Nhiều điểm mới tại Chợ hoa Xuân Phố cổ đón Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện Kế hoạch của UBND phường Hoàn Kiếm về tổ chức Chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thành phố, Công ty cổ phần Đồng Xuân được giao tổ chức “Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026” nhằm phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết cổ truyền.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h00 ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h00 đến 22h00 với nhiều điểm mới, hấp dẫn.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h00 ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được tổ chức nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh những nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân phố cổ Hà Nội và góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí phấn khởi, vui tươi đón Tết Bính Ngọ năm 2026. Việc tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 còn tạo ra không gian văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và là tiền đề để hình thành tuyến phố Phùng Hưng phát triển theo định hướng dịch vụ, thương mại, du lịch gắn kết với không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội và Chợ hoa Tết hằng năm trên địa bàn phường Hoàn Kiếm.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 có nhiều điểm mới với chuỗi hoạt động văn hoá hấp dẫn. Từ phiên bản Chợ hoa Hàng Lược những năm trước, năm nay UBND phường Hoàn Kiếm mở rộng không gian chợ hoa nhằm tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách vui chơi, sắm Tết. Địa điểm tổ chức chợ hoa sẽ trải dài trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 có nhiều điểm mới với chuỗi hoạt động văn hoá hấp dẫn.

Điểm nhấn của Chợ hoa Xuân Phố cổ năm nay là không gian trải nghiệm phố bích hoạ Phùng Hưng được trang trí rực rỡ với các cụm tiểu cảnh và mô hình đẹp mắt như bàn cờ cá ngựa khổng lồ, các gian hàng thi công bằng chất liệu tre nứa. Tại đây sẽ tổ chức 30 gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, tranh dân gian. Đồng thời, trên tuyến phố này còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: hát xẩm, viết chữ thư pháp, gói bánh chưng, nặn tò he, tô vẽ tranh Đông hồ, vẽ mô hình ngựa, trải nghiệm vẽ socola 3D... Đây là khu vực để người dân và du khách có thể nhẩn nha trải nghiệm các hoạt động văn hoá nghệ thuật truyền thống đặc trưng của Hà Nội, check-in, chụp những bộ ảnh lấy ngay cùng gia đình và người thân....

Để người dân và du khách dễ dàng vui chơi, mua sắm và trải nghiệm, trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Mã, Hàng Rươi, Ban tổ chức năm nay không bố trí các gian hàng tại lòng đường để tạo tuyến phố thông thoáng cho người dân tới chợ hoa. Các gian hàng được chia thành các phân khu gồm: Chợ hoa Tết, làng nghề truyền thống, không gian nghệ thuật dân gian.

Thế giới cây cảnh, cây nghệ thuật, bonsai với hàng trăm loại cây, hoa đua sắc được bố trí tập trung trên phố Hàng Lược( đoạn từ Hàng Lược đến ngã tư Hàng Khoai). Tại ngã tư Hàng Lược – Hàng Mã, hai cụm gian hàng “Phố xưa” tái hiện không gian buôn bán truyền thống của Hà Nội xưa sẽ mang đến những ký ức hoài cổ về một nét văn hoá của đất Kinh Kỳ. Đặc biệt, lần đầu tiên Ban tổ chức dành hẳn khu giới thiệu sản phẩm hoa lan Đà Lạt với các chủng loại độc đáo tại ngã ba Hàng Lược - Hàng Khoai, điểm nhấn thu hút những tín đồ của hoa lan.

Dạo bước trên phố Hàng Lược, du khách có thể khám phá khu Đồ xưa - nơi trưng bày các mặt hàng giả cổ được tái hiện trong không gian mô phỏng nhà cổ, đồng thời trực tiếp giao lưu với các nghệ nhân viết thư pháp, nặn tò he. Nét mới năm nay là toàn bộ phố Hàng Mã, Hàng Lược (đoạn ngã ba Hàng Lược - Hàng Khoai đến ngã tư Hàng Lược - Hàng Mã), Hàng Rươi sẽ được bố trí thông thoáng để tạo điều kiện cho người dân và du khách thong dong dạo phố, ngắm sắc màu rực rỡ của phố phường.

Điểm nhấn của Chợ hoa Xuân Phố cổ năm nay là không gian trải nghiệm phố bích hoạ Phùng Hưng được trang trí rực rỡ với các cụm tiểu cảnh và mô hình đẹp mắt như bàn cờ cá ngựa khổng lồ, các gian hàng thi công bằng chất liệu tre nứa.

Để tạo không gian văn hoá giàu bản sắc với các hoạt động trải nghiệm vừa đậm truyền thống, vừa đầy tính sáng tạo, công tác trang trí, chiếu sáng được triển khai đồng bộ với việc lắp dựng các cổng chào trên các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Mã, phố Bích họa Phùng Hưng. Các nút giao thông, công trình di tích, kiến trúc có giá trị và khu vực không gian bích họa phố Phùng Hưng đều được trang trí bằng tiểu cảnh hoa và mô hình sinh động, bắt mắt.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và đoạn phố bích họa Phùng Hưng được tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông hợp lý.

Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí tại tuyến Phùng Hưng và các tuyến phố lân cận, tuyệt đối không để phương tiện tại lòng đường, vỉa hè trong khu vực tổ chức Chợ hoa Xuân. UBND phường Hoàn Kiếm sẽ thành lập Tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về hàng hóa, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống cướp giật và các hành vi lừa đảo.

Lễ khai mạc Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được tổ chức vào 19h30 ngày 6/2/2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại khu vực tam giác ngã năm phố Hàng Lược - Hàng Cót - Phùng Hưng.

Chương trình khai mạc gồm các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc và các hoạt động trải nghiệm, tham quan chợ hoa Tết và không gian bích họa phố Phùng Hưng cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân. Ban tổ chức kỳ vọng, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 sẽ thu hút khoảng 25.000 - 35.000 lượt người đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm.