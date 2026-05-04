Điều chỉnh quan trọng trong khung giờ lưu thông

Ngày 30/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 52/2026, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 01/2026 về tổ chức giao thông. Điểm đáng chú ý là việc bổ sung quy định cho phép các loại ô tô tải pickup được hoạt động không hạn chế thời gian trong ngày, thay vì chỉ được lưu thông ngoài giờ cao điểm như trước.

Trước khi có điều chỉnh này, xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải thông dụng, chịu các hạn chế tương tự xe tải dưới và trên 2 tấn. Theo đó, phần lớn xe bán tải chỉ được phép lưu thông từ 21h đến 6h sáng hôm sau, gây nhiều bất tiện cho người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

UBND TP Hà Nội điều chỉnh quy định cho phép xe bán tải hoạt động 24/24h

Bên cạnh xe bán tải, quy định mới cũng cho phép xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 29 chỗ hoạt động cả ngày. Xe trung chuyển được lưu thông 24/24h nhưng phải đáp ứng điều kiện được Sở Xây dựng cấp phù hiệu.

Trong khi đó, các phương tiện chở khách trên 29 chỗ và xe giường nằm vẫn bị hạn chế, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm (từ 6h–9h và 16h–19h30). Nếu muốn lưu thông trong các khung giờ này, doanh nghiệp phải xin phép và được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Đối với xe tải dưới 2 tấn, thành phố tiếp tục duy trì quy định chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm, trừ trường hợp đặc biệt được cấp phép. Các loại xe chuyên dụng như xe bồn, xe cẩu, xe hút chất thải, xe bơm bê tông… chỉ được phép hoạt động vào ban đêm, từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Cơ sở điều chỉnh dựa trên khảo sát và đánh giá thực tế

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc nới lỏng khung giờ đối với xe bán tải dựa trên kết quả khảo sát và đánh giá thực tế. Cơ quan này cho rằng xe bán tải có kích thước và khối lượng tương đương ô tô con dưới 9 chỗ, trong khi số lượng phương tiện không quá lớn, nên ảnh hưởng đến tình trạng ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm là không đáng kể.

Đề xuất điều chỉnh chính sách đã được đưa ra từ đầu tháng 4/2026, sau quá trình rà soát việc thực hiện Quyết định 01. Sở Xây dựng đã tổng hợp ý kiến từ nhiều bên liên quan, bao gồm đại diện các hãng xe, hiệp hội ngành ô tô và một số tổ chức quốc tế. Các ý kiến đều cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với dòng xe này.

Quyết định điều chỉnh của UBND TP Hà Nội dựa trên khảo sát và đánh giá thực tế

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong giai đoạn 2021–2025, thị trường Hà Nội ghi nhận hơn 14.700 xe pickup được tiêu thụ. Con số này phản ánh nhu cầu sử dụng thực tế ở mức ổn định, nhưng chưa đủ lớn để gây áp lực đáng kể lên hạ tầng giao thông đô thị.

Gỡ khó cho thị trường và người sử dụng

Việc áp dụng quy định hạn chế trước đây đã tạo ra nhiều hệ lụy. Người sử dụng xe bán tải gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là những người dùng xe cho mục đích cá nhân hoặc kết hợp công việc. Không ít trường hợp phải thay đổi lịch trình sinh hoạt, làm việc để phù hợp với khung giờ lưu thông.

Về phía doanh nghiệp, các hãng xe và đại lý phân phối ghi nhận sự sụt giảm nhu cầu đối với dòng xe bán tải tại Hà Nội. Chính sách hạn chế khiến khách hàng e ngại khi lựa chọn phương tiện, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Việc điều chỉnh chính sách của UBND TP Hà Nội được kì vọng sẽ gỡ khó cho thị trường và người sử dụng xe bán tải

Các chuyên gia nhận định, việc điều chỉnh lần này không chỉ giải quyết vướng mắc trước mắt mà còn giúp đảm bảo tính nhất quán trong chính sách phân loại phương tiện. Trên thực tế, xe bán tải hiện được chia thành hai nhóm: “ô tô con pickup” và “ô tô tải pickup”. Tuy nhiên, cách áp dụng quy định trước đây chưa thực sự phân biệt rõ, dẫn đến việc nhiều phương tiện có tính chất tương tự xe con nhưng vẫn bị quản lý như xe tải.

Hướng tới quản lý linh hoạt, phù hợp thực tiễn

Quyết định mới của UBND TP Hà Nội cho thấy xu hướng điều hành giao thông theo hướng linh hoạt, dựa trên dữ liệu và đánh giá tác động thực tế thay vì áp dụng cứng nhắc theo phân loại kỹ thuật.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu sử dụng phương tiện đa dạng, việc điều chỉnh chính sách kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc cân bằng giữa quản lý giao thông và phát triển kinh tế. Động thái này cũng góp phần tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải, thương mại và tiêu dùng tại Thủ đô.

Hà Nội đề xuất cho phép xe bán tải được lưu thông như xe ô tô con Sở Xây dựng Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố điều chỉnh quy định quản lý phương tiện giao thông đường bộ, nới quy ...

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn cần tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động sau khi chính sách có hiệu lực. Nếu lượng xe bán tải gia tăng nhanh trong thời gian tới, hoặc phát sinh áp lực mới lên hạ tầng giao thông, thành phố có thể phải tính đến các giải pháp điều tiết phù hợp hơn.

Trước mắt, việc cho phép xe bán tải hoạt động 24/24h được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện trong đời sống đô thị.