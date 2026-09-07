Điện tử tiêu dùng
Computing

Tối ưu hóa cho sáng tạo nội dung, Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026

Hồng Nhung

Hồng Nhung

15:36 | 07/09/2026
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Đó là hai mẫu laptop cao cấp trang bị NVIDIA RTX Spark™, hai máy tính bảng tối ưu cho bút cảm ứng, mẫu concept Lenovo Smart Canvas cùng các tính năng của Lenovo Qira.
Tăng 43 bậc, Lenovo vươn lên vị trí thứ 153 trong Fortune Global 500 Lenovo trình làng Yoga Pro 7a Lenovo ra mắt loạt laptop gaming AI thế hệ mới
, Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026
Lenovo Yoga Pro 9n (15”, 11) và Lenovo Yoga 9n 2-in-1 (16”, 11)

Những đổi mới này mang đến hiệu năng tính toán mạnh mẽ cho các tác vụ sáng tạo, khả năng tương tác đa dạng và tự nhiên, cùng những trải nghiệm kết nối liền mạch giúp ý tưởng được chuyển tiếp dễ dàng giữa các thiết bị.

Điều đáng chú ý là dải sản phẩm được trình diễn lần này đặc biệt chú ý đến công việc sáng tạo, những người thường diễn ra xuyên suốt trên nhiều ứng dụng, thiết bị và phương thức tương tác. Và danh mục sản phẩm Yoga mới lần này là sự kết hợp giữa các thiết bị chuyên biệt và trải nghiệm phần mềm được thiết kế để đồng hành trọn vẹn cùng từng giai đoạn của hành trình sáng tạo đó.

Cụ thể, Lenovo Yoga Pro 9n (15”, Gen 11) là mẫu laptop cao cấp dành cho nhà sáng tạo, trang bị NVIDIA RTX Spark™ để đáp ứng những tác vụ chuyên sâu như phát triển mô hình AI, sáng tạo nội dung và lập trình ngay trên thiết bị. Máy đồng thời bổ sung tính năng gaming RTX tiên tiến vào hệ sinh thái Yoga.

Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 (16”, Gen 11) là thiết bị convertible linh hoạt kết hợp sức mạnh NVIDIA RTX Spark™ với thiết kế xoay 360 độ và khả năng nhập liệu bằng bút trên hai bề mặt, mang đến hiệu năng cao, dễ dàng làm việc độc lập hoặc cộng tác theo nhu cầu của nhà sáng tạo.

, Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026
Lenovo Yoga 9n 2‑in‑1 (16”, Gen 11

Lenovo Yoga Tab Plus Gen 2 và Lenovo Yoga Tab Gen 2 là bộ đôi hỗ trợ tương tác tự nhiên qua bút, giọng nói, thị giác và cảm ứng, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu phác thảo ý tưởng, sáng tạo, làm việc và cộng tác.

Concept Lenovo Smart Canvas sẽ mang đến trải nghiệm đa thiết bị, giúp người dùng ghi lại ý tưởng và tiếp tục công việc liền mạch trên nhiều thiết bị Lenovo tương thích.

Lenovo Qira là nền tảng trí tuệ môi trường cá nhân của Lenovo, mang đến một trải nghiệm AI thống nhất và nhận biết ngữ cảnh trên các thiết bị Yoga tương thích. Qira giúp nhà sáng tạo ghi lại cảm hứng, duy trì ngữ cảnh quan trọng và tiếp tục công việc dở dang khi ý tưởng di chuyển giữa các thiết bị và qua từng giai đoạn của quy trình sáng tạo.

Lenovo ra mắt loạt PC và tablet Yoga AI mới tại IFA 2026
Yoga Tab Gen 2 and Yoga Tab Plus Gen 2

Tất cả những thiết bị và trải nghiệm mới này giúp dòng Yoga đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sáng tạo, từ những ý tưởng ban đầu đến việc hoàn thiện sản phẩm và cộng tác, thôngn qua các mẫu laptop di động mạnh mẽ cho tác vụ cục bộ phức tạp, máy tính bảng tối ưu cho bút cảm ứng và những trải nghiệm phần mềm kết nối liền mạch.

Chia sẻ về mục tiêu của loạt thiết bị mới được trình diễn tại IFA 2026 này, ông Jun Ouyang, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc mảng Tiêu dùng, Lenovo Intelligent Devices Group, cho biết: “Công việc sáng tạo ngày càng trải dài trên nhiều ứng dụng, thiết bị và cách thức tương tác. Với danh mục Yoga mới, chúng tôi kết hợp hiệu năng tính toán mạnh mẽ, thiết kế linh hoạt và những trải nghiệm đa thiết bị mang tính cá nhân hơn. Điều này mang đến cho nhà sáng tạo và nhà phát triển những công cụ chuyên biệt cho từng giai đoạn công việc, đồng thời giảm bớt trở ngại khi nội dung được chuyển tiếp giữa thiết bị và ứng dụng.”.

Ông Johnson Jia, Phó Chủ tịch cấp cao, Trung tâm Đổi mới Toàn cầu, Lenovo Intelligent Devices Group, nhận định: “Những ý tưởng tuyệt vời không phải lúc nào cũng xuất hiện trên bàn làm việc, và cũng không phải lúc nào cũng bắt đầu từ bàn phím. Các mẫu Yoga tablet mới cho phép người dùng ghi lại và phát triển ý tưởng bằng bút, giọng nói, thị giác và cảm ứng. Việc kết hợp với Lenovo Qira và concept Lenovo Smart Canvas sẽ giúp người dùng tiếp tục công việc sáng tạo liền mạch trên nhiều thiết bị.”

IFA 2026 Lenovo PC AI laptop AI Lenovo Yoga tablet Yoga AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 21:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 21:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 21:00
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Cập nhật: 07/09/2026 21:00
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Cập nhật: 07/09/2026 21:00
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