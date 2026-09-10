Điện Quang, Xây dựng Hòa Bình bị xử phạt về công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (HoSE: DQC), Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) và Công ty cổ phần Signo Land liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong đó, mức phạt cao nhất thuộc về Tập đoàn Điện Quang với 150 triệu đồng do công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025. Doanh nghiệp đồng thời phải hủy bỏ hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.

Lợi nhuận Điện Quang chênh hơn 6,6 tỷ đồng sau kiểm toán

Ngày 9/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 498/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Theo quyết định, số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 được Điện Quang công bố tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 là hơn 11,53 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn hơn 4,87 tỷ đồng. Như vậy, số liệu sau kiểm toán thấp hơn khoảng 6,66 tỷ đồng so với con số doanh nghiệp công bố trước đó.

Ảnh minh hoạ

Mức chênh lệch tương đương gần 58% so với lợi nhuận sau thuế được công bố tại báo cáo quý IV/2025. Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xác định đây là hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Ngoài khoản tiền phạt 150 triệu đồng, Điện Quang còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch.

Điện Quang là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực thiết bị điện, chiếu sáng và các sản phẩm điện tử phục vụ dân dụng, công nghiệp. Vì vậy, sự chênh lệch đáng kể giữa số liệu tài chính trước và sau kiểm toán là thông tin đáng chú ý đối với cổ đông, nhà đầu tư theo dõi nhóm doanh nghiệp điện, điện tử trên thị trường vốn.

Xây dựng Hòa Bình bị phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Trước đó, ngày 7/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 493/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình số tiền 92,5 triệu đồng.

Nguyên nhân là doanh nghiệp không công bố một số thông tin phải công bố theo quy định, đồng thời nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu được công bố không đúng thời hạn trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trong đó, Xây dựng Hòa Bình không công bố Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Doanh nghiệp cũng công bố chậm nhiều tài liệu như báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2023, tình hình thanh toán gốc và lãi bán niên 2024, báo cáo tài chính bán niên 2024 và báo cáo tình hình thực hiện các cam kết bán niên 2024.

Một số báo cáo liên quan việc thanh toán, mua lại trước hạn các lô trái phiếu HBCH2225001 và HBCH2225002 cũng nằm trong danh sách tài liệu được cơ quan quản lý xác định công bố không đúng thời hạn.

Việc công bố đầy đủ và đúng hạn các thông tin về trái phiếu có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tiếp cận dữ liệu của nhà đầu tư, đặc biệt với các thông tin về dòng tiền huy động, nghĩa vụ trả nợ và tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành.

Cùng ngày 9/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty cổ phần Signo Land 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với hàng loạt báo cáo tài chính và tài liệu liên quan đến trái phiếu.

Các tài liệu vi phạm gồm báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025, năm 2025; tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi và thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Signo Land còn chậm công bố thông tin liên quan việc thanh toán tại ngày đáo hạn và hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu mã SNLCH2123001.

Ngoài ra, Công ty TNHH PAK Việt Nam bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn một số thông tin liên quan đến trái phiếu. Doanh nghiệp không gửi HNX báo cáo tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu năm 2022, đồng thời chậm công bố báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn và thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong năm 2022.

Các quyết định xử phạt trên tiếp tục cho thấy yêu cầu về tính chính xác và kịp thời của dữ liệu tài chính, trái phiếu đối với doanh nghiệp tham gia thị trường vốn. Với nhà đầu tư, chất lượng công bố thông tin là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá tình hình hoạt động và mức độ minh bạch của doanh nghiệp.