Bắc Kinh sẽ tổ chức Hội nghị Robot thế giới 2026 với hơn 2.000 sản phẩm công nghệ

Hội nghị Robot thế giới 2026 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: Bắc Kinh Nhật báo)

Robot hình người và AI trở thành tâm điểm

Với chủ đề "Con người và máy móc cộng sinh, sản xuất và nhu cầu hòa nhập", Hội nghị Robot thế giới 2026 hướng tới thúc đẩy sự kết nối giữa robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động sản xuất, dịch vụ cũng như đời sống xã hội.

Theo Ban tổ chức, quy mô sự kiện năm nay tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của gần 30 tổ chức quốc tế. Riêng diễn đàn chính có khoảng 30% khách mời là chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp quốc tế, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sự kiện đối với cộng đồng robot toàn cầu.

Song hành với hội nghị là triển lãm công nghệ robot quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, tăng 36% so với năm trước. Các đơn vị sẽ giới thiệu hơn 2.000 sản phẩm, trong đó có trên 150 công nghệ và thiết bị lần đầu tiên được công bố.

Điểm mới đáng chú ý của năm nay là lần đầu tiên Bắc Kinh xây dựng mô hình "phố tiêu dùng robot", nơi công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm các ứng dụng robot trong mua sắm, ẩm thực, giải trí và các hoạt động văn hóa sáng tạo.

Thúc đẩy hệ sinh thái robot và hợp tác quốc tế

Một trong những nội dung nổi bật của hội nghị là việc khởi động "Kế hoạch khám phá ứng dụng robot toàn cầu", chương trình kết nối các sản phẩm robot đã sẵn sàng thương mại hóa với các nhóm nghiên cứu, nhà phát triển và đơn vị sáng tạo trên thế giới để thử nghiệm miễn phí trong nhiều kịch bản ứng dụng thực tế.

Bên cạnh đó, Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc (SASAC) dự kiến công bố thành lập Liên minh đổi mới Robot doanh nghiệp trung ương, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ, chia sẻ kịch bản ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm.

Triển lãm được chia thành bốn khu vực gồm sáng tạo thông minh, hợp tác thông minh, chế tạo thông minh và trải nghiệm thông minh, giới thiệu các giải pháp robot phục vụ sản xuất công nghiệp, bán lẻ, dịch vụ ăn uống, y tế, chăm sóc sức khỏe, cứu hộ khẩn cấp cùng nhiều lĩnh vực khác.

Đặc biệt, các doanh nghiệp phát triển robot hình người sẽ mang đến nhiều sản phẩm thế hệ mới, trong khi các nhà sản xuất linh kiện cốt lõi của chuỗi cung ứng robot cũng giới thiệu những công nghệ nền tảng phục vụ ngành công nghiệp này.

Trong khuôn khổ Hội nghị Robot thế giới 2026 sẽ diễn ra hơn 60 hội thảo, diễn đàn và hoạt động chuyên đề, tập trung vào đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái robot, hợp tác quốc tế và mở rộng các kịch bản ứng dụng trong thực tiễn.

Sự kiện cũng đồng thời tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robot thế giới 2026, dự kiến quy tụ hơn 10.000 thí sinh đến từ trên 6.000 đội thuộc hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những sân chơi robot lớn nhất thế giới.

Theo Ban tổ chức, cổng đăng ký tham dự hội nghị, triển lãm và tác nghiệp báo chí đã chính thức mở từ ngày 6/7. Chính sách miễn phí vé tiếp tục được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi và người từ 60 tuổi trở lên.