Bắt đầu “phạt nặng” những hành vi vi phạm giao thông cơ bản

Ngày 01/01/2025, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trên toàn quốc. Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng loạt các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý vi phạm ngay từ ngày 01/01/2025. Việc tăng nặng mức xử phạt và áp dụng cơ chế trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) bước đầu tạo hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Bắt đầu “phạt nặng” những hành vi vi phạm giao thông. Ảnh Chu Dũng

Ghi nhận tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, phần lớn người dân đã tuân thủ quy định, đặc biệt là dừng chờ đèn đỏ đúng tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm, điển hình là hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, Cửa Nam - Phan Bội Châu, Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng…

Anh T.K.T.N (sinh năm 2004; trú tại: Sơn La) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29BE-096.xx chở theo bạn, vi phạm đi ngược chiều tại nút giao Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng, bị xử phạt mức phạt 5 triệu đồng. Anh N bày tỏ, đây là bài học sâu sắc đối với anh khi tham gia giao thông để luôn chú ý các hành vi thuộc về ý thức người tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, bên cạnh việc xử lý, đơn vị tổ chức tuyên truyền cho nhiều người dân ngay tại các nút giao trên địa bàn. Nhiều người vi phạm thắc mắc đã được xem lại video, hình ảnh vi phạm để từ đó “tâm phục, khẩu phục” các quyết định của Cảnh sát giao thông.

"Việc đưa ra những hình ảnh, video vi phạm đã tránh những va chạm không cần thiết có thể xảy ra; qua đó, nâng cao ý thức người tham gia giao thông” - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Trên tuyến Đại lộ Thăng Long, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 11 phát hiện một số trường hợp điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng, gây nguy hiểm trực tiếp cho cả người điều khiển và các phương tiện khác trên tuyến đường có tốc độ di chuyển cao. Hành vi này bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX.

xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh Chu Dũng

Thiếu tá Lê Đức Tiến, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 11 thông tin, chưa đầy 30 phút triển khai, đã xử lý 3 người vi phạm đi vào Đại lộ. Anh P.N.K (sinh năm 2005; trú tại: Hà Nội) cho biết, do không nắm rõ luật, không theo dõi, cập nhật thông tin và sử dụng bản đồ Google map, nên đi vào phần đường không được phép. “Hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc trên bị phạt 5 triệu đồng đối với tôi vừa mang tính răn đe, vừa là bài học sâu sắc để không bao giờ tái phạm”, anh K nói.

Cùng thời điểm sáng đầu tiên của năm 2025, trên địa bàn quận Đống Đa, Tổ công tác đặc biệt số 7 thực hiện Kế hoạch 172/KH-CAHN đã xử lý nhiều hành vi, như: Không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác, đi ngược chiều.

Tại quận Thanh Xuân, Tổ công tác đặc biệt số 9 phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp chở hàng cồng kềnh... Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 15, Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt số 9 cho biết, nhiều người vi phạm vẫn chưa hiểu rõ mức “phạt nặng” được áp dụng bắt đầu từ hôm nay. Nhưng sau khi đưa ra vi phạm bằng hình ảnh, đoạn clip và được tuyên truyền, người vi phạm đã hiểu và chấp hành.

Ý thức người tham gia giao thông được nâng cao. Ảnh: Chu Dũng

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, xử lý mạnh tay các hành vi vi phạm, coi đây là việc làm cần thiết để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Việc áp dụng cơ chế trừ điểm GPLX sẽ giúp nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đồng thời giảm thiểu các hành vi nguy hiểm.

Buổi sáng đầu tiên thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 168/2024/NĐ-CP; Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 196 trường hợp vi phạm, phạt trên 399 triệu đồng, tạm giữ 38 phương tiện, trong đó: không đội mũ bảo hiểm: 99 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 40 trường hợp, đi ngược chiều 07 trường hợp, vi phạm tốc độ 04 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn: 16 trường hợp... Việc xử lý nghiêm minh kết hợp với tuyên truyền sâu rộng tạo nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giao thông an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và hướng tới một Thủ đô văn minh, hiện đại.