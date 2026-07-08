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Bắc Kinh sẽ tổ chức Hội nghị Robot thế giới 2026 với hơn 2.000 sản phẩm công nghệ

Hậu Thạch

Hậu Thạch

08:59 | 08/07/2026
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Hội nghị Robot thế giới 2026 (World Robot Conference 2026) sẽ diễn ra từ ngày 19-23/8 tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (Beijing E-Town, Trung Quốc), quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và trên 2.000 sản phẩm robot, trong đó có hơn 150 sản phẩm lần đầu ra mắt, phản ánh những xu hướng mới trong ngành robot và trí tuệ nhân tạo.
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Hội nghị Robot thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: Bắc Kinh Nhật báo)
Hội nghị Robot thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: Bắc Kinh Nhật báo)

Robot hình người và AI trở thành tâm điểm

Với chủ đề "Con người và máy móc cộng sinh, sản xuất và nhu cầu hòa nhập", Hội nghị Robot thế giới 2026 hướng tới thúc đẩy sự kết nối giữa robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động sản xuất, dịch vụ cũng như đời sống xã hội.

Theo Ban tổ chức, quy mô sự kiện năm nay tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của gần 30 tổ chức quốc tế. Riêng diễn đàn chính có khoảng 30% khách mời là chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp quốc tế, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện đối với cộng đồng robot toàn cầu.

Song hành với hội nghị là triển lãm công nghệ robot quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, tăng 36% so với năm trước. Các đơn vị sẽ giới thiệu hơn 2.000 sản phẩm, trong đó có trên 150 công nghệ và thiết bị lần đầu tiên được công bố.

Điểm mới đáng chú ý của năm nay là lần đầu tiên Bắc Kinh xây dựng mô hình "phố tiêu dùng robot", nơi công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng robot trong mua sắm, ẩm thực, giải trí và các hoạt động văn hóa sáng tạo.

Thúc đẩy hệ sinh thái robot và hợp tác quốc tế

Một trong những nội dung nổi bật của hội nghị là việc khởi động "Kế hoạch khám phá ứng dụng robot toàn cầu", chương trình kết nối các sản phẩm robot đã sẵn sàng thương mại hóa với các nhóm nghiên cứu, nhà phát triển và đơn vị sáng tạo trên thế giới để thử nghiệm miễn phí trong nhiều kịch bản ứng dụng thực tế.

Bên cạnh đó, Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC) dự kiến công bố thành lập Liên minh đổi mới Robot doanh nghiệp trung ương, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ, chia sẻ kịch bản ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Triển lãm được chia thành bốn khu vực gồm sáng tạo thông minh, hợp tác thông minh, chế tạo thông minh và trải nghiệm thông minh, giới thiệu các giải pháp robot phục vụ sản xuất công nghiệp, bán lẻ, dịch vụ ăn uống, y tế, chăm sóc sức khỏe, cứu hộ khẩn cấp cùng nhiều lĩnh vực khác.

Đặc biệt, các doanh nghiệp phát triển robot hình người sẽ mang đến nhiều sản phẩm thế hệ mới, trong khi các nhà sản xuất linh kiện cốt lõi của chuỗi cung ứng robot cũng giới thiệu những công nghệ nền tảng phục vụ ngành công nghiệp này.

Trong khuôn khổ Hội nghị Robot thế giới 2026 sẽ diễn ra hơn 60 hội thảo, diễn đàn và hoạt động chuyên đề, tập trung vào đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái robot, hợp tác quốc tế và mở rộng các kịch bản ứng dụng trong thực tiễn.

Sự kiện cũng đồng thời tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robot thế giới 2026, dự kiến quy tụ hơn 10.000 thí sinh đến từ trên 6.000 đội thuộc hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những sân chơi robot lớn nhất thế giới.

Theo Ban tổ chức, cổng đăng ký tham dự hội nghị, triển lãm và tác nghiệp báo chí đã chính thức mở từ ngày 6/7. Chính sách miễn phí vé tiếp tục được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi và người từ 60 tuổi trở lên.

Hội nghị Robot thế giới 2026 Bắc Kinh Robot hình người hợp tác quốc tế ứng dụng thực tiễn

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Thứ hai, 13/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
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Cập nhật: 08/07/2026 11:00
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Cập nhật: 08/07/2026 11:00

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