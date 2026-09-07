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Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

12:54 | 07/09/2026
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Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của phát triển kinh tế-xã hội, dữ liệu khoa học đang trở thành một tài nguyên chiến lược, có giá trị không kém các nguồn lực truyền thống như nhân lực, tài chính hay cơ sở vật chất.
AI và dữ liệu đang viết lại hành trình du lịch Việt Nam AI và dữ liệu đang viết lại hành trình du lịch Việt Nam
Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10 Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10
Số hóa hồ sơ đạt 94,98% nhưng mới 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu kết nối Số hóa hồ sơ đạt 94,98% nhưng mới 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu kết nối

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại
Giờ học của sinh viên ngành Khoa học dữ liệu tại Trường đại học RMIT.

Việc xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu khoa học thống nhất, hiện đại không chỉ là yêu cầu của quá trình chuyển đổi số mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền khoa học Việt Nam trong thời đại kinh tế tri thức.

Công tác nghiên cứu khoa học thời kỳ công nghệ hiện nay không còn dựa vào tri thức từng cá nhân, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng tổ chức và khai thác dữ liệu. Khi dữ liệu được lưu trữ có hệ thống, kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ phục vụ một đề tài, mà còn là nguồn tài nguyên cho nhiều nghiên cứu tiếp theo, không chỉ ở một ngành, mà có tính đa ngành. Muốn nâng cao năng lực nghiên cứu, phải xây dựng vững chắc nền tảng là dữ liệu khoa học. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng dữ liệu còn phân tán, thiếu tính liên thông và đồng bộ.

Tiến sĩ Phạm Thị Xuân Nga, Phó Giám đốc chi nhánh Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng, thực tế các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp đang tự xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ nhu cầu riêng, sử dụng các định dạng, tiêu chuẩn và phương thức xác thực khác nhau, gây khó khăn cho việc kết nối và trao đổi thông tin.

Các dữ liệu khoa học của mỗi đơn vị có sự chênh lệch về số lượng và sự chuẩn hóa. Thí dụ, cùng một loại thông tin, mỗi đơn vị sẽ mô tả bằng những cách khác nhau. Điều này dẫn đến việc các dữ liệu khoa học chưa được khai thác hết giá trị. Một số dữ liệu được sử dụng trong phạm vi một đề tài rồi bị bỏ quên rất lãng phí, trong khi nếu được liên kết với các nguồn dữ liệu khác có thể mang lại những phát hiện mới, giảm chi phí cũng như thời gian phát triển sản phẩm.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, mới đây đã phối hợp Tập đoàn VNPT khảo sát hiện trạng dữ liệu. Báo cáo cho biết, hiện tỷ lệ số hóa của toàn Viện còn thấp, trong khi khối lượng tài liệu chưa được số hóa còn rất lớn. Dữ liệu đang được lưu trữ dưới nhiều định dạng khác nhau, thiếu hệ thống quản trị tập trung và bộ tiêu chuẩn thống nhất. Đây được xem là điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số của Viện. Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, việc xây dựng hệ thống dữ liệu đang diễn ra mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, hệ thống cảm biến và công nghệ tính toán hiệu năng cao.

Hiện nay, một số trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát triển kho lưu trữ số cho phép lưu giữ luận văn, luận án, bài báo và các công bố khoa học. Tuy nhiên, các hệ thống này vẫn hoạt động tương đối độc lập. Về căn bản, một nhà nghiên cứu muốn tìm kiếm dữ liệu vẫn phải truy cập vào cơ sở dữ liệu của từng đơn vị, dẫn đến việc khai thác và tái sử dụng dữ liệu gặp nhiều khó khăn.

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học thống nhất, hiện đại đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học. Đây không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn liên quan thể chế, tiêu chuẩn, nguồn nhân lực và trách nhiệm chia sẻ. Hệ sinh thái này có ý nghĩa như một mạng lưới kết nối thật sự các yếu tố bao gồm: Dữ liệu, con người, hạ tầng công nghệ, tổ chức nghiên cứu và cơ chế quản trị.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Quách Thị Ngọc An (Trường đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương) cho rằng, mục tiêu cuối cùng không phải là tạo ra một “kho dữ liệu khổng lồ”, mà là hệ thống dữ liệu được tổ chức tốt. Ở đó mỗi kết quả nghiên cứu có thể trở thành điểm khởi đầu cho những nghiên cứu khác, mỗi nhà khoa học có thể dễ dàng tìm thấy nguồn lực cần thiết, mỗi doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận tri thức và cơ quan quản lý có cơ sở khoa học để hoạch định chính sách. Đây là lý do phải xây dựng hạ tầng dữ liệu khoa học thống nhất, đồng bộ ở quy mô quốc gia...

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Chiến lược Dữ liệu Khoa học và Công nghệ đến năm 2030 với quan điểm, dữ liệu như là một nguồn năng lượng mới của nền kinh tế tri thức.

Theo đó, tất cả dữ liệu về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đổi mới sáng tạo sẽ được tích hợp, liên thông và phân tích đồng bộ trong một hệ thống dữ liệu mở. Hệ thống này không chỉ phục vụ quản lý nội bộ mà còn được chia sẻ và khai thác như nguồn lực cho đổi mới sáng tạo.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 100 ngày chuyển đổi số với mục tiêu hoàn thiện khung quản trị dữ liệu, xây dựng từ điển dữ liệu dùng chung, xây dựng quy chế quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Lãnh đạo Viện xác định, đây là nền tảng quan trọng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách.

nhandan.vn
dữ liệu khoa học Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tập đoàn VNPT Bộ Khoa học và Công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00

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Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

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Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

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T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026