Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days 2026

Theo Ban tổ chức, chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days 2026 đã thu hút 60.000 người tham dự, trong đó chỉ riêng ngôi nhà Moto Guzzi cũng đã đón tiếp 40.000 lượt khách ghé thăm trong ngày khai trương.

Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days

Có thể nói, sự kiện khánh thành ngôi nhà Moto Guzzi đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi Moto Guzzi trở thành khu phức hợp mới, được cải tạo và phát triển ngay trên nền nhà máy nguyên bản đã ra đời từ năm 1921. Tại đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất; Tham quan miễn phí Bảo tàng Moto Guzzi và công trình Wind Tunnel mang tính biểu tượng; Trải nghiệm không gian Motoplex, nơi trưng bày toàn bộ dải sản phẩm và phụ kiện của Moto Guzzi; Hòa mình vào không khí diễu hành quy mô lớn và đăng ký lái thử các sản phẩm của Moto Guzzi. Bên cạnh đó, du khách còn được khám phá nhiều không gian đậm chất di sản. Nổi bật là phòng trưng bày các cúp vô địch - một “kho tàng” lưu giữ toàn bộ những danh hiệu Moto Guzzi từng giành được trong các giải đấu.

Phòng trưng bày các cúp vô địch là “kho tàng” lưu giữ toàn bộ những danh hiệu Moto Guzzi từng giành được trong các giải đấu

Cũng tại nơi đây, trong khu Đăng ký Xe Cổ (Historical Register Area) và Xưởng Phục chế (Restoration Workshop) du khách sẽ được trải nghiệm đặc biệt dành cho các tín đồ yêu thích mẫu xe Moto Guzzi cổ điển, góp phần tiếp tục bảo tồn những di sản đặc biệt của thương hiệu.

Ngôi nhà Moto Guzzi được cải tạo ngay trên nền nhà máy nguyên bản đã ra đời từ năm 1921 là nơi trưng bày toàn bộ dải sản phẩm và phụ kiện của Moto Guzzi

Một trong những tâm điểm đáng chú ý của sự kiện kỷ niệm 105 năm hình thành và phát triển thương hiệu chính là màn trình diễn 1.500 chiếc Moto Guzzi, đây cũng là cuộc diễu hành quy mô lớn từ Lecco đến Mandello del Lario. Dẫn đầu đoàn là Đội cận vệ danh dự của Tổng thống Ý (Corazzieri) trên những chiếc Moto Guzzi California 1400. Theo sau là sự xuất hiện của hai tay đua MotoGP Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori cùng huyền thoại đua xe Max Biaggi.

Không khí lễ hội được hâm nóng khi đội ngũ Aprilia Racing, cùng CEO Massimo Rivola và tay đua Jorge Martín xuất hiện

Không khí lễ hội được hâm nóng khi đội ngũ Aprilia Racing, cùng CEO Massimo Rivola và tay đua Jorge Martín xuất hiện, tham gia giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu Virgin Radio.

Sau gần 5 năm thi công với tổng vốn đầu tư vượt 50 triệu euro, dự án kiến trúc công nghiệp mang tính đột phá của Moto Guzzi đã chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ đơn thuần là nhà máy hay bảo tàng, đây là không gian biểu tượng nơi công nghệ, sự sáng tạo và niềm đam mê cùng hội tụ.

Một trong những tâm điểm đáng chú ý của sự kiện là màn trình diễn 1.500 chiếc Moto Guzzi

Có thể nói trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện, với hơn 40.000 lượt khách tham quan, Bảo tàng Moto Guzzi đã trở thành một trong những điểm tham quan không thể bỏ lỡ của người hâm mộ trên toàn thế giới khi có dịp ghé thăm nước Ý. Nơi đang trưng bày bộ sưu tập kỷ lục gồm 160 mẫu xe mô tô, bao gồm nhiều mẫu độc bản vô giá. Hay từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt trực tiếp xuống dây chuyền sản xuất hiện đại, tạo nên sự kết nối thị giác trọn vẹn giữa di sản trong quá khứ và bước tiến của Moto Guzzi hướng tới tương lai.

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