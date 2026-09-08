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Phê duyệt kịch bản và logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026

Hậu Thạch

Hậu Thạch

06:15 | 08/09/2026
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Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được tổ chức từ ngày 30/10 đến 7/11 với chuỗi hoạt động văn hóa, trải nghiệm, xúc tiến thương mại và đầu tư. Điểm đáng chú ý là Festival hướng tới kết hợp quảng bá di sản trà với xây dựng thương hiệu, ứng dụng dữ liệu truy xuất nguồn gốc và mở rộng kết nối của ngành trà Thái Nguyên với thị trường quốc tế.
Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ Thái Nguyên đưa 149 vùng chè lên bản đồ số bằng GPS Số hóa 'Văn hóa trà Thái Nguyên': Công nghệ mở rộng không gian bảo tồn di sản
Logo Festival Trà Quốc tế -Thái Nguyên 2026.
Logo Festival Trà Quốc tế -Thái Nguyên 2026.

Ban Tổ chức Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 vừa phê duyệt kịch bản tổng thể các hoạt động và biểu trưng (logo) chính thức của Festival. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện công tác chuẩn bị cho sự kiện, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận diện và truyền thông trước, trong và sau Festival.

Theo đó, logo Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 sẽ được sử dụng thống nhất trong hệ thống nhận diện, các ấn phẩm và hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Cùng với logo, hệ thống nhận diện gồm khẩu hiệu, pano, băng rôn, phướn, tờ gấp, sơ đồ, giấy mời, các loại thẻ... được thiết kế đồng bộ và có hướng dẫn sử dụng thống nhất.

Công tác tuyên truyền, quảng bá Festival được triển khai từ tháng 9 đến tháng 11/2026, hướng tới tạo không khí rộng khắp, đồng thời đưa thông tin về các hoạt động của Festival đến người dân, du khách, doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Từ “Rước Trà khai hội” đến không gian trà quốc tế

Chuỗi hoạt động trọng tâm của Festival diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức vào tối 30/10 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên.

Trước lễ khai mạc là chương trình diễu hành nghệ thuật “Rước Trà khai hội”, tạo điểm nhấn mở màn cho Festival và tái hiện, tôn vinh những giá trị văn hóa gắn với cây chè, nghề chè và đời sống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Không gian Festival được mở rộng với nhiều hoạt động hướng tới cả trải nghiệm văn hóa và kết nối kinh tế. Trong đó có Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu”; Chuyến tàu di sản; các chương trình thưởng trà tại 5 vùng chè nổi tiếng; Cuộc thi World Master Tea Vietnam; các không gian phố trà, ẩm thực; trưng bày sản phẩm và xúc tiến đầu tư.

Việc tổ chức các hoạt động tại vùng chè được kỳ vọng giúp du khách có trải nghiệm trực tiếp về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất và văn hóa thưởng trà. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể sản xuất giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, Diễn đàn Trà Quốc tế với chủ đề “Từ di sản Trà đến kinh tế Trà toàn cầu” cho thấy định hướng đưa câu chuyện trà Thái Nguyên vượt ra ngoài phạm vi một sản phẩm nông nghiệp địa phương. Từ giá trị di sản, văn hóa và vùng nguyên liệu, ngành trà được đặt trong bài toán phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.

Thông qua Festival, Thái Nguyên hướng tới xây dựng một không gian kết nối giữa những người sản xuất trà, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý, du khách và các đối tác quốc tế. Qua đó, các giá trị của trà Thái Nguyên có thêm cơ hội được giới thiệu, trao đổi và kết nối với thị trường rộng lớn hơn.

Vùng chè La Bằng (Thái Nguyên).
Vùng chè La Bằng (Thái Nguyên).

Xây dựng thương hiệu Chè Thái Nguyên gắn với dữ liệu truy xuất

Một nội dung đáng chú ý trong kịch bản Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 là định hướng xây dựng mã nhận diện thương hiệu “Chè Thái Nguyên”, kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà còn có thể trở thành một thành tố quan trọng trong xây dựng thương hiệu nông sản.

Việc kết nối nhận diện thương hiệu với dữ liệu truy xuất nguồn gốc sẽ tạo điều kiện để thông tin về sản phẩm được chuẩn hóa, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận nguồn thông tin rõ ràng hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất nâng cao tính minh bạch trong chuỗi giá trị trà.

Định hướng này cũng phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong nông nghiệp, khi giá trị của một sản phẩm không chỉ được xác định bởi chất lượng vật chất mà còn bởi khả năng chứng minh nguồn gốc, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng.

Song song với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa “Văn hóa Trà Thái Nguyên” vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nếu được ghi danh, đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa liên quan đến cây chè, nghề chè và văn hóa thưởng trà; đồng thời mở thêm hướng khai thác các giá trị di sản gắn với du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế địa phương.

Có thể thấy, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 được xây dựng theo hướng kết hợp giữa văn hóa – du lịch – thương mại – công nghệ – đầu tư. Từ việc thống nhất nhận diện Festival, quảng bá vùng chè, tổ chức các diễn đàn và hoạt động trải nghiệm đến xây dựng mã nhận diện thương hiệu và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc, các hoạt động đều hướng tới gia tăng giá trị cho thương hiệu trà Thái Nguyên.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, khép lại chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa trà, thương hiệu Chè Thái Nguyên và tăng cường kết nối, hợp tác trong nước, quốc tế.

Với cách tiếp cận này, Festival không chỉ là sự kiện quảng bá sản phẩm trà mà còn được kỳ vọng trở thành một nền tảng kết nối giá trị, góp phần đưa câu chuyện về vùng đất, con người, văn hóa và sản phẩm trà Thái Nguyên đến gần hơn với du khách, người tiêu dùng và các đối tác trong nước, quốc tế.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 Logo Truy xuất nguồn gốc thương hiệu nông sản kết nối dữ liệu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,400
Hà Nội - PNJ 143,000 146,400
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,400
Miền Tây - PNJ 143,000 146,400
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,400
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,400
Cập nhật: 08/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 14,650
Miếng SJC Nghệ An 14,350 14,650
Miếng SJC Thái Bình 14,350 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.99 13,450
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350
Trang sức 99.9 14,010 14,610
Trang sức 99.99 14,020 14,620
Cập nhật: 08/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 14,652
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 14,653
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,461
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 108,911
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 9,876
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 88,609
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 84,693
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 60,621
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
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Cập nhật: 08/09/2026 07:00

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Nhận định chứng khoán 08/9: VN-Index kiểm định vùng 1.800-1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 08/9: VN-Index kiểm định vùng 1.800-1.820 điểm

Chứng khoán 07/9: VN-Index mất 31 điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán 07/9: VN-Index mất 31 điểm, áp lực bán lan rộng

Bosch Rexroth Việt Nam ghi nhận hơn 30 sản phẩm không chính hãng

Bosch Rexroth Việt Nam ghi nhận hơn 30 sản phẩm không chính hãng

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

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THACO gánh hơn 164.800 tỷ đồng nợ phải trả khi tăng tốc đầu tư công nghệ cao

THACO gánh hơn 164.800 tỷ đồng nợ phải trả khi tăng tốc đầu tư công nghệ cao

Thanh tra nêu tồn tại trong thu ngoại tệ của Sinh học Phú Tài

Thanh tra nêu tồn tại trong thu ngoại tệ của Sinh học Phú Tài

Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

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Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Tesla Cybercab đi vào hoạt động, mở màn cuộc đua taxi tự hành

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

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Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile