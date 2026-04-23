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Robot hình người thu thập dữ liệu và quản trị tại công trường ở Anh

Nguyên Anh

Nguyên Anh

17:06 | 23/04/2026
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Một con robot hình người nặng 30 kg tên Douglas đang tự mình đi khắp công trường xây dựng tại Anh, chụp ảnh 360 độ, quét laser dò khuyết điểm công trình và xử lý hàng loạt thủ tục hành chính, tiết kiệm 40 giờ lao động mỗi tháng cho đội ngũ công nhân.
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Tilbury Douglas, nhà thầu xây dựng lớn đầu tiên của Anh triển khai robot hình người trên công trường thực tế để thu thập dữ liệu và quản trị, khẳng định đây là công cụ hỗ trợ con người chứ không phải thay thế họ, giữa lúc ngành xây dựng toàn cầu đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực có kỹ năng ngày càng trầm trọng.

Mỗi buổi sáng tại một công trường xây dựng ở Anh, thay vì quản lý công trình phải di chuyển qua những khung thép và tầng nhà xây dở để chụp ảnh tiến độ, một robot hình người tự mình thực hiện công việc đó.

Robot tên Douglas nặng 30 kg leo cầu thang, dùng thang máy, mở cửa và di chuyển qua từng khu vực, thu thập dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao từ cùng một tọa độ chính xác mỗi ngày trước khi truyền toàn bộ vào hệ thống quản lý an toàn của dự án.

Tilbury Douglas, một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất nước Anh, xác nhận đây là lần đầu tiên một công ty xây dựng quy mô lớn tại Anh đưa robot hình người vào vận hành thực tế trên công trường, sau 10 tuần thử nghiệm. Douglas là sản phẩm của Unitree, hãng robot Trung Quốc đang nổi lên như một trong những nhà phát triển robot hình người cạnh tranh nhất thế giới hiện nay với giá 15.000 bảng Anh mỗi con.

Robot hình người thu thập dữ liệu và quản trị tại công trường ở Anh
Robot Robot Douglas. Ảnh: Tilbury Douglas

Tại sao cần robot hình người thay vì phần mềm quản lý

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Tại sao Tilbury Douglas chọn robot hình người thay vì triển khai thêm phần mềm quản lý dự án, vốn rẻ hơn nhiều và không đòi hỏi hạ tầng vật lý? Câu trả lời nằm ở bản chất của dữ liệu công trường.

Phần mềm quản lý dự án chỉ xử lý được thông tin con người nhập vào. Muốn biết tiến độ thi công thực tế, ai đó vẫn phải đi đến hiện trường, quan sát, chụp ảnh và nhập liệu, một chuỗi công việc lặp đi lặp lại hàng ngày, tiêu tốn thời gian của những người có chuyên môn cao nhất công trường. Douglas cắt đứt vòng lặp đó bằng cách tự thu thập dữ liệu tại nguồn.

Robot được trang bị cảm biến LiDAR và camera 360 độ, tạo ra "đám mây điểm", tập hợp hàng triệu điểm tọa độ 3D mô tả chính xác từng chi tiết vật lý của công trình tại thời điểm quét. Phần mềm AI phân tích đám mây điểm này, so sánh với dữ liệu từ ngày hôm trước và tự động phát hiện các sai lệch hoặc khuyết điểm mà mắt người dễ bỏ qua khi thị sát nhanh. Kết quả là một lớp giám sát liên tục, khách quan và không mệt mỏi, thứ mà không một quy trình thủ công nào có thể duy trì đủ nhất quán theo thời gian.

Ông Mark Buckle, Giám đốc Kỹ thuật tại Tilbury Douglas, xác nhận: "Ngành xây dựng tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng. Bằng cách tự động hóa các quy trình quan trọng, chúng ta có thể để nhân viên tập trung chuyên môn vào những lĩnh vực mang lại giá trị cao nhất."

Tại sao 40 giờ mỗi tháng là con số đáng chú ý

Tilbury Douglas ước tính Douglas giúp tiết kiệm 40 giờ công tác hành chính mỗi tháng cho mỗi công trường. Nghe qua có vẻ khiêm tốn nhưng 40 giờ đó không phải là giờ của công nhân phổ thông, mà là giờ của quản lý công trường và kỹ sư, những người có giá thuê cao nhất trong chuỗi nhân lực xây dựng.

Hơn nữa, đó là 40 giờ được dành cho công việc giám sát và ghi chép lặp lại, loại công việc dễ dẫn đến sai sót khi người thực hiện đã mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc nặng nhọc. Một lỗi bỏ sót trong kiểm tra tiến độ có thể biến thành sự cố an toàn hoặc lãng phí vật liệu ở quy mô gấp nhiều lần chi phí phát hiện sớm.

Thời điểm Tilbury Douglas triển khai Douglas cũng không phải ngẫu nhiên. Ngành xây dựng tại Anh và nhiều nước phát triển đang chứng kiến khoảng trống nhân lực ngày càng rộng khi thế hệ kỹ sư lành nghề về hưu nhanh hơn tốc độ đào tạo thế hệ mới. Tự động hóa các công việc hành chính lặp lại giúp một đội nhỏ hơn duy trì được chất lượng giám sát của một đội lớn hơn, đây là bài toán nhân lực, không chỉ là bài toán công nghệ.

Robot hình người trên công trường, tín hiệu gì cho thị trường xây dựng

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Douglas không phải robot xây dựng theo nghĩa truyền thống. Nó không trộn bê tông, không đặt gạch, không hàn thép. Nó làm công việc mà từ trước đến nay chỉ con người mới làm được vì đòi hỏi khả năng di chuyển linh hoạt trong môi trường không cấu trúc như leo cầu thang, tránh vật cản, định hướng trong không gian thay đổi hàng ngày.

Chính khả năng đó mới là điểm đột phá. Các robot công nghiệp cố định chỉ hoạt động tốt trong môi trường được thiết kế xung quanh chúng. Công trường xây dựng thay đổi bố cục mỗi tuần, đôi khi mỗi ngày, môi trường mà robot hình người với khả năng vận động linh hoạt mới có thể thích nghi.

Theo tìm hiểu, nếu mức giá 15.000 bảng Anh của Unitree tiếp tục giảm theo chi phí thông thường của phần cứng robot, khả năng tiếp cận công nghệ này với các nhà thầu vừa và nhỏ sẽ mở ra trong vòng 3-5 năm tới, không chỉ tại Anh mà cả các thị trường xây dựng đang tăng trưởng mạnh ở Đông Nam Á.

Ghi nhận tại Việt Nam, nơi ngành xây dựng đang chịu áp lực kép giữa tốc độ đô thị hóa cao và tình trạng thiếu kỹ sư giám sát có kinh nghiệm tại các dự án hạ tầng lớn, mô hình robot hỗ trợ quản lý công trường như Douglas có thể giải quyết điểm nghẽn nhân sự. Tuy nhiên, với mức giá 15.000 bảng Anh hiện tại, rào cản đầu tư vẫn còn cao so với chi phí nhân công tại Việt Nam, nhưng nếu Unitree và các đối thủ tiếp tục hạ giá thành sản phẩm như ba năm qua, đây có thể là công nghệ mà các nhà thầu hạ tầng lớn trong nước cần đánh giá nghiêm túc trong giai đoạn 2027-2028.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu