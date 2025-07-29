GLM-4.5 của Z.ai: AI mã nguồn mở rẻ hơn DeepSeek, đấu ChatGPT

Công ty khởi nghiệp Z.ai, trước đây gọi là Zhipu, đã công bố vào thứ Hai rằng mô hình AI GLM-4.5 mới của họ sẽ có chi phí sử dụng thấp hơn DeepSeek. Ảnh: Getty.

Z.ai cho biết công ty xây dựng mô hình GLM-4.5 trên nền tảng AI tác nhân thông minh, giúp tự động chia nhỏ các tác vụ để xử lý hiệu quả hơn, từ đó tăng độ chính xác. Điểm nổi bật của mô hình này là kích thước chỉ bằng một nửa DeepSeek và chỉ cần 8 GPU Nvidia H20 để vận hành, loại chip mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ các hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

CEO Zhang Peng tiết lộ GLM-4.5 có chi phí vận hành đầu vào chỉ 0,11 USD/một triệu token, thấp hơn mức 0,14 USD của DeepSeek R1. Mức phí đầu ra chỉ 0,28 USD/một triệu token, thấp hơn rất nhiều so với 2,19 USD của DeepSeek và 2,50 USD của Kimi K2 (Moonshot/Alibaba). Token là đơn vị đo lường dữ liệu mà các mô hình AI sử dụng để xử lý.

Tuy chưa công bố chi phí đào tạo cụ thể, Z.ai khẳng định đã có đủ năng lực tính toán và không cần mua thêm chip trong thời điểm hiện tại.

DeepSeek từng gây tiếng vang toàn cầu khi công bố chi phí huấn luyện mô hình V3 chỉ dưới 6 triệu USD. Nhiều chuyên gia đặt dấu hỏi về con số này khi DeepSeek đã chi hơn 500 triệu USD mua phần cứng. Thành công của DeepSeek thúc đẩy hàng loạt đối thủ Trung Quốc tăng tốc phát triển. Z.ai là một trong những công ty nhanh chóng gia nhập cuộc đua này.

Z.ai thành lập từ năm 2019, được hậu thuẫn bởi các "ông lớn" như Alibaba, Tencent, Qiming và cả Prosperity7 (thuộc Aramco). Công ty được cho là đang lên kế hoạch IPO tại Trung Quốc bất chấp việc bị Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng 6 vì Washington coi sự phát triển AI Trung Quốc là mối đe dọa.

Trong vài tuần qua, các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đồng loạt tung ra mô hình AI mã nguồn mở mới. Tencent ra mắt HunyuanWorld-1.0 phục vụ phát triển game 3D, trong khi Alibaba giới thiệu Qwen3-Coder chuyên viết mã lập trình.

GLM-4.5 tạo áp lực cạnh tranh lên DeepSeek. Mô hình này góp phần thúc đẩy Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái AI nội địa. Hệ sinh thái này rẻ hơn, mạnh hơn và độc lập với công nghệ phương Tây.