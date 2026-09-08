Phê duyệt kịch bản và logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Logo Festival Trà Quốc tế -Thái Nguyên 2026.

Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 vừa phê duyệt kịch bản tổng thể các hoạt động và biểu trưng (logo) chính thức của Festival. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho sự kiện, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận diện và truyền thông trước, trong và sau Festival.

Theo đó, logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ được sử dụng thống nhất trong hệ thống nhận diện, các ấn phẩm và hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Cùng với logo, hệ thống nhận diện gồm khẩu hiệu, pano, băng rôn, phướn, tờ gấp, sơ đồ, giấy mời, các loại thẻ... được thiết kế đồng bộ và có hướng dẫn sử dụng thống nhất.

Công tác tuyên truyền, quảng bá Festival được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11/2026, hướng tới tạo không khí rộng khắp, đồng thời đưa thông tin về các hoạt động của Festival đến người dân, du khách, doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Từ “Rước Trà khai hội” đến không gian trà quốc tế

Chuỗi hoạt động trọng tâm của Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Trước lễ khai mạc là chương trình diễu hành nghệ thuật “Rước Trà khai hội”, tạo điểm nhấn mở màn cho Festival và tái hiện, tôn vinh những giá trị văn hóa gắn với cây chè, nghề chè và đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Không gian Festival được mở rộng với nhiều hoạt động hướng tới cả trải nghiệm văn hóa và kết nối kinh tế. Trong đó có Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu”; Chuyến tàu di sản; các chương trình thưởng trà tại 5 vùng chè nổi tiếng; Cuộc thi World Master Tea Vietnam; các không gian phố trà, ẩm thực; trưng bày sản phẩm và xúc tiến đầu tư.

Việc tổ chức các hoạt động tại vùng chè được kỳ vọng giúp du khách có trải nghiệm trực tiếp về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và văn hóa thưởng trà. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu” cho thấy định hướng đưa câu chuyện trà Thái Nguyên vượt ra ngoài phạm vi một sản phẩm nông nghiệp địa phương. Từ giá trị di sản, văn hóa và vùng nguyên liệu, ngành trà được đặt trong bài toán phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

Thông qua Festival, Thái Nguyên hướng tới xây dựng một không gian kết nối giữa những người sản xuất trà, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, du khách và các đối tác quốc tế. Qua đó, các giá trị của trà Thái Nguyên có thêm cơ hội được giới thiệu, trao đổi và kết nối với thị trường rộng lớn hơn.

Vùng chè La Bằng (Thái Nguyên).

Xây dựng thương hiệu Chè Thái Nguyên gắn với dữ liệu truy xuất

Một nội dung đáng chú ý trong kịch bản Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là định hướng xây dựng mã nhận diện thương hiệu “Chè Thái Nguyên”, kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà còn có thể trở thành một thành tố quan trọng trong xây dựng thương hiệu nông sản.

Việc kết nối nhận diện thương hiệu với dữ liệu truy xuất nguồn gốc sẽ tạo điều kiện để thông tin về sản phẩm được chuẩn hóa, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận nguồn thông tin rõ ràng hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nâng cao tính minh bạch trong chuỗi giá trị trà.

Định hướng này cũng phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong nông nghiệp, khi giá trị của một sản phẩm không chỉ được xác định bởi chất lượng vật chất mà còn bởi khả năng chứng minh nguồn gốc, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng.

Song song với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa “Văn hóa Trà Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nếu được ghi danh, đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa liên quan đến cây chè, nghề chè và văn hóa thưởng trà; đồng thời mở thêm hướng khai thác các giá trị di sản gắn với du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế địa phương.

Có thể thấy, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được xây dựng theo hướng kết hợp giữa văn hóa – du lịch – thương mại – công nghệ – đầu tư. Từ việc thống nhất nhận diện Festival, quảng bá vùng chè, tổ chức các diễn đàn và hoạt động trải nghiệm đến xây dựng mã nhận diện thương hiệu và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc, các hoạt động đều hướng tới gia tăng giá trị cho thương hiệu trà Thái Nguyên.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, khép lại chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa trà, thương hiệu Chè Thái Nguyên và tăng cường kết nối, hợp tác trong nước, quốc tế.

Với cách tiếp cận này, Festival không chỉ là sự kiện quảng bá sản phẩm trà mà còn được kỳ vọng trở thành một nền tảng kết nối giá trị, góp phần đưa câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa và sản phẩm trà Thái Nguyên đến gần hơn với du khách, người tiêu dùng và các đối tác trong nước, quốc tế.