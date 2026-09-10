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Khởi động Hành trình và Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' 2026

Gia Hân

Gia Hân

09:40 | 10/09/2026
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Ngày 9/9/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức gặp gỡ báo chí, chính thức khởi động Hành trình và Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.
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Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, với vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi, đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã tăng cường tổ chức nhiều chương trình, hoạt động phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam. Nhiều chương trình, giải thưởng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được tổ chức thường xuyên, sâu rộng nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm, sống sẻ chia trong thanh niên.

Khởi động Hành trình và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2026
Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ra đời năm 2017 nhằm hưởng ứng phong trào tuyên dương gương "Người tốt, việc tốt" và cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

Trải qua 9 năm triển khai, giải thưởng đã tuyên dương 212 thanh niên tiêu biểu nhất trên khắp cả nước - từ những câu chuyện lặng thầm ở bản làng vùng cao đến những gương mặt được công chúng biết đến rộng rãi như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Top 6 Miss World 2026) hay ca sĩ Hòa Minzy, những nghệ sĩ được vinh danh năm 2025 vì hành trình bền bỉ gắn bó và sẻ chia cùng cộng đồng. Các cá nhân được vinh danh trải rộng trên nhiều lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, kinh doanh, tình nguyện, quốc phòng an ninh, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể dục thể thao, công tác xã hội, từ thiện và phát triển cộng đồng.

“Tôi mong rằng các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành và là những cây cầu nối, những người lan tỏa mạnh mẽ nhất những câu chuyện truyền cảm hứng này, để "mạch sống tốt" được nhân lên và lan xa”, anh Quy nói.

Khởi động Hành trình và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2026
Bà Phan Thị Phương Nhung, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Công ty TCP Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Bí thư Nguyễn Kim Quy cũng gửi gắm đến các bạn thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước: Đừng chỉ ngưỡng mộ những tấm gương sống đẹp, hãy trở thành một phần của Hành trình sống đẹp. Mỗi việc tốt các bạn làm, dù nhỏ bé, đều góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng của bạn đều là một viên gạch xây dựng nên một Việt Nam hùng cường.

“Trung ương Hội LHTN Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo điều kiện tốt nhất để các bạn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những câu chuyện sống đẹp, để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ luôn là một thế hệ giàu lòng nhân ái, có trí tuệ, bản lĩnh, tràn đầy lòng yêu nước và khát vọng vươn ra thế giới”, anh Quy nhấn mạnh.

Bà Phan Thị Phương Nhung, Giám đốc Truyền thông Đối ngoại Công ty TCP Việt Nam chia sẻ: "Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực và khơi mở tiềm năng của con người. Đó cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó cùng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” nhằm tôn vinh sức trẻ và những hành động tử tế. Mỗi bạn thanh niên đều mang trong mình một câu chuyện, một thế mạnh riêng cùng tinh thần dấn thân vì những điều tốt đẹp. Thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để người trẻ được kết nối, học tập, biến cảm hứng thành hành động thiết thực và viết tiếp những câu chuyện sống tích cực cho xã hội. Với tinh thần đó, TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành bền vững cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - không chỉ mang đến nguồn lực, mà còn cùng tạo dựng không gian để thế hệ trẻ tự tin phát triển, lan tỏa giá trị và đóng góp cho cộng đồng theo cách của riêng mình".

Khởi động Hành trình và Giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2026
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Năm 2026, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp". Đối tượng tham gia là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước từ 16 đến không quá 30 tuổi; cán bộ Hội chuyên trách và không chuyên trách từ 23 đến 35 tuổi (trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi, do Hội đồng xem xét). Đáng chú ý, các cá nhân từng nhận giải những năm trước vẫn có thể tiếp tục được xét trao giải nếu hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội sẽ thành lập Hội đồng lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu nhất để tuyên dương. Mỗi cá nhân đạt giải sẽ nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Những hồ sơ tốt nhưng chưa lọt vào top 20 vẫn được các đơn vị giới thiệu chủ động khen thưởng, ghi nhận phù hợp ở cấp địa phương.

Hồ sơ xét giải thưởng đề nghị gửi bản mềm về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua email twhoilhtnvn@gmail.com trước ngày 30/9/2026. Địa chỉ: 62 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Hành trình "Thanh niên sống đẹp" 2026 sẽ được triển khai từ tháng 9 đến tháng 10/2026 theo 6 chủ đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao. Chương trình Gala "Thanh niên sống đẹp" 2026 dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2026 tại Hà Nội.

Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' 2026 Trung ương Hội LHTN Việt Nam Hội LHTN Việt Nam

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ ba, 15/09/2026 03:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
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AUD 18158 18433 19009
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CHF 31368 31747 32395
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EUR 29507 29728 30812
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KRW 0 18 20
NZD 0 14838 15428
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Cập nhật: 10/09/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
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PHP 0 385 0
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TWD 0 800 0
SJC 9999 14350000 14350000 14650000
SBJ 13000000 13000000 14650000
Cập nhật: 10/09/2026 10:00

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