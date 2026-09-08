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Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days 2026

Anh Tuấn

Anh Tuấn

10:11 | 08/09/2026
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Sự kiện Moto Guzzi World Days đã chính thức diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Mandello del Lario và điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi sự kiện này chính là khánh thành ngôi nhà Moto Guzzi.
Moto Guzzi V100 Mandello chính thức ra mắt tại Malaysia Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025 Ngôi nhà Moto Guzzi thu hút đông đảo khách tham quan trong ngày đầu mở cửa

Theo Ban tổ chức, chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days 2026 đã thu hút 60.000 người tham dự, trong đó chỉ riêng ngôi nhà Moto Guzzi cũng đã đón tiếp 40.000 lượt khách ghé thăm trong ngày khai trương.

Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days
Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days

Có thể nói, sự kiện khánh thành ngôi nhà Moto Guzzi đã đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi Moto Guzzi trở thành khu phức hợp mới, được cải tạo và phát triển ngay trên nền nhà máy nguyên bản đã ra đời từ năm 1921. Tại đây du khách không chỉ được chiêm ngưỡng các dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất; Tham quan miễn phí Bảo tàng Moto Guzzi và công trình Wind Tunnel mang tính biểu tượng; Trải nghiệm không gian Motoplex, nơi trưng bày toàn bộ dải sản phẩm và phụ kiện của Moto Guzzi; Hòa mình vào không khí diễu hành quy mô lớn và đăng ký lái thử các sản phẩm của Moto Guzzi. Bên cạnh đó, du khách còn được khám phá nhiều không gian đậm chất di sản. Nổi bật là phòng trưng bày các cúp vô địch - một “kho tàng” lưu giữ toàn bộ những danh hiệu Moto Guzzi từng giành được trong các giải đấu.

Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days
Phòng trưng bày các cúp vô địch là “kho tàng” lưu giữ toàn bộ những danh hiệu Moto Guzzi từng giành được trong các giải đấu

Cũng tại nơi đây, trong khu Đăng ký Xe Cổ (Historical Register Area) và Xưởng Phục chế (Restoration Workshop) du khách sẽ được trải nghiệm đặc biệt dành cho các tín đồ yêu thích mẫu xe Moto Guzzi cổ điển, góp phần tiếp tục bảo tồn những di sản đặc biệt của thương hiệu.

Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days
Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days
Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days

Ngôi nhà Moto Guzzi được cải tạo ngay trên nền nhà máy nguyên bản đã ra đời từ năm 1921 là nơi trưng bày toàn bộ dải sản phẩm và phụ kiện của Moto Guzzi

Một trong những tâm điểm đáng chú ý của sự kiện kỷ niệm 105 năm hình thành và phát triển thương hiệu chính là màn trình diễn 1.500 chiếc Moto Guzzi, đây cũng là cuộc diễu hành quy mô lớn từ Lecco đến Mandello del Lario. Dẫn đầu đoàn là Đội cận vệ danh dự của Tổng thống Ý (Corazzieri) trên những chiếc Moto Guzzi California 1400. Theo sau là sự xuất hiện của hai tay đua MotoGP Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori cùng huyền thoại đua xe Max Biaggi.

Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days
Không khí lễ hội được hâm nóng khi đội ngũ Aprilia Racing, cùng CEO Massimo Rivola và tay đua Jorge Martín xuất hiện

Không khí lễ hội được hâm nóng khi đội ngũ Aprilia Racing, cùng CEO Massimo Rivola và tay đua Jorge Martín xuất hiện, tham gia giao lưu với người hâm mộ trên sân khấu Virgin Radio.

Sau gần 5 năm thi công với tổng vốn đầu tư vượt 50 triệu euro, dự án kiến trúc công nghiệp mang tính đột phá của Moto Guzzi đã chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ đơn thuần là nhà máy hay bảo tàng, đây là không gian biểu tượng nơi công nghệ, sự sáng tạo và niềm đam mê cùng hội tụ.

Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days
Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days
Hơn 60.000 người đến tham dự chuỗi lễ hội Moto Guzzi World Days

Một trong những tâm điểm đáng chú ý của sự kiện là màn trình diễn 1.500 chiếc Moto Guzzi

Có thể nói trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện, với hơn 40.000 lượt khách tham quan, Bảo tàng Moto Guzzi đã trở thành một trong những điểm tham quan không thể bỏ lỡ của người hâm mộ trên toàn thế giới khi có dịp ghé thăm nước Ý. Nơi đang trưng bày bộ sưu tập kỷ lục gồm 160 mẫu xe mô tô, bao gồm nhiều mẫu độc bản vô giá. Hay từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt trực tiếp xuống dây chuyền sản xuất hiện đại, tạo nên sự kết nối thị giác trọn vẹn giữa di sản trong quá khứ và bước tiến của Moto Guzzi hướng tới tương lai.

Để không bỏ lỡ các thông tin về tập đoàn Piaggio cũng như thương hiệu Moto Guzzi, truy cập thêm tại website của hãng.

lễ hội Moto Guzzi World Days ngôi nhà Moto Guzzi Piaggio Bảo tàng Moto Guzzi công trình Wind Tunnel Trải nghiệm không gian Motoplex kỷ niệm 105 năm hình thành và phát triển

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Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,900 ▲900K 147,000 ▲600K
Hà Nội - PNJ 143,900 ▲900K 147,000 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 143,900 ▲900K 147,000 ▲600K
Miền Tây - PNJ 143,900 ▲900K 147,000 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 143,900 ▲900K 147,000 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,900 ▲900K 147,000 ▲600K
Cập nhật: 08/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▲60K 14,710 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▲60K 14,710 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▲60K 14,710 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,380 ▲30K 14,710 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,380 ▲30K 14,710 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,380 ▲30K 14,710 ▲10K
NL 99.99 13,650 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,550 ▲200K
Trang sức 99.9 14,020 ▲10K 14,620 ▲10K
Trang sức 99.99 14,030 ▲10K 14,630 ▲10K
Cập nhật: 08/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,441 ▲6K 14,712 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,441 ▲6K 14,713 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,436 ▲1293K 1,467 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,411 ▲6K 1,456 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,158 ▲594K 144,158 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,561 ▲450K 109,361 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,368 ▲80472K 99,168 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,175 ▲366K 88,975 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,243 ▲350K 85,043 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,071 ▲250K 60,871 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▲6K 1,471 ▲6K
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Cập nhật: 08/09/2026 10:45

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Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Hợp tác khoa học công nghệ Việt–Nga: Từ chiều sâu quan hệ đến chiều sâu kết quả

Hợp tác khoa học công nghệ Việt–Nga: Từ chiều sâu quan hệ đến chiều sâu kết quả

Phê duyệt kịch bản và logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Phê duyệt kịch bản và logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Pháp

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Pháp

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng

Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng

HUAWEI WATCH KIDS X1 chính thức mở bán tại Việt Nam

HUAWEI WATCH KIDS X1 chính thức mở bán tại Việt Nam

Chi tiết hơn về các sản phẩm vừa được Lenovo trình diễn tại IFA 2026

Chi tiết hơn về các sản phẩm vừa được Lenovo trình diễn tại IFA 2026

Tối ưu hóa cho sáng tạo nội dung, Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026

Tối ưu hóa cho sáng tạo nội dung, Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Việt Nam cần 1 tỷ USD đầu tư cho trung tâm dữ liệu đến 2030

Bắc Kinh dán nhãn điện tử kiểm soát an toàn thực phẩm

Bắc Kinh dán nhãn điện tử kiểm soát an toàn thực phẩm

Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

AI giám sát môi trường và xe không người lái canh gác đô thị Bắc Kinh

AI giám sát môi trường và xe không người lái canh gác đô thị Bắc Kinh

Khoa học

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7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

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Hà Đô (HDG): 888 tỷ đồng doanh thu điện, 804 tỷ đồng nợ xấu điện mặt trời

Hà Đô (HDG): 888 tỷ đồng doanh thu điện, 804 tỷ đồng nợ xấu điện mặt trời

Vinschool dừng nhà cung cấp caramen có hai lớp tem hạn sử dụng

Vinschool dừng nhà cung cấp caramen có hai lớp tem hạn sử dụng

Sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12, tăng ứng dụng AI

Sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12, tăng ứng dụng AI

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại

Kinh tế số

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Nhận định chứng khoán 08/9: VN-Index kiểm định vùng 1.800-1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 08/9: VN-Index kiểm định vùng 1.800-1.820 điểm

Chứng khoán 07/9: VN-Index mất 31 điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán 07/9: VN-Index mất 31 điểm, áp lực bán lan rộng

Bosch Rexroth Việt Nam ghi nhận hơn 30 sản phẩm không chính hãng

Bosch Rexroth Việt Nam ghi nhận hơn 30 sản phẩm không chính hãng

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

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Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile