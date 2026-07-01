Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Quy định mới gỡ bỏ rào cản cho xe bán tải

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP quy định về tổ chức giao thông đường bộ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là thay đổi cách tổ chức giao thông đối với xe ô tô tải pickup cabin kép và xe ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500kg.

Theo Điều 11 của Nghị định 241/2026/NĐ-CP, nhóm phương tiện này sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con khi tham gia giao thông. Đây là thay đổi quan trọng, bởi trước đây xe bán tải dù có kích thước tương đương nhiều mẫu SUV nhưng vẫn bị áp dụng nhiều quy định dành cho xe tải.

Từ 1/7, xe bán tải được lưu thông như ô tô con. Ảnh: Café F

Quy định mới đồng nghĩa với việc các dòng xe bán tải đáp ứng điều kiện về khối lượng sẽ được lưu thông theo quy định áp dụng đối với ô tô con, thay vì phải tuân thủ các hạn chế dành cho xe tải tại nhiều tuyến đường, làn đường hoặc khu vực có biển báo phân luồng.

Đáng chú ý, việc thay đổi chỉ áp dụng đối với tổ chức giao thông. Phân loại phương tiện trên giấy chứng nhận đăng ký và giấy chứng nhận kiểm định vẫn giữ nguyên là xe ô tô tải pickup cabin kép hoặc xe ô tô tải van theo quy định hiện hành.

Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hưởng lợi từ chính sách mới

Việc điều chỉnh được đánh giá sẽ tạo thuận lợi cho nhiều mẫu xe bán tải đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam như Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton cùng các dòng xe bán tải cabin kép khác có khối lượng toàn bộ không vượt quá 3,5 tấn.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi các quy định liên quan theo hướng cho phép xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con, đồng thời vẫn giữ nguyên cách phân loại phương tiện để bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý.

Nhiều hãng xe bán tải hưởng lợi từ chính sách mới. Ảnh: Ford

Việc Chính phủ ban hành Nghị định 241/2026/NĐ-CP được xem là bước điều chỉnh phù hợp với thực tế sử dụng phương tiện tại Việt Nam, góp phần tháo gỡ những bất cập kéo dài trong quá trình lưu thông của xe bán tải.

Từ ngày 1/7/2026, chủ sở hữu các dòng xe bán tải đáp ứng điều kiện về khối lượng sẽ không còn gặp những vướng mắc liên quan đến việc phân làn hoặc biển báo dành riêng cho xe tải. Quy định mới được kỳ vọng tạo sự thống nhất trong tổ chức giao thông, đồng thời bảo đảm thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp sử dụng loại phương tiện này.