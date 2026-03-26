Nóng: Từ 15/5 bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông

15:29 | 26/03/2026
'Việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành', theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, có hiệu lực từ ngày 15/5.

Đáng chú ý, nghị định này chính thức bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019/NĐ-CP – văn bản trước đây điều chỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong cả lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Ảnh minh hoạ. Nguồn ảnh: VOV

Theo Cục CSGT, việc bãi bỏ Nghị định 100 không có nghĩa là dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà là thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định 100 để phù hợp với hệ thống quy định mới.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định này tiếp tục điều chỉnh các quy định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời bãi bỏ một số nội dung xử phạt trong lĩnh vực đường sắt.

Như vậy, sau nhiều lần được sửa đổi, bổ sung và phân tách theo từng lĩnh vực quản lý, Nghị định 100 đã chính thức bị bãi bỏ toàn bộ.

Theo quy định hiện hành, các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực đường bộ sẽ được xử phạt theo các nghị định chuyên ngành về giao thông đường bộ, trong đó có cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

"Đối với các hành vi vi phạm thuộc những lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan đến giao thông đường bộ, đường sắt nhưng không được quy định trong các nghị định này, việc xử lý sẽ căn cứ theo các nghị định xử phạt vi phạm hành chính tương ứng của từng lĩnh vực", vị đại diện Cục CSGT nói thêm.

