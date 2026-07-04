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Bí ẩn đề nghị giảm án trong vụ cổ phiếu cửa hàng đồ ăn 100 triệu USD

Thế Kiên

Thế Kiên

16:09 | 04/07/2026
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Một cựu môi giới chứng khoán liên quan vụ thao túng cổ phiếu cửa hàng đồ ăn nhanh tại Mỹ có thể nhận mức án thấp hơn nhiều so với khung tham khảo. Tuy nhiên, một phần lý do phía sau đề xuất này vẫn được giữ bí mật.
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Vụ thao túng cổ phiếu cửa hàng đồ ăn 100 triệu USD
Hình phác họa phòng xử án của James Patten (bên trái) và luật sư Ira Sorkin tại Tòa án Quận New Jersey ở Camden, NJ, ngày 11/10/2022. Nguồn: Elizabeth Williams.

Bí ẩn đề nghị giảm án trong vụ cổ phiếu cửa hàng đồ ăn 100 triệu USD

Vụ thao túng cổ phiếu cửa hàng đồ ăn nhanh 100 triệu USD tại Mỹ tiếp tục gây chú ý khi các công tố viên liên bang đề nghị mức án tù thấp hơn nhiều so với khuyến nghị dành cho một trong những nhân vật trung tâm của vụ án.

Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại New Jersey, Văn phòng Công tố viên liên bang đề nghị bị cáo James Patten, 65 tuổi, nhận mức án từ 12 đến 18 tháng tù. Con số này thấp hơn nhiều so với hướng dẫn tuyên án tham khảo từ 70 đến 87 tháng đối với hành vi gian lận chứng khoán mà ông đã thừa nhận.

Điều khiến vụ việc thu hút sự quan tâm là một phần nội dung giải thích lý do đề nghị giảm án đã bị che trong hồ sơ công khai. Ba trang trong tài liệu dài 11 trang không được tiết lộ, khiến nhiều chi tiết phía sau quyết định của cơ quan công tố vẫn chưa được biết.

Cửa hàng đồ ăn nhỏ và mức vốn hóa khó tin

Vụ án bắt nguồn từ Hometown International, một doanh nghiệp chỉ sở hữu cửa hàng đồ ăn nhanh Your Hometown Deli tại Paulsboro, bang New Jersey. Dù hoạt động kinh doanh nhỏ và không tạo ra lợi nhuận tương xứng, giá trị vốn hóa thị trường của công ty này từng vượt mức 100 triệu USD.

Theo cáo buộc của nhà chức trách Mỹ, James Patten cùng Peter Coker Sr. và Peter Coker Jr. đã tham gia kế hoạch thao túng giá cổ phiếu của Hometown International và một doanh nghiệp khác có tên E-Waste.

Cơ quan tố tụng cho rằng nhóm này đã kiểm soát lượng lớn cổ phiếu, tạo ra giao dịch nhằm đẩy giá lên cao, khiến hai doanh nghiệp trở nên hấp dẫn hơn trong các thương vụ sáp nhập ngược.

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Sáp nhập ngược là hình thức một công ty tư nhân mua lại hoặc hợp nhất với một công ty đã niêm yết để có thể xuất hiện trên thị trường chứng khoán mà không phải trải qua quy trình IPO truyền thống.

Theo hồ sơ của bên công tố, dù hai công ty sau đó đã thực hiện các thương vụ sáp nhập ngược, các nhà đầu tư vẫn chịu thiệt hại gần 5 triệu USD, bao gồm các khoản phí tư vấn liên quan đến gia đình Coker và Patten.

Vì sao công tố viên muốn mức án thấp hơn?

Trong phần hồ sơ được công khai, công tố viên cho biết một trong những yếu tố được cân nhắc là sự tương quan về hình phạt giữa những người cùng tham gia vụ án.

Peter Coker Sr. trước đó nhận mức án 6 tháng tù, trong khi Peter Coker Jr. nhận án 40 tháng tù. Cả hai đã hoàn thành thời gian thi hành án.

Vụ thao túng cổ phiếu cửa hàng đồ ăn 100 triệu USD
Ông Peter Coker Sr. và vợ, bà Susan Coker, tại Tòa án Quận New Jersey. Nguồn: Jerry Frasier và Vinny Castaldo.

Cơ quan công tố cho rằng việc James Patten nhận một bản án quá cao so với các đồng phạm, nhất là so với Coker Sr., có thể tạo ra sự chênh lệch không hợp lý.

“Một bản án nghiêm khắc hơn so với các đồng phạm của ông ta, đặc biệt là Coker cha, sẽ là không công bằng”, phía công tố nêu trong hồ sơ.

Tuy nhiên, phần giải thích đầy đủ hơn về đề nghị giảm án vẫn nằm trong những trang bị che. Theo quy định của tòa án liên bang New Jersey, các thông tin không công khai có thể bao gồm danh tính nhân chứng, nạn nhân, người chưa bị buộc tội, thông tin hợp tác điều tra hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Hiện chưa rõ nội dung bị giữ kín thuộc nhóm thông tin nào.

Dù đề nghị mức án thấp hơn, công tố viên vẫn cho rằng Patten cần phải chịu án tù do lịch sử vi phạm trước đây. Năm 2010, ông từng bị kết án gian lận qua thư tín và phải ngồi tù 27 tháng.

Theo phía công tố, việc Patten quay lại hành vi gian lận chỉ khoảng hai năm sau khi mãn hạn tù là yếu tố cần được xem xét khi tuyên án.

Phiên tuyên án James Patten dự kiến diễn ra tại Camden, New Jersey vào ngày 21/7. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Thẩm phán Christine O’Hearn.

Sáp nhập ngược là gì?

Sáp nhập ngược là cách một công ty tư nhân trở thành công ty đại chúng thông qua việc hợp nhất với một doanh nghiệp đã niêm yết. Phương thức này có thể nhanh hơn IPO truyền thống nhưng cũng từng bị lợi dụng trong một số vụ thao túng chứng khoán do yêu cầu kiểm soát ban đầu thấp hơn.
thao túng chứng khoán Hometown International James Patten gian lận cổ phiếu Thị trường Tài chính

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 ▲40K 15,030 ▲40K
Trang sức 99.99 14,340 ▲40K 15,040 ▲40K
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
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Ngân hàng TCB
AUD 17714 17987 18563
CAD 17986 18261 18878
CHF 32079 32461 33102
CNY 0 3836 3930
EUR 29433 29654 30740
GBP 34300 34691 35629
HKD 0 3221 3424
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14698 15294
SGD 19814 20096 20672
THB 707 771 825
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26463
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,083 26,083 26,463
USD(1-2-5) 25,040 - -
USD(10-20) 25,040 - -
EUR 29,630 29,654 31,066
JPY 159.14 159.43 169.03
GBP 34,556 34,650 35,845
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