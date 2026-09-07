Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Nguồn điện cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao xuất hiện ở hai vị trí trong cùng một văn bản. Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026 của Chính phủ vừa liệt kê phần việc này trong danh mục quá hạn, vừa giao lại với mốc hoàn thành mới.

Tại Phụ lục III, nhiệm vụ xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung điện phục vụ trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao có dự báo nhu cầu đến năm 2030 mang thời hạn 15/8/2026, cơ quan chủ trì là Bộ Công Thương, văn bản giao là Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW.

Một phần việc nằm ở hai phụ lục

Tại Phụ lục II, cùng nội dung đó nhận mốc mới. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát thiếu điện, xây dựng phương án bảo đảm nguồn điện đối với trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Việc một nhiệm vụ đi qua hai phụ lục cho thấy cách nghị quyết xử lý phần chậm tiến độ. Danh mục quá hạn giữ lại mốc cũ để đối chiếu trách nhiệm, còn phần nhiệm vụ tháng 9 đặt mốc thực hiện tiếp theo cho cùng cơ quan chủ trì.

Nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu gắn với lớp hạ tầng phía dưới các nền tảng số. Máy chủ, hệ thống làm mát và thiết bị mạng vận hành liên tục, nên phương án cấp điện quyết định khả năng đặt trung tâm dữ liệu tại từng khu vực. Yêu cầu dự báo nhu cầu đến năm 2030 đặt phần việc này trong cùng chu kỳ với quy hoạch nguồn và lưới điện.

Phương án nguồn điện cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao

Lõm sóng và thiếu điện tại trụ sở công

Phụ lục III còn ghi một nhiệm vụ hạ tầng khác. Các địa phương Cần Thơ, Hải Phòng, Điện Biên, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Trị và Tuyên Quang chậm việc rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập, thời hạn 30/7/2026.

Ở tuyến điện lực chung, nghị quyết yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong mọi tình huống, theo dõi sát diễn biến phụ tải, đôn đốc tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm, bảo đảm đồng bộ giữa nguồn, lưới và phụ tải. Cơ quan này cũng khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phần đánh giá 8 tháng của nghị quyết ghi nhận an ninh năng lượng bảo đảm và giá xăng dầu duy trì ở mức thấp so với khu vực, trong bối cảnh chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 14,4% và 8 tháng tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Nhân lực chuyên sâu cho AI và bán dẫn

Cùng mốc tháng 9/2026, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu nhân lực chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, an ninh mạng và công nghệ chiến lược tại các cơ quan nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hướng dẫn vị trí việc làm hưởng hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với Nghị định số 361/2025/NĐ-CP và Nghị định số 232/2026/NĐ-CP về vị trí việc làm, làm căn cứ bố trí công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách, cũng hoàn thành trong tháng 9/2026.

Ở tuyến đào tạo dài hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18/8/2026 phê duyệt Đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược, cử đi đợt đầu trong năm 2027. Phần kết quả 8 tháng cũng nhắc tới việc đẩy nhanh phê duyệt các chương trình đào tạo tài năng và chương trình về vi mạch bán dẫn.

Phương án nguồn điện cho trung tâm dữ liệu dừng lại ở mốc quá hạn 15/8/2026 và nay chuyển sang mốc hoàn thành trong tháng 9/2026, cùng thời điểm với phần rà soát nhân lực chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng. Hai phần việc cùng đứng trước lớp hạ tầng vật lý và nhân lực mà các nền tảng số trong nước phải dựa vào.