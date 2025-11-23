Chuyển động số
VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

Thái Tuấn

Thái Tuấn

12:32 | 23/11/2025
Theo đó, từ ngày 22/11 đến hết 29/11/2025, khách hàng tại các địa bàn được cơ quan chức năng xác định là vùng lũ sẽ được tặng 100 phút gọi nội mạng/nội quốc gia và 15 GB data sử dụng trong 7 ngày.
Đây là giải pháp cấp thiết giúp người dân duy trì liên lạc với gia đình, nắm bắt chỉ đạo từ Chính quyền địa phương cũng như theo dõi các cảnh báo thời tiết cũng như phương án ứng phó thiên tai.

VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc
VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp gói hỗ trợ liên lạc, VinaPhone còn huy động toàn bộ lực lượng kỹ thuật để bảo đảm mạng lưới vận hành liên tục 24/7 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đội ngũ kỹ sư túc trực tại hiện trường để xử lý nhanh sự cố truyền dẫn, tăng cường vùng phủ sóng tại những nơi nhu cầu liên lạc tăng cao hoặc bị ngập sâu, đồng thời bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng cho các trạm phát sóng khi mất điện trên diện rộng.

Song song đó, VinaPhone tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và các điểm hỗ trợ di động. Tại đây, người dân có thể sạc pin điện thoại miễn phí, sửa hoặc thay SIM, kiểm tra thiết bị và khôi phục kết nối trong thời gian ngắn nhất. Các điểm hỗ trợ di động được bố trí linh hoạt tại những khu vực tập trung dân cư hoặc bị chia cắt bởi nước lũ, đảm bảo người dân luôn có nguồn liên lạc ổn định.

VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc
VinaPhone tổ chức nhiều điểm hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại các cửa hàng giao dịch và các điểm hỗ trợ di động

Tổng đài 18001091 hoạt động miễn phí và liên tục 24/7, tăng cường nhân sự để tiếp nhận và giải đáp mọi yêu cầu từ khách hàng. Nhờ đó, kênh liên lạc giữa người dân, chính quyền địa phương và nhà mạng luôn được duy trì, góp phần vào công tác cứu hộ cứu nạn cũng như truyền tải thông tin khẩn cấp một cách kịp thời.

Bằng những hành động thiết thực và kịp thời, VinaPhone cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là khi thiên tai xảy ra. Nhà mạng cũng đang tiếp tục nỗ lực góp phần giảm bớt khó khăn, bảo đảm kết nối liên lạc để người dân an tâm, vững vàng vượt qua lũ lụt và sớm ổn định cuộc sống.

Khách hàng thuộc danh sách khu vực chịu ảnh hưởng sẽ nhận được tin nhắn thông báo hỗ trợ trực tiếp từ VinaPhone.

VinaPhone hỗ trợ thông tin liên lạc miền Trung-Tây Nguyên Lũ lụt cấp tốc hỗ trợ

Logistics đóng vai trò là

Logistics đóng vai trò là 'hạ tầng vật chất' của cả thị trường hàng hoá, tài chính - phái sinh hàng hoá

Chuyển động số
Logistics không chỉ phục vụ lưu thông hàng hóa mà còn trở thành động lực trong các khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách, thúc đẩy Bộ Công Thương triển khai mạnh mẽ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.
Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025

Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025

Cuộc sống số
Tối ngày 21/11, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025 với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”. Chương trình nhằm tạo nên không gian mùa thu đặc trưng, giúp người dân và du khách có cơ hội trải nghiệm ký ức, đồng thời cảm nhận hơi thở hiện đại của Thủ đô
Tuyên dương 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công

Tuyên dương 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công

Cuộc sống số
Tối ngày 21/11/2025, tại tỉnh Điện Biên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công.
Đông Đô Village được công nhận Không gian Di sản Văn hóa

Đông Đô Village được công nhận Không gian Di sản Văn hóa

Cuộc sống số
Ngày 21/11, Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village (Bắc Ninh) chính thức được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao chứng nhận Không gian Di sản Văn hóa.
Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sắp diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ

Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV sắp diễn ra tại Hà Nội và Phú Thọ

Cuộc sống số
Festival quốc tế Âm nhạc mới Á - Âu lần thứ IV, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với các ban, ngành Trung ương và Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2025 tại Hà Nội và Phú Thọ, với sự tham dự của gần 300 đại biểu, nghệ sĩ trong nước, quốc tế.
