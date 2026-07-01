Xe và phương tiện
Xe 365

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Thanh Hiền

Thanh Hiền

16:23 | 01/07/2026
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Từ ngày 1/7/2026, xe bán tải có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn sẽ được lưu thông như xe ô tô con. Quy định mới giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình các mẫu xe bán tải tham gia giao thông.
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Xe bán tải cabin kép sẽ được xem xét điều chỉnh cơ chế quản lý? Xe bán tải cabin kép sẽ được xem xét điều chỉnh cơ chế quản lý?

Quy định mới gỡ bỏ rào cản cho xe bán tải

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là thay đổi cách tổ chức giao thông đối với xe ô tô tải pickup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500kg.

Theo Điều 11 của Nghị định 241/2026/NĐ-CP, nhóm phương tiện này sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con khi tham gia giao thông. Đây là thay đổi quan trọng, bởi trước đây xe bán tải dù có kích thước tương đương nhiều mẫu SUV nhưng vẫn bị áp dụng nhiều quy định dành cho xe tải.

Từ 1/7, xe bán tải được lưu thông như ô tô con. Ảnh: Café F
Từ 1/7, xe bán tải được lưu thông như ô tô con. Ảnh: Café F

Quy định mới đồng nghĩa với việc các dòng xe bán tải đáp ứng điều kiện về khối lượng sẽ được lưu thông theo quy định áp dụng đối với ô tô con, thay vì phải tuân thủ các hạn chế dành cho xe tải tại nhiều tuyến đường, làn đường hoặc khu vực có biển báo phân luồng.

Đáng chú ý, việc thay đổi chỉ áp dụng đối với tổ chức giao thông. Phân loại phương tiện trên giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận kiểm định vẫn giữ nguyên là xe ô tô tải pickup cabin kép hoặc xe ô tô tải van theo quy định hiện hành.

Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hưởng lợi từ chính sách mới

Việc điều chỉnh được đánh giá sẽ tạo thuận lợi cho nhiều mẫu xe bán tải đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton cùng các dòng xe bán tải cabin kép khác có khối lượng toàn bộ không vượt quá 3,5 tấn.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi các quy định liên quan theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con, đồng thời vẫn giữ nguyên cách phân loại phương tiện để bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý.

Nhiều hãng xe bán tải hưởng lợi từ chính sách mới. Ảnh: Ford
Nhiều hãng xe bán tải hưởng lợi từ chính sách mới. Ảnh: Ford

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 241/2026/NĐ-CP được xem là bước điều chỉnh phù hợp với thực tế sử dụng phương tiện tại Việt Nam, góp phần tháo gỡ những bất cập kéo dài trong quá trình lưu thông của xe bán tải.

Từ ngày 1/7/2026, chủ sở hữu các dòng xe bán tải đáp ứng điều kiện về khối lượng sẽ không còn gặp những vướng mắc liên quan đến việc phân làn hoặc biển báo dành riêng cho xe tải. Quy định mới được kỳ vọng tạo sự thống nhất trong tổ chức giao thông, đồng thời bảo đảm thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp sử dụng loại phương tiện này.

Nghị định số 241/2026/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 165/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường bộ) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Văn bản mang tính bước ngoặt này tác động lớn đến giao thông đô thị và cơ sở hạ tầng giao thông.

Các điểm thay đổi trọng tâm bao gồm:

Quy định mới về xe bán tải và xe Van: Cho phép các dòng xe tải pickup cabin kép (xe bán tải) và xe tải van (khối lượng chuyên chở dưới 3.500kg) chính thức được phép tham gia giao thông và lưu hành tương tự như ô tô con.

Chính sách về trạm dừng nghỉ: Bổ sung cơ chế đầu tư, cho phép mở rộng các trạm dừng nghỉ đã ký hợp đồng kinh doanh trước đó, ưu tiên đàm phán với nhà đầu tư hiện tại để nâng cấp hạ tầng.

Phân cấp quản lý quốc lộ: Điều chỉnh toàn diện việc phân cấp quản lý các tuyến quốc lộ, tạo hành lang pháp lý để tăng cường phân quyền, giao trách nhiệm rõ ràng cho các địa phương.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
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SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam