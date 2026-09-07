Vì sao ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh?

Ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 3/9/2026 do được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt, đơn vị vận hành Bamboo Airways. Tại thời điểm cơ quan thuế ban hành thông báo, hãng hàng không này còn nợ 440,6 tỷ đồng tiền thuế.

Ngày 3/9, Thuế tỉnh Gia Lai gửi thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, hiện cư trú tại TP.HCM.

Văn bản không nêu thời điểm kết thúc cụ thể. Cơ quan thuế cho biết biện pháp có thể được hủy bỏ sau khi Bamboo Airways hoàn thành nghĩa vụ và số tiền thuế nợ tại thời điểm tra cứu giảm xuống dưới ngưỡng áp dụng theo quy định.

Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị doanh nghiệp nộp tiền còn thiếu qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Khi hệ thống ghi nhận khoản nợ đã giảm xuống dưới ngưỡng, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Vì sao ông Lê Thái Sâm chịu biện pháp liên quan khoản nợ của hãng?

Điểm cần phân biệt là cơ quan thuế không xác định khoản nợ 440,6 tỷ đồng nói trên là khoản nợ thuế cá nhân của ông Lê Thái Sâm. Người bị tạm hoãn xuất cảnh được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp đang nợ thuế trên ngưỡng quy định.

Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân thực tế sở hữu vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối hoạt động của doanh nghiệp. Theo quy định về đăng ký doanh nghiệp, nhóm này có thể gồm người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. Một cá nhân cũng có thể được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi nếu có quyền chi phối việc bổ nhiệm, miễn nhiệm phần lớn thành viên quản lý hoặc quyết định những vấn đề quan trọng của doanh nghiệp.

Việc nhận diện cá nhân đứng sau quyền sở hữu và quyền kiểm soát giúp cơ quan quản lý nhìn xuyên qua các lớp cổ đông hoặc pháp nhân trung gian. Dữ liệu này phục vụ quản lý thuế, phòng chống rửa tiền, kiểm soát giao dịch liên kết và xác định trách nhiệm của người có ảnh hưởng thực tế đối với doanh nghiệp.

Từ ngày 1/7/2026, quy định về tạm hoãn xuất cảnh đã bổ sung chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp vào nhóm có thể phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh. Theo thông tin hướng dẫn của cơ quan thuế, ngưỡng áp dụng đối với người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp là khoản nợ từ 500 triệu đồng, kèm điều kiện về thời gian chậm nộp theo từng trường hợp.

Khoản nợ thuế 440,6 tỷ đồng của Bamboo Airways cao gấp hơn 881 lần ngưỡng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, thông báo được báo chí dẫn lại chưa công bố thời gian phát sinh từng khoản nợ, cơ cấu tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt. Các dữ liệu này cần được doanh nghiệp hoặc cơ quan thuế cung cấp nếu muốn đánh giá đầy đủ diễn biến nghĩa vụ tài chính của hãng.

Vì sao ông Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh?. Ảnh Q.H

Khoản cho vay hơn 7.727 tỷ đồng nói lên điều gì?

Ông Lê Thái Sâm tham gia bộ máy quản trị Bamboo Airways từ năm 2022, trong giai đoạn hãng phải tái cơ cấu sau biến cố pháp lý liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC.

Tính đến ngày 10/4/2023, ông Sâm đã cho Bamboo Airways vay hơn 7.727 tỷ đồng. Khoản hỗ trợ tài chính cho thấy vai trò lớn của ông trong quá trình duy trì hoạt động và tái cấu trúc hãng, nhưng không đồng nghĩa đây là số tiền ông phải nộp thay cho khoản thuế đang còn thiếu.

Ông Sâm từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bamboo Airways trong nhiều giai đoạn. Tháng 11/2025, Hội đồng quản trị hãng bầu ông Bùi Quang Dũng làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2023 đến 2028, thay ông Sâm. Ông Sâm vẫn được ghi nhận là thành viên Hội đồng quản trị.

Theo công bố đăng ký doanh nghiệp tháng 8/2026, ông Sâm còn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Hàng hóa Hàng không Tre Việt, còn gọi là Bamboo Airways Cargo.

Diễn biến nhân sự cho thấy mối liên hệ của ông Sâm với hệ sinh thái Bamboo Airways vẫn tiếp tục sau khi ông rời ghế Chủ tịch hãng. Căn cứ trực tiếp được cơ quan thuế nêu khi tạm hoãn xuất cảnh không phải chức danh quản lý cũ hay khoản tiền từng cho vay, mà là tư cách chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways.

Số hóa dữ liệu thuế rút ngắn thời gian xử lý

Việc cơ quan thuế hướng dẫn Bamboo Airways nộp tiền qua Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy quy trình xử lý đang gắn với dữ liệu điện tử. Doanh nghiệp có thể nộp tiền trực tuyến, cơ quan thuế tra cứu lại số nợ và phát hành thông báo hủy bỏ biện pháp khi đủ điều kiện.

Quy trình này giảm thời gian luân chuyển hồ sơ giấy giữa doanh nghiệp, cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào tốc độ đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống.

Nếu khoản tiền đã được ngân hàng trích chuyển nhưng chưa kịp hạch toán vào hệ thống thuế, người liên quan vẫn có thể gặp vướng mắc khi làm thủ tục xuất cảnh. Doanh nghiệp có kế hoạch cử lãnh đạo hoặc chủ sở hữu ra nước ngoài cần kiểm tra nghĩa vụ thuế từ sớm, lưu chứng từ thanh toán và theo dõi trạng thái xử lý trên tài khoản thuế điện tử.

Trường hợp của Bamboo Airways cũng cho thấy dữ liệu chủ sở hữu hưởng lợi không còn dừng ở khâu kê khai doanh nghiệp. Dữ liệu này đã trở thành căn cứ hỗ trợ cơ quan quản lý xác định cá nhân liên quan khi doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Khi nào biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được hủy?

Theo hướng dẫn của Thuế tỉnh Gia Lai, Bamboo Airways cần nộp tiền để tổng số nợ còn lại giảm xuống dưới ngưỡng áp dụng. Sau khi hệ thống ghi nhận đủ điều kiện, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ và chuyển thông tin tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp bảo đảm thi hành nghĩa vụ thuế, không phải kết luận ông Lê Thái Sâm có hành vi phạm tội. Việc sử dụng cụm từ “bị cấm xuất cảnh” hoặc gắn quyết định này với trách nhiệm hình sự khi chưa có thông tin từ cơ quan có thẩm quyền có thể khiến độc giả hiểu sai bản chất vụ việc.

Bamboo Airways chưa công bố phương án thanh toán khoản nợ 440,6 tỷ đồng, thời điểm dự kiến hoàn thành nghĩa vụ hoặc tác động của khoản nợ đối với hoạt động khai thác. Đây là những dữ liệu cần bổ sung để đánh giá sức khỏe tài chính và tiến độ tái cấu trúc của hãng.