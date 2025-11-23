Đây là giải pháp cấp thiết giúp người dân duy trì liên lạc với gia đình, nắm bắt chỉ đạo từ Chính quyền địa phương cũng như theo dõi các cảnh báo thời tiết cũng như phương án ứng phó thiên tai.

VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp gói hỗ trợ liên lạc, VinaPhone còn huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật để bảo đảm mạng lưới vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đội ngũ kỹ sư túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn, tăng cường vùng phủ sóng tại những nơi nhu cầu liên lạc tăng cao hoặc bị ngập sâu, đồng thời bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng cho các trạm phát sóng khi mất điện trên diện rộng.

Song song đó, VinaPhone tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và các điểm hỗ trợ di động. Tại đây, người dân có thể sạc pin điện thoại miễn phí, sửa hoặc thay SIM, kiểm tra thiết bị và khôi phục kết nối trong thời gian ngắn nhất. Các điểm hỗ trợ di động được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung dân cư hoặc bị chia cắt bởi nước lũ, đảm bảo người dân luôn có nguồn liên lạc ổn định.

VinaPhone tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và các điểm hỗ trợ di động

Tổng đài 18001091 hoạt động miễn phí và liên tục 24/7, tăng cường nhân sự để tiếp nhận và giải đáp mọi yêu cầu từ khách hàng. Nhờ đó, kênh liên lạc giữa người dân, chính quyền địa phương và nhà mạng luôn được duy trì, góp phần vào công tác cứu hộ cứu nạn cũng như truyền tải thông tin khẩn cấp một cách kịp thời.

Bằng những hành động thiết thực và kịp thời, VinaPhone cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là khi thiên tai xảy ra. Nhà mạng cũng đang tiếp tục nỗ lực góp phần giảm bớt khó khăn, bảo đảm kết nối liên lạc để người dân an tâm, vững vàng vượt qua lũ lụt và sớm ổn định cuộc sống.

Khách hàng thuộc danh sách khu vực chịu ảnh hưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo hỗ trợ trực tiếp từ VinaPhone.