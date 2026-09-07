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Chứng khoán 07/9: VN-Index mất 31 điểm, áp lực bán lan rộng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

22:31 | 07/09/2026
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VN-Index đảo chiều mạnh, mất 31,44 điểm trong phiên 07/9 khi nhóm trụ, ngân hàng và bất động sản đồng loạt chịu áp lực bán.
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VN-Index đảo chiều, đóng cửa thấp nhất ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên đầu tuần 07/9 với trạng thái hưng phấn khi VN-Index có lúc tăng hơn 21 điểm, lên 1.874,48 điểm ngay đầu phiên. Tuy nhiên, lực bán nhanh chóng xuất hiện tại vùng giá cao, khiến chỉ số đảo chiều và càng về cuối phiên càng chịu sức ép mạnh từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.821,64 điểm, giảm 31,44 điểm, tương ứng 1,70%. VN30-Index giảm 21,88 điểm xuống 1.963,01 điểm, với 22/30 mã đóng cửa trong sắc đỏ. HNX-Index giảm 1,93 điểm còn 280,60 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,30 điểm xuống 127,64 điểm.

Diễn biến đáng chú ý nằm ở chỗ VN-Index đóng cửa sát mức thấp nhất ngày sau khi đã tăng mạnh đầu phiên. Khoảng dao động hơn 50 điểm giữa đỉnh trong ngày và mức đóng cửa phản ánh tâm lý ngắn hạn thay đổi rất nhanh, đồng thời cho thấy vùng 1.860-1.880 điểm tiếp tục là khu vực có lượng cung đáng kể.

Thanh khoản trên HoSE đạt 643,82 triệu cổ phiếu, tương ứng 17.153 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 498 triệu cổ phiếu, trị giá 13.627,61 tỷ đồng; phần còn lại đến từ giao dịch thỏa thuận. Tính cả HNX và UPCoM, giá trị giao dịch trên ba sàn vào khoảng 18,5 nghìn tỷ đồng.

Mức thanh khoản này chưa phải quá lớn so với biên độ giảm của chỉ số. Tuy nhiên, cấu trúc giao dịch cuối phiên cho thấy bên bán chủ động tăng lên rõ rệt. HoSE có 235 mã giảm, 84 mã tăng và 51 mã đứng giá; số cổ phiếu giảm từ 1% trở lên tăng lên 140 mã khi đóng cửa.

Nhóm trụ tạo sức ép lớn nhất lên chỉ số. VIC giảm 4,33%, riêng mã này lấy đi khoảng 17,82 điểm của VN-Index. VCB giảm 1,53%, VHM giảm 0,93%, TCB giảm 2,15% và CTG giảm 1,91%. Chỉ riêng VIC, TCB, VCB và VHM đã khiến VN-Index mất hơn 21 điểm.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 7/9. Ảnh MBS
Biểu đồ chứng khoán VN-Index phiên 7/9. Ảnh MBS

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản chịu áp lực

Ở nhóm ngân hàng, sắc đỏ chiếm ưu thế. TCB giảm 2,15%, CTG giảm 1,91%, VPB giảm 1,80%, MBB giảm 1,70%, VCB giảm 1,53% và STB giảm 0,91%. Diễn biến này khiến nhóm tài chính trở thành một trong những lực cản lớn của thị trường trong phiên.

Dù vậy, dòng tiền chưa rút khỏi toàn bộ nhóm ngân hàng. SSB tăng 2,29%, LPB tăng 1,33%, HDB tăng 0,55% và ACB nhích 0,23%. Sự phân hóa này cho thấy nhà đầu tư vẫn tìm kiếm các cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc giữ được sức mạnh giá tương đối tốt hơn thị trường.

Nhóm chứng khoán phản ứng tiêu cực hơn trước nhịp giảm của chỉ số. VIX mất 2,86%, VCI giảm 2,69%, VND giảm 2,14%, SHS giảm 1,96% và SSI giảm 0,95%. VIX vẫn nằm trong nhóm thanh khoản cao với hơn 50 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Việc cổ phiếu chứng khoán đồng loạt suy yếu có ý nghĩa đáng chú ý bởi đây là nhóm nhạy với kỳ vọng thanh khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của thị trường. Khi VN-Index giảm sâu nhưng giá trị khớp lệnh chưa bùng nổ, dòng tiền đầu cơ có xu hướng thận trọng hơn với những mã có độ biến động cao.

Công nghệ, bán lẻ và nhóm phòng thủ tiếp tục phân hóa

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Bất động sản là nhóm giảm mạnh trong phiên 07/9. Ngoài VIC và VHM, VPI giảm 3,35%, DXG giảm 2,54%, CEO giảm 2,27% và PDR giảm 1,23%. Ở chiều ngược lại, VRE tăng 1,89% và KDH tăng 0,29%, cho thấy áp lực bán không đồng đều giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng cũng chịu sức ép đáng kể. FRT giảm 4,41%, PNJ giảm 4,12%, MWG giảm 1,50% và VNM giảm 1,94%. Điểm sáng nổi bật là DGW tăng 4,37% lên 41.800 đồng/cổ phiếu, đi ngược xu hướng chung của phần lớn cổ phiếu tiêu dùng và phân phối công nghệ.

Ở nhóm công nghệ, FPT đóng cửa ở 72.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,55%. Mức giảm của FPT thấp hơn đáng kể so với VN-Index, cho thấy cổ phiếu công nghệ lớn vẫn giữ trạng thái tương đối ổn định hơn mặt bằng chung.

Logistics và vận tải tiếp tục phân hóa. GMD giảm 0,78%, HAH giảm 0,95% và VSC giảm 2,16%, trong khi VTP tăng 1,75%. Diễn biến trái chiều cho thấy dòng tiền chưa hình thành xu hướng đồng thuận trong nhóm cảng biển, vận tải và chuyển phát.

Trong ngày thị trường giảm sâu, một số cổ phiếu điện giữ được sắc xanh. POW tăng 0,39% lên 12.900 đồng/cổ phiếu, REE tăng 0,11% lên 45.600 đồng/cổ phiếu. Mức tăng không lớn nhưng đáng chú ý khi phần lớn nhóm cổ phiếu chu kỳ và vốn hóa lớn chịu áp lực.

Nhóm y tế nhìn chung biến động hẹp hơn. DHG đóng cửa tại 95.600 đồng/cổ phiếu, không đổi so với tham chiếu, trong khi DVM giảm 2,04% xuống 4.800 đồng/cổ phiếu. Đặc điểm thanh khoản thấp và mức độ nhạy với chỉ số không cao khiến một số cổ phiếu dược có tính phòng thủ hơn trong các phiên thị trường rung lắc.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 469 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 07/9. VCB bị bán ròng khoảng 92 tỷ đồng, CTG khoảng 74 tỷ đồng, VIC khoảng 53 tỷ đồng, SHB khoảng 44 tỷ đồng và DXG khoảng 43 tỷ đồng.

Ở chiều mua, HDB được mua ròng khoảng 54 tỷ đồng, VRE khoảng 43 tỷ đồng, VPB khoảng 34 tỷ đồng, VHM khoảng 19 tỷ đồng và NLG khoảng 17 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 4 tỷ đồng, còn UPCoM ghi nhận mua ròng gần 15 tỷ đồng. Tính chung, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 459 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Áp lực dòng vốn ngoại trong ngắn hạn còn gắn với quá trình tái cơ cấu trước thời điểm Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Việc nâng hạng là yếu tố tích cực về trung và dài hạn, song các quỹ mô phỏng chỉ số cận biên có thể phải cơ cấu danh mục trước thời điểm chuyển đổi, tạo thêm nguồn cung kỹ thuật trong ngắn hạn.

Phiên 07/9 vì vậy cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn nhạy cảm hơn sau khi tiếp cận vùng cản 1.860-1.880 điểm. Mức giảm lớn tập trung ở một số cổ phiếu trụ, nhưng độ rộng thị trường cũng xấu đi rõ rệt. Dòng tiền vẫn hiện diện ở các mã riêng lẻ, song chưa đủ mạnh để tạo sự cân bằng cho toàn thị trường.

chứng khoán 07/9 VN-Index Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản khối ngoại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,400
Hà Nội - PNJ 143,000 146,400
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,400
Miền Tây - PNJ 143,000 146,400
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,400
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,400
Cập nhật: 08/09/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 14,650
Miếng SJC Nghệ An 14,350 14,650
Miếng SJC Thái Bình 14,350 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.99 13,450
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350
Trang sức 99.9 14,010 14,610
Trang sức 99.99 14,020 14,620
Cập nhật: 08/09/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 14,652
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 14,653
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,461
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 145
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 143,564
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 108,911
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 9,876
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 88,609
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 84,693
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 60,621
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 1,465
Cập nhật: 08/09/2026 02:00
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Cập nhật: 08/09/2026 02:00
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Cập nhật: 08/09/2026 02:00
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Cập nhật: 08/09/2026 02:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Pháp

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Pháp

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại châu Á, Việt Nam đứng thứ mấy?

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Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

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Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng

Di Động Việt mở bán REDMI Note 17 series, giá ưu đãi chỉ từ 5,49 triệu đồng

HUAWEI WATCH KIDS X1 chính thức mở bán tại Việt Nam

HUAWEI WATCH KIDS X1 chính thức mở bán tại Việt Nam

Chi tiết hơn về các sản phẩm vừa được Lenovo trình diễn tại IFA 2026

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Tối ưu hóa cho sáng tạo nội dung, Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026

Tối ưu hóa cho sáng tạo nội dung, Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026

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Cựu chuyên gia OpenAI cảnh báo nguy cơ AI nổi loạn tranh giành quyền lực

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AI giám sát môi trường và xe không người lái canh gác đô thị Bắc Kinh

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Bản xem trước của GTA VI giúp tăng doanh số PS5 và Xbox tại Anh

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Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

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