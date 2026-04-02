Xe và phương tiện

Hà Nội đề xuất cho phép xe bán tải được lưu thông như xe ô tô con

Thanh Hiền

Thanh Hiền

16:16 | 02/04/2026
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Sở Xây dựng Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố điều chỉnh quy định quản lý phương tiện giao thông đường bộ, nới quy định với xe tải pickup, cho phép lưu thông như ô tô con.
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Đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội xuất phát từ thực tiễn triển khai Quyết định 01/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành trong thời gian qua, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời duy trì hiệu quả kiểm soát giao thông đô thị.

Theo Quyết định 01/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành, hoạt động của xe tải trong khu vực nội đô được quản lý theo các khung giờ, tải trọng và phạm vi lưu thông cụ thể.

Quy định nêu rõ, các phương tiện thuộc diện hạn chế khi đi vào khu vực phố cấm hoặc lưu thông trong giờ cao điểm phải thực hiện thủ tục xin cấp phép theo quy định của cơ quan chức năng.

Khu vực hạn chế xe tải được xác định là toàn bộ phần đường nằm phía trong vành đai trung tâm Hà Nội. Điều này có nghĩa mọi xe tải khi đi vào khu vực trung tâm Hà Nội đều phải tuân thủ quy định về giờ hoạt động hoặc phải xin giấy phép lưu thông.

Thực tiễn sau 3 tháng thực hiện Quyết định 01/2026/QĐ-UBND

Trong Báo cáo số 6787 ngày 1/4, sau gần ba tháng thực hiện Quyết định 01/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành, tình hình giao thông tại Hà Nội đã có chuyển biến tích cực. Lưu lượng phương tiện trong giờ cao điểm giảm rõ rệt, tốc độ lưu thông được cải thiện, đặc biệt tại các tuyến vành đai và khu vực nội đô. Các doanh nghiệp logistics chủ động điều chỉnh thời gian vận chuyển sang ban đêm, góp phần giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số bất cập, nổi bật là quy định đối với dòng xe bán tải (pickup). Theo phân loại hiện hành, xe pickup được chia thành hai nhóm: ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Trong đó, ô tô tải pickup bị xếp vào nhóm xe tải thông dụng và chỉ được phép lưu thông trong khu vực nội đô từ 21h đến 6h hôm sau.

Sau gần ba tháng thực hiện Quyết định 01/2026/QĐ-UBND, tình hình giao thông tại Hà Nội đã có chuyển biến tích cực
Sau gần ba tháng thực hiện Quyết định 01/2026/QĐ-UBND, tình hình giao thông tại Hà Nội đã có chuyển biến tích cực

Không chỉ dừng lại ở xe bán tải, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn trong hoạt động vận tải hành khách và du lịch. Hiện nay, xe hợp đồng từ 28 chỗ trở lên chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm hoặc phải xin phép khi vào nội đô trong giờ hạn chế. Quy định này khiến nhiều doanh nghiệp phải bố trí phương tiện chờ ngoài khu vực hạn chế hoặc chia nhỏ hành trình bằng xe dưới 16 chỗ, làm gia tăng chi phí vận hành và giảm hiệu quả kinh doanh.

Sở Xây dựng Hà Nội nhận định quy định này chưa phù hợp với đặc điểm sử dụng thực tế của dòng xe bán tải. Khảo sát cho thấy ô tô tải pickup có kích thước và khối lượng tương đương xe con, số lượng tham gia giao thông không lớn, đồng thời không gây tác động đáng kể đến ùn tắc trong giờ cao điểm. Tuy vậy, việc áp dụng quy định như xe tải đã ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng và làm phát sinh khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy trong giai đoạn 2021–2025, Hà Nội ghi nhận 14.704 xe pickup được bán ra, bao gồm cả hai loại. Con số này phản ánh nhu cầu sử dụng dòng xe bán tải ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và vận chuyển linh hoạt trong đô thị.

Đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND thành phố liên quan thực hiện Quyết định 01/2026/QĐ-UBND

Trước những bất cập nêu trên, liên ngành Sở Xây dựng và Công an TP Hà Nội đã thống nhất đề xuất điều chỉnh quy định theo hướng cho phép ô tô tải pickup được lưu thông như xe con. Đề xuất này nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa đặc điểm phương tiện và chính sách quản lý, đồng thời giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đề xuất của Sở Xây dựng còn hướng đến việc cho phép xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng dưới 28 chỗ được hoạt động 24/24 giờ. Đồng thời, các loại xe trung chuyển, loại hình đóng vai trò kết nối hành khách với hệ thống vận tải công cộng cũng được kiến nghị nới lỏng thời gian hoạt động theo hướng tương tự.

Đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội theo hướng cho phép ô tô tải pickup được lưu thông như xe con
Đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội theo hướng cho phép ô tô tải pickup được lưu thông như xe con

Việc điều chỉnh này sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của người dân với phương tiện công cộng, từ đó giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và hỗ trợ mục tiêu giảm ùn tắc giao thông trong dài hạn.

Đáng chú ý, các đề xuất điều chỉnh lần này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp ý kiến từ nhiều bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp sản xuất ô tô, tổ chức quốc tế và hiệp hội ngành nghề. Quá trình đối thoại và tiếp thu phản ánh giúp cơ quan quản lý có cái nhìn toàn diện hơn về tác động của chính sách trong thực tiễn.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đang kiến nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định 01/2026 theo quy trình rút gọn, dự kiến hoàn thành trong tháng 4. Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ tạo sự cân bằng giữa mục tiêu kiểm soát giao thông và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Xem thêm: Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu đi lại, vận chuyển ngày càng gia tăng, việc linh hoạt điều chỉnh chính sách quản lý phương tiện được xem là cần thiết. Đề xuất nới quy định với xe bán tải và một số loại hình vận tải không chỉ giải quyết các vướng mắc trước mắt mà còn đặt nền tảng cho cách tiếp cận quản lý giao thông phù hợp hơn với thực tiễn đô thị hiện đại.

Hà Nội Sở Xây dựng Hà Nội Quyết định 01/2026/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành xe ô tô con Giao thông Hà Nội

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu