ChatGPT đã bổ sung tính năng chế độ học tập giúp người dùng giải quyết vấn đề theo từng bước cụ thể. Tính năng này hoạt động như một gia sư trực tuyến sẵn sàng hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày, hướng dẫn học sinh tìm ra đáp án chính xác.

Học sinh phải đối mặt với áp lực thi cử cạnh tranh và chương trình học dày đặc sẽ thấy chế độ học tập này rất phù hợp. Thay vì đưa ra lời giải nhanh chóng, tính năng này dẫn dắt người học qua từng bước, mô phỏng lợi ích của một gia sư chuyên dụng ngay trên thiết bị cá nhân mọi lúc mọi nơi.

ChatGPT giới thiệu chế độ học tập giúp học sinh có gia sư trực tuyến 24/7. Nguồn: ChatGPT

Các gợi ý tương tác thúc đẩy người dùng tư duy phản biện thông qua việc đặt câu hỏi kiểu Socrates và tự phản tỉnh để hiểu sâu hơn. Thay vì chỉ nhận được một đáp án, học sinh học cách ghép nối logic và mối liên hệ đằng sau những tài liệu phức tạp.

Chế độ học tập cung cấp phản hồi có bố cục rõ ràng, sắp xếp thông tin thành các phần duy trì sự tập trung mà vẫn tránh quá tải. Cách tiếp cận cá nhân hóa điều chỉnh mỗi phiên học theo kiến thức và trình độ kỹ năng của người dùng để đảm bảo thời gian học tập vừa hiệu quả vừa tập trung.

Các bài kiểm tra kiến thức thường xuyên như câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi mở mang đến cơ hội cho học sinh kiểm tra hiểu biết và nhận phản hồi cá nhân hóa.

Nhận ra tầm quan trọng của sự linh hoạt, chế độ học tập cho phép người học bật hoặc tắt tính năng theo nhu cầu, thích ứng với mục tiêu học tập cá nhân trong suốt mỗi phiên học. Đối với học sinh phải xoay xở với lịch trình dày đặc, điều này có nghĩa là hỗ trợ được tùy chỉnh có thể phù hợp gọn gàng với bất kỳ thói quen nào.

Các kế hoạch đang được triển khai để có hình ảnh trực quan rõ ràng hơn, thiết lập mục tiêu cá nhân hóa và theo dõi tiến độ nhằm hỗ trợ thêm người học trong quá trình phấn đấu đạt được sự xuất sắc trong học tập.