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Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:36 | 10/09/2026
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Điện Quang bị phạt 150 triệu đồng do công bố sai lợi nhuận năm 2025, trong khi Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng về công bố thông tin.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (HoSE: DQC), Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) và Công ty cổ phần Signo Land liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, mức phạt cao nhất thuộc về Tập đoàn Điện Quang với 150 triệu đồng do công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025. Doanh nghiệp đồng thời phải hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.

Lợi nhuận Điện Quang chênh hơn 6,6 tỷ đồng sau kiểm toán

Ngày 9/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 498/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Theo quyết định, số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 được Điện Quang công bố tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 là hơn 11,53 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn hơn 4,87 tỷ đồng. Như vậy, số liệu sau kiểm toán thấp hơn khoảng 6,66 tỷ đồng so với con số doanh nghiệp công bố trước đó.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mức chênh lệch tương đương gần 58% so với lợi nhuận sau thuế được công bố tại báo cáo quý IV/2025. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định đây là hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Ngoài khoản tiền phạt 150 triệu đồng, Điện Quang còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch.

Điện Quang là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thiết bị điện, chiếu sáng và các sản phẩm điện tử phục vụ dân dụng, công nghiệp. Vì vậy, sự chênh lệch đáng kể giữa số liệu tài chính trước và sau kiểm toán là thông tin đáng chú ý đối với cổ đông, nhà đầu tư theo dõi nhóm doanh nghiệp điện, điện tử trên thị trường vốn.

Xây dựng Hòa Bình bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Trước đó, ngày 7/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 493/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là doanh nghiệp không công bố một số thông tin phải công bố theo quy định, đồng thời nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu được công bố không đúng thời hạn trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong đó, Xây dựng Hòa Bình không công bố Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Doanh nghiệp cũng công bố chậm nhiều tài liệu như báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2023, tình hình thanh toán gốc và lãi bán niên 2024, báo cáo tài chính bán niên 2024 và báo cáo tình hình thực hiện các cam kết bán niên 2024.

Một số báo cáo liên quan việc thanh toán, mua lại trước hạn các lô trái phiếu HBCH2225001 và HBCH2225002 cũng nằm trong danh sách tài liệu được cơ quan quản lý xác định công bố không đúng thời hạn.

Việc công bố đầy đủ và đúng hạn các thông tin về trái phiếu có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp cận dữ liệu của nhà đầu tư, đặc biệt với các thông tin về dòng tiền huy động, nghĩa vụ trả nợ và tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành.

Cùng ngày 9/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty cổ phần Signo Land 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt báo cáo tài chính và tài liệu liên quan đến trái phiếu.

Các tài liệu vi phạm gồm báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi và thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Signo Land còn chậm công bố thông tin liên quan việc thanh toán tại ngày đáo hạn và hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu mã SNLCH2123001.

Ngoài ra, Công ty TNHH PAK Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn một số thông tin liên quan đến trái phiếu. Doanh nghiệp không gửi HNX báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022, đồng thời chậm công bố báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn và thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm 2022.

Các quyết định xử phạt trên tiếp tục cho thấy yêu cầu về tính chính xác và kịp thời của dữ liệu tài chính, trái phiếu đối với doanh nghiệp tham gia thị trường vốn. Với nhà đầu tư, chất lượng công bố thông tin là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động và mức độ minh bạch của doanh nghiệp.

Điện Quang Xây dựng Hòa Bình xử phạt chứng khoán công bố thông tin lợi nhuận Điện Quang trái phiếu Hòa Bình Signo Land

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,200 146,500
Hà Nội - PNJ 143,200 146,500
Đà Nẵng - PNJ 143,200 146,500
Miền Tây - PNJ 143,200 146,500
Tây Nguyên - PNJ 143,200 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 143,200 146,500
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,660
NL 99.99 13,650
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 10/09/2026 10:00
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MYR 0 6660 0
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NZD 0 14946 0
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THB 0 731.8 0
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SJC 9999 14350000 14350000 14650000
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Chuyển động số

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Khởi động Hành trình và Giải thưởng

Khởi động Hành trình và Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp' 2026

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Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

LiDAR trên iPhone là gì, dùng để làm gì?

LiDAR trên iPhone là gì, dùng để làm gì?

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

Tâm lý đón nhận cái mới và sự dịch chuyển của thị trường di động

iPhone 18 Pro và iPhone gập sắp ra mắt: Apple chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm

iPhone 18 Pro và iPhone gập sắp ra mắt: Apple chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất năm

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Starlink có thể cạnh tranh với các nhà mạng di động toàn cầu

Starlink có thể cạnh tranh với các nhà mạng di động toàn cầu

Ba nhà mạng chi hơn 3.000 tỷ đồng cho băng tần 900 MHz

Ba nhà mạng chi hơn 3.000 tỷ đồng cho băng tần 900 MHz

Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng

Meta ra mắt Muse, trợ lý AI có thể mua sắm và lên lịch trình thay người dùng

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Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Đại học Thái Nguyên đưa công nghệ, STEAM và y tế số đến xã biên giới Trường Hà

Việt Nam nghiên cứu trung tâm năng lượng tái tạo gắn với hệ sinh thái công nghiệp

Việt Nam nghiên cứu trung tâm năng lượng tái tạo gắn với hệ sinh thái công nghiệp

Bộ Công Thương tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu và AI

Bộ Công Thương tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu và AI

7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027: Đẩy mạnh quản trị số, ứng dụng AI trong giáo dục

7 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027: Đẩy mạnh quản trị số, ứng dụng AI trong giáo dục

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Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Samsung dùng High NA EUV hạ giá chip nhớ DRAM từ năm 2028

Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 10/9: VN-Index kiểm định vùng 1.820 điểm

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Chứng khoán 09/9: VN-Index hụt nhịp cuối phiên, ngân hàng nâng đỡ

Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán

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VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam

Microchip và Marelli đưa kết nối màn hình ô tô theo tiêu chuẩn mở vào thực tế

Microchip và Marelli đưa kết nối màn hình ô tô theo tiêu chuẩn mở vào thực tế

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

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Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi

FC Mobile Việt Nam ra mắt mùa thẻ độc quyền mừng sinh nhật 1 tuổi