Ngọc Hồi - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống sau khi được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi (Thanh Trì, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu; khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội…

Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Trần Việt Trung đọc diễn văn tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Trần Việt Trung đã ôn lại chiến công oanh liệt cách đây 237 năm. Mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Quang Trung (Nguyễn Huệ), nghĩa quân Tây Sơn đã làm nên đại thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, ghi dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trong chiến dịch thần tốc ấy, trận đánh đồn Ngọc Hồi giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là cứ điểm then chốt án ngữ cửa ngõ phía Nam kinh thành Thăng Long, được quân Thanh xây dựng kiên cố với lực lượng phòng thủ mạnh. Bằng nghệ thuật quân sự tài tình, sự táo bạo và tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân Tây Sơn đã đập tan tuyến phòng ngự này, mở toang cánh cửa tiến vào trung tâm đầu não của quân xâm lược.

Cùng thời điểm đó, các cánh quân Tây Sơn đồng loạt tiến công, tiêu diệt lực lượng địch tại Khương Thượng – Đống Đa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ quân Thanh bị đánh bại, kinh thành Thăng Long được giải phóng, nền độc lập, chủ quyền dân tộc được giữ vững. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa không chỉ thể hiện ý chí quật cường của dân tộc, mà còn khẳng định tầm vóc, tài thao lược kiệt xuất của Hoàng đế Quang Trung.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội cắt băng khánh thành Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu 1789. Ảnh: Quang Thái

Hơn hai thế kỷ đã trôi qua, nhưng âm vang của mùa xuân Kỷ Dậu 1789 vẫn còn sống động. Địa danh Ngọc Hồi trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng độc lập dân tộc. Giá trị lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc của chiến thắng tiếp tục được gìn giữ, phát huy, soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu 1789, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.

Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 76 tỷ đồng. Công trình được triển khai bài bản, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo tồn di sản, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giữ gìn tối đa yếu tố gốc và không gian linh thiêng của di tích.

Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước, dự án còn nhận được sự chung tay, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân. Tiêu biểu là đôi voi đá mang biểu tượng nghĩa quân Tây Sơn do xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai), quê hương Hoàng đế Quang Trung trao tặng, thể hiện tình cảm gắn bó giữa các địa phương cùng chung cội nguồn lịch sử.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao bằng xếp hạng Di tích Quốc gia cho xã Ngọc Hồi. Ảnh: Quang Thái

Việc Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước đối với chiến công hiển hách của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục đầu tư, khai thác giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tạo thêm động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội.

Di tích không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân, mà còn là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; là không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh của Nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, lành mạnh.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, xã Ngọc Hồi phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm với môi trường sống và các thế hệ tương lai. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay là sự tiếp nối tinh thần dựng nước, giữ nước; là biểu tượng của niềm tin, hy vọng và khát vọng phát triển bền vững.