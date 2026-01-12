Apple chiếm ngôi đầu thị trường smartphone toàn cầu năm 2025

Apple vượt lên dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu năm 2025 với thị phần 20%, cao nhất trong nhóm năm thương hiệu hàng đầu. Counterpoint Research công bố hôm 12/1 cho biết toàn thị trường ghi nhận mức tăng trưởng 2% so với năm trước, chủ yếu đến từ nhu cầu mạnh mẽ ở các nước đang phát triển.

Varun Mishra, chuyên gia phân tích tại Counterpoint, giải thích thành công của Apple đến từ hai yếu tố chính. Dòng iPhone 17 bán chạy vượt kỳ vọng ngay từ khi ra mắt. Hãng cũng mở rộng sâu vào các thị trường quy mô trung bình ở châu Á và châu Phi, nơi trước đây vẫn là thế mạnh của các đối thủ Android.

Samsung xếp ngay sau Apple với 19% thị phần, mức tăng trưởng ở mức vừa phải. Xiaomi giữ vị trí thứ ba với 13% nhờ bám sát chiến lược giá rẻ tại Ấn Độ, Đông Nam Á và một số quốc gia châu Phi. Hai thương hiệu này duy trì được vị thế nhờ mạng lưới phân phối rộng và khả năng tung sản phẩm đa dạng phân khúc.

Một hiện tượng thú vị diễn ra đầu năm 2025. Các nhà sản xuất đẩy nhanh tiến độ xuất xưởng trong quý một và quý hai để tránh các đợt tăng thuế quan dự kiến. Động thái này tạo ra đỉnh điểm xuất khẩu bất thường trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, tác động này phai nhạt dần khi bước sang nửa cuối năm, khiến doanh số trở về mức bình thường.

Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu Counterpoint, cảnh báo thị trường sẽ đối mặt áp lực lớn trong năm 2026. Tình trạng thiếu chip ngày càng trầm trọng khi các nhà sản xuất bán dẫn dồn nguồn lực vào sản xuất chip phục vụ trung tâm dữ liệu AI thay vì smartphone. Giá linh kiện điện tử cũng leo thang, buộc các hãng điện thoại phải cân nhắc giữa việc duy trì giá bán hoặc chấp nhận lợi nhuận thấp hơn.