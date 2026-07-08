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Giá vàng hôm nay 8/7: Vàng miếng SJC giữ quanh vùng 149,5 triệu đồng/lượng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

11:25 | 08/07/2026
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Sáng 8/7, giá vàng trong nước giữ ở vùng cao khi vàng miếng SJC bán ra 149,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng thế giới nhích lên trên mốc 4.100 USD một ounce sau báo cáo việc làm yếu của Mỹ. Dữ liệu tổng hợp từ bảng giá của các doanh nghiệp lớn cập nhật quanh 10 giờ sáng nay.
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Giá vàng trong nước sáng 8/7 giữ ở vùng cao

Theo bảng giá Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 10 giờ sáng 8/7, vàng miếng SJC tại Hồ Chí Minh giữ mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra. Các khu vực Miền Bắc, Hạ Long, Hải Phòng và Miền Trung cùng chung một mặt bằng giá, đi ngang so với chốt phiên liền trước.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực Hồ Chí Minh, bảng giá cập nhật lúc 9 giờ 20 cho thấy vàng miếng SJC 999.9 giao dịch quanh 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn trơn PNJ 999.9 giữ 145,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn vàng miếng khoảng 700.000 đồng/lượng ở chiều bán. Các dòng vàng Kim Bảo, Phúc Lộc Tài và PNJ Phượng Hoàng cùng mặt bằng với nhẫn trơn.

Bảng giá vàng SJC, PNJ, Phú Quý, BTMC, Bảo Tín Mạnh Hải sáng 8/7
Bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu sáng 8/7

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cập nhật lúc 10 giờ 14, niêm yết vàng miếng SJC ở 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giữ 146,0 và 149,0 triệu đồng/lượng, còn dòng Phú Quý 1 lượng 99.9 đứng quanh 145,9 và 148,9 triệu đồng/lượng. Bảng giá của doanh nghiệp ghi nhận nhiều dòng vàng nhích lên so với lần cập nhật trước đó.

Công ty Bảo Tín Minh Châu (BTMC) khu vực Hà Nội niêm yết vàng miếng SJC 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu cùng ở 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên mặt bằng so với hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cập nhật lúc 10 giờ 10, đưa vàng miếng SJC về 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán. Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 lùi về 144,8 triệu đồng/lượng mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Bảng giá vàng các doanh nghiệp lớn sáng 8/7 (đơn vị: triệu đồng/lượng)

Thương hiệu

Loại vàng

Mua vào

Bán ra

SJC

Vàng miếng SJC

146,5

149,5

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

146,5

149,5

PNJ

Nhẫn trơn PNJ 999.9

145,8

148,8

Phú Quý

Vàng miếng SJC

146,0

149,5

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

146,0

149,0

BTMC

Vàng miếng SJC

144,8

149,5

BTMC

Nhẫn tròn trơn / Vàng Rồng Thăng Long

144,8

148,8

BTMH

Vàng miếng SJC

146,5

149,5

BTMH

Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo

144,8

148,8

Nguồn: SJC, PNJ, Phú Quý, BTMC, Bảo Tín Mạnh Hải, cập nhật quanh 10 giờ sáng 8/7/2026.

Nhìn chung, mặt bằng vàng miếng SJC sáng nay ổn định quanh vùng 149,5 triệu đồng/lượng bán ra tại phần lớn doanh nghiệp, còn vàng nhẫn dao động trong khoảng 148,8 tới 149,0 triệu đồng/lượng bán ra. Chiều mua vào của vàng miếng SJC vẫn phân hóa giữa các thương hiệu, khi PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 146,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý mua 146,0 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu mua thấp hơn ở 144,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua bán vàng miếng SJC duy trì quanh 3 triệu đồng/lượng, còn với vàng nhẫn khoảng cách hẹp hơn, dao động quanh 3 tới 4 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữ ở vùng cao tạo rủi ro cho người mua lướt sóng ngắn hạn, bởi giá bán ra và mua vào cùng biến động khi thị trường đảo chiều.

Khoảng cách giữa giá vàng miếng trong nước và giá thế giới quy đổi vẫn duy trì ở mức cao, quanh 18 tới 19 triệu đồng/lượng. Nguồn cung vàng miếng SJC hạn chế trong khi nhu cầu tích trữ trong dân ổn định là lực đỡ giúp mặt bằng giá trong nước ít biến động theo từng nhịp lên xuống của thị trường quốc tế.

Giá vàng thế giới giữ trên mốc 4.100 USD một ounce

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) sáng 8/7 theo giờ Việt Nam giữ quanh 4.128 USD một ounce, tăng 0,54% tương ứng khoảng 22 USD so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo và chưa gồm thuế, phí, mức giá thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trong nước quanh 18 tới 19 triệu đồng/lượng.

Đà phục hồi của kim loại quý bắt nguồn từ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ. Số liệu bảng lương phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo quanh 113.000, đồng thời cơ quan thống kê điều chỉnh giảm số liệu hai tháng liền trước. Thị trường lập tức hạ cược về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 9, với xác suất lùi về quanh 50% từ mức 66% trước đó. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, qua đó hỗ trợ giá vượt mốc 4.100 USD.

Biểu đồ giá vàng thế giới
Biểu đồ giá vàng thế giới

Giá dầu đi xuống cũng góp phần hạ nhiệt kỳ vọng lạm phát. Dòng năng lượng qua eo biển Hormuz hồi phục sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, trong khi các nước OPEC+ thống nhất tăng hạn ngạch sản lượng cho tháng tới. Áp lực lạm phát dịu bớt giúp lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt, tạo thêm dư địa cho vàng. Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý về biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, dự kiến công bố trong ngày 8/7 theo giờ Mỹ, để tìm thêm tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Về triển vọng, giới phân tích quốc tế vẫn nghiêng về kịch bản tích cực cho nửa cuối năm. Ngân hàng Saxo Bank cho rằng vàng có thể đã tạo đáy khi lực bán tháo nhường chỗ cho giai đoạn tích lũy, sau khi giá điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh trên 5.500 USD hồi đầu năm về quanh 4.000 USD cuối tháng 6. Tổ chức Natixis giữ mục tiêu 4.600 USD một ounce cho cuối năm, dựa trên kỳ vọng các ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào trở lại.

Ở góc nhìn dài hơi hơn, State Street đưa ra kịch bản cơ sở với giá vàng có thể lên tới 5.500 USD một ounce vào quý I năm 2027, còn nhóm phân tích Sels và Ku của HSBC dự báo vàng vẫn còn dư địa tăng từ nay tới cuối năm. Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong báo cáo giữa năm nhận định giá vàng nhiều khả năng dao động trong biên độ khoảng cộng trừ 5% quanh vùng hiện tại, song bối cảnh đã sẵn sàng cho một đợt bứt phá nếu xuất hiện cú sốc kinh tế hoặc địa chính trị mới.

Nhóm tác giả Juan Carlos Artigas cùng cộng sự tại WGC lưu ý các ngân hàng trung ương vẫn mua ròng, với 41 tấn vàng trong tháng 5, và vai trò của nhà đầu tư châu Á ngày càng lớn trong việc định hình xu hướng giá. Đây là lực đỡ dài hạn giúp hạn chế biên độ giảm của kim loại quý ngay cả khi thị trường trải qua các nhịp điều chỉnh mạnh.

Tổng hợp lại, giá vàng trong nước sáng 8/7 giữ ổn định ở vùng cao trong khi giá thế giới hồi phục nhẹ. Với chênh lệch mua bán quanh 3 triệu đồng/lượng và khoảng cách lớn so với giá thế giới, người mua ngắn hạn cần theo dõi sát diễn biến biên bản họp Fed cùng dữ liệu lạm phát Mỹ sắp công bố trước khi ra quyết định.

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Thứ hai, 13/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
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