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Trái phiếu Nhật Bản trở lại tâm điểm sau gần 30 năm ngủ quên

Thế Kiên

Thế Kiên

09:14 | 14/07/2026
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Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ đang khiến thị trường vốn toàn cầu thay đổi. Sau nhiều năm gần như không hấp dẫn, trái phiếu Nhật Bản bắt đầu thu hút dòng tiền quốc tế, đồng thời có thể làm thay đổi xu hướng đầu tư vào trái phiếu Mỹ và châu Âu.
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Trái phiếu Nhật Bản trở lại tâm điểm sau gần 30 năm ngủ quên
Trái phiếu Nhật Bản trở lại tâm điểm sau gần 30 năm ngủ quên. Ảnh minh họa: Getty.

Trái phiếu Nhật Bản trở lại tâm điểm sau gần 30 năm ngủ quên

Thị trường trái phiếu Nhật Bản đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư toàn cầu khi lợi suất tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Sau nhiều năm gần như không mang lại lợi nhuận do chính sách tiền tệ siêu nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) bắt đầu được nhiều tổ chức tài chính đánh giá là tài sản có thể đầu tư trở lại.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã chạm 2,901% vào tuần trước, mức cao nhất kể từ năm 1996, trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 2,78%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm cũng lập kỷ lục mới ở mức 3,901%.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi lớn đối với một thị trường từng bị xem là "ngủ quên" suốt hàng chục năm.

Chính sách của BOJ tạo bước ngoặt

Trong nhiều năm, BOJ duy trì chương trình kiểm soát đường cong lợi suất nhằm giữ lợi suất trái phiếu 10 năm quanh mức 0% để hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi giảm phát.

Tháng 3/2024, BOJ chính thức chấm dứt chương trình này, mở đầu quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ. Kể từ đó, lợi suất trái phiếu liên tục đi lên khi thị trường bắt đầu phản ánh kỳ vọng lạm phát và lãi suất mới.

Theo ông Masahiko Loo, chiến lược gia cấp cao về trái phiếu tại State Street Investment Management, trái phiếu chính phủ Nhật Bản đang chuyển từ trạng thái "không thể đầu tư" sang "có thể đầu tư" đối với các nhà đầu tư toàn cầu.

Ông cho rằng lần đầu tiên sau nhiều năm, nhà đầu tư thực sự được hưởng mức lợi suất đủ hấp dẫn khi nắm giữ trái phiếu Nhật Bản.

Nhiều chuyên gia xem đây là cơ hội hiếm có

Charles Gave, đồng sáng lập hãng nghiên cứu Gavekal, nhận định lợi suất hiện nay đã vượt quá giá trị hợp lý và biến trái phiếu Nhật Bản trở thành một trong những thị trường hấp dẫn nhất thế giới.

Ông khuyến nghị những nhà đầu tư chưa có tài sản tại Nhật Bản nên xây dựng danh mục cân bằng với 50% cổ phiếu và 50% trái phiếu. Với những nhà đầu tư đã sở hữu trái phiếu Mỹ, trái phiếu châu Âu hoặc vàng, ông cho rằng có thể cân nhắc chuyển một phần sang trái phiếu dài hạn của Nhật Bản.

Theo ông, nếu đồng yên tăng giá trong thời gian tới và lợi suất bắt đầu giảm trở lại, giá trái phiếu sẽ tăng, tạo thêm lợi nhuận cho nhà đầu tư.Một số tổ chức quản lý tài sản vẫn thận trọng.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng giữa áp lực giá năng lượng
Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng giữa áp lực giá năng lượng

Henning Potstada, Giám đốc toàn cầu về chiến lược đa tài sản tại DWS, cho rằng trái phiếu châu Âu hiện vẫn hấp dẫn hơn nhờ mặt bằng lãi suất cao hơn.

Theo ông, lãi suất điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu đang ở mức 2,25%, trong khi BOJ mới nâng lên khoảng 1%.

Ngoài ra, Nhật Bản vẫn đối mặt với gánh nặng nợ công rất lớn khi tỷ lệ nợ trên GDP vượt 200%, cao hơn đáng kể so với khoảng 81,7% của Liên minh châu Âu.

DWS cho rằng đây vẫn là rủi ro dài hạn đối với thị trường trái phiếu Nhật Bản.

Dòng vốn quốc tế bắt đầu quay lại

Theo Lauren Hyslop, nhà quản lý đầu tư tại Mattioli Woods, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 đến 30 năm vượt 3,5% đã thu hút mạnh dòng vốn nước ngoài.

Riêng năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 9,3 nghìn tỷ yên trái phiếu dài hạn của Nhật Bản.

Bà nhận định lợi suất trái phiếu 10 năm quanh 2,8% hiện tương đối phù hợp với triển vọng tăng trưởng và lạm phát của nền kinh tế Nhật Bản.

Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo trái phiếu siêu dài hạn vẫn tiềm ẩn rủi ro. Nếu lợi suất trái phiếu 30 năm vượt 4,5%, nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ có thể phải bán bớt danh mục để quản trị rủi ro.

Trong khi đó, Quỹ đầu tư hưu trí Chính phủ Nhật Bản (GPIF), quỹ hưu trí lớn nhất thế giới, vẫn được kỳ vọng sẽ là lực lượng mua quan trọng nếu tăng phân bổ vào trái phiếu trong nước.

Thị trường toàn cầu có thể thay đổi

Các chuyên gia cho rằng sự hồi sinh của thị trường trái phiếu Nhật Bản không chỉ là câu chuyện của riêng Tokyo.

Trong nhiều năm, lãi suất cực thấp tại Nhật Bản khiến dòng vốn của nước này chảy mạnh vào trái phiếu Mỹ và châu Âu. Khi lợi suất trong nước tăng lên, các nhà đầu tư Nhật Bản có xu hướng đưa vốn trở lại thị trường nội địa.

Theo số liệu được dẫn lại trong bài, riêng quý I/2026, nhà đầu tư Nhật Bản đã bán khoảng 29,6 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

Xu hướng này có thể làm giảm một trong những nguồn cầu lớn nhất đối với thị trường trái phiếu toàn cầu, trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn phải phát hành lượng lớn trái phiếu để tài trợ thâm hụt ngân sách.

John Sidawi, Giám đốc quản lý danh mục trái phiếu toàn cầu tại Federated Hermes, cho rằng thị trường vẫn còn đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn.

Theo ông, áp lực tài khóa của Nhật Bản, tốc độ tăng lãi suất tương đối chậm của BOJ cùng những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là các yếu tố có thể tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu đối với trái phiếu Nhật Bản trong thời gian tới.

Những con số đáng chú ý

Lợi suất JGB 10 năm đạt 2,901%, cao nhất từ năm 1996.

Lợi suất JGB 20 năm lập kỷ lục 3,901%.

BOJ chấm dứt kiểm soát đường cong lợi suất từ tháng 3/2024.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 9,3 nghìn tỷ yên trái phiếu dài hạn Nhật Bản trong năm 2025.

Nhà đầu tư Nhật Bản bán khoảng 29,6 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ trong quý I/2026.
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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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