Nhiều thiếu sót tại VASCO, hãng bay tuyến Côn Đảo

Thông tin này được nêu trong báo cáo của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam sau đợt kiểm tra Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO), đơn vị con của Vietnam Airlines từ ngày 1-8 đến 9-8-2024, chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong khai thác và bảo dưỡng máy bay.

Tranh tra Cục Hàng không phát hiện gì ở VASCO?

Cụ thể, VASCO chưa khắc phục vấn đề pháp nhân theo Luật Doanh nghiệp, giám đốc điều hành chưa được phê chuẩn, nhật ký hành trình máy bay không đúng quy định và hệ thống tài liệu an toàn chưa được duyệt.

Nghiêm trọng hơn: 5 chuyến bay kiểm tra đều thiếu chữ ký của nhân viên điều phái, thậm chí có chuyến sử dụng nhân viên ngoài hãng.

Tại Côn Đảo, tổ lái ký nhật ký kỹ thuật thiếu họ tên, danh sách hành khách không nộp đúng quy định. Ở Cà Mau, một số chuyến không ghi rõ người chỉ huy máy bay.

Chương trình bảo dưỡng máy bay của VASCO không tuân thủ kiểm tra định kỳ 12 tháng/lần, nhân viên bảo dưỡng thiếu huấn luyện, và lý lịch máy bay VN-B221 thiếu chi tiết.

Hãng cũng không báo cáo quản lý đội bay hằng tháng, chưa triển khai huấn luyện dựa trên năng lực cho phi công, tiếp viên, nhân viên điều độ. Công tác kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích phi công và tiếp viên cũng lỏng lẻo, thiếu báo cáo đầy đủ.

Ngoài phạt hành chính, Thanh tra yêu cầu VASCO kiểm điểm, khắc phục vi phạm, đồng thời chỉ đạo Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay và Cảng vụ Hàng không miền Nam rút kinh nghiệm trong quản lý, giám sát hãng bay này.

VASCO không có đối thủ cạnh tranh, giá vé cao

VASCO là hãng bay nhỏ tại Việt Nam, có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM và là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Vietnam Airlines. VASCO chủ yếu khai thác các chuyến bay khu vực, đặc biệt là các tuyến ngắn như TP.HCM - Côn Đảo, Cà Mau, Phú Quốc, sử dụng đội bay gồm các máy bay nhỏ như ATR-72.

Hãng tập trung vào thị trường phía Nam, phục vụ các điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng quy mô hạn chế khiến số lượng hành khách không thể sánh bằng các hãng lớn.

Trước đây khi Bamboo Airways mới gia nhập thị trường và mở rộng các tuyến nội địa, giá vé của VASCO thường dao động ở mức cạnh tranh, ví dụ khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng cho một chiều tuyến TP.HCM - Côn Đảo, trong khi Bamboo đưa ra mức giá tương tự hoặc thấp hơn chút (khoảng 1 - 1,3 triệu đồng) nhờ chiến lược khuyến mãi.

Sự cạnh tranh này buộc VASCO phải giữ giá hợp lý để thu hút khách, đặc biệt là khách du lịch đến Côn Đảo.

Tuy nhiên từ tháng 4-2024 khi Bamboo Airways gặp khó khăn tài chính, cắt giảm tuyến và đội bay, áp lực cạnh tranh với VASCO giảm đáng kể.

Hiện tại VASCO độc chiếm tuyến Côn Đảo, đẩy giá vé lên cao mà hành khách không có phương án thay thế bằng đường hàng không.

Đáng chú ý nhiều người từ các tỉnh phía Bắc muốn đến Côn Đảo buộc phải quá cảnh tại Tân Sơn Nhất, rồi tiếp tục hành trình trên các chuyến bay do VASCO độc quyền khai thác.