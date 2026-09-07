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Năng lượng

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

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Đình Tưởng

12:40 | 07/09/2026
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Phương án nguồn điện cho trung tâm dữ liệu quá hạn từ 15/8/2026, nay Nghị quyết 262 ấn định mốc mới trong tháng 9 cùng phần rà soát nhân lực AI, bán dẫn.
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Nguồn điện cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao xuất hiện ở hai vị trí trong cùng một văn bản. Nghị quyết số 262/NQ-CP ngày 5/9/2026 của Chính phủ vừa liệt kê phần việc này trong danh mục quá hạn, vừa giao lại với mốc hoàn thành mới.

Tại Phụ lục III, nhiệm vụ xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung điện phục vụ trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao có dự báo nhu cầu đến năm 2030 mang thời hạn 15/8/2026, cơ quan chủ trì là Bộ Công Thương, văn bản giao là Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW.

Một phần việc nằm ở hai phụ lục

Tại Phụ lục II, cùng nội dung đó nhận mốc mới. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan tổng hợp kết quả rà soát thiếu điện, xây dựng phương án bảo đảm nguồn điện đối với trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Việc một nhiệm vụ đi qua hai phụ lục cho thấy cách nghị quyết xử lý phần chậm tiến độ. Danh mục quá hạn giữ lại mốc cũ để đối chiếu trách nhiệm, còn phần nhiệm vụ tháng 9 đặt mốc thực hiện tiếp theo cho cùng cơ quan chủ trì.

Nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu gắn với lớp hạ tầng phía dưới các nền tảng số. Máy chủ, hệ thống làm mát và thiết bị mạng vận hành liên tục, nên phương án cấp điện quyết định khả năng đặt trung tâm dữ liệu tại từng khu vực. Yêu cầu dự báo nhu cầu đến năm 2030 đặt phần việc này trong cùng chu kỳ với quy hoạch nguồn và lưới điện.

Phương án nguồn điện cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao
Phương án nguồn điện cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng tính toán hiệu năng cao

Lõm sóng và thiếu điện tại trụ sở công

Phụ lục III còn ghi một nhiệm vụ hạ tầng khác. Các địa phương Cần Thơ, Hải Phòng, Điện Biên, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Trị và Tuyên Quang chậm việc rà soát, khắc phục tình trạng lõm sóng, thiếu điện tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập, thời hạn 30/7/2026.

Ở tuyến điện lực chung, nghị quyết yêu cầu Bộ Công Thương bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong mọi tình huống, theo dõi sát diễn biến phụ tải, đôn đốc tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm, bảo đảm đồng bộ giữa nguồn, lưới và phụ tải. Cơ quan này cũng khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phần đánh giá 8 tháng của nghị quyết ghi nhận an ninh năng lượng bảo đảm và giá xăng dầu duy trì ở mức thấp so với khu vực, trong bối cảnh chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 14,4% và 8 tháng tăng 11,9% so với cùng kỳ.

Nhân lực chuyên sâu cho AI và bán dẫn

Cùng mốc tháng 9/2026, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu nhân lực chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu, an ninh mạng và công nghệ chiến lược tại các cơ quan nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính xây dựng, ban hành hướng dẫn vị trí việc làm hưởng hỗ trợ chuyển đổi số phù hợp với Nghị định số 361/2025/NĐ-CP và Nghị định số 232/2026/NĐ-CP về vị trí việc làm, làm căn cứ bố trí công chức, viên chức và thực hiện chế độ, chính sách, cũng hoàn thành trong tháng 9/2026.

Ở tuyến đào tạo dài hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18/8/2026 phê duyệt Đề án chương trình học bổng toàn phần dành cho nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược, cử đi đợt đầu trong năm 2027. Phần kết quả 8 tháng cũng nhắc tới việc đẩy nhanh phê duyệt các chương trình đào tạo tài năng và chương trình về vi mạch bán dẫn.

Phương án nguồn điện cho trung tâm dữ liệu dừng lại ở mốc quá hạn 15/8/2026 và nay chuyển sang mốc hoàn thành trong tháng 9/2026, cùng thời điểm với phần rà soát nhân lực chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng. Hai phần việc cùng đứng trước lớp hạ tầng vật lý và nhân lực mà các nền tảng số trong nước phải dựa vào.

Trung tâm dữ liệu hạ tầng tính toán hiệu năng cao Nhân lực AI bán dẫn Nghị quyết 262/NQ-CP

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00

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