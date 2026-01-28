J&T Express phối hợp Trường Đại học FPT mang 'Xuân yêu thương' đến người yếu thế tại Cần Thơ

Theo ban tổ chức, chương trình tập trung vào các hoạt động hỗ trợ giáo dục và chăm lo đời sống cho người yếu thế trong cộng đồng.

Cụ thể, “Xuân yêu thương” được triển khai tại 6 trường học trên địa bàn xã Lương Tâm, gồm Trường THPT Lương Tâm, Trường THCS Lương Tâm, Trường THCS Lương Nghĩa, cùng ba trường tiểu học Lương Tâm 1, Lương Nghĩa 2 và Lương Nghĩa 3.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 70 suất học bổng khuyến học, 20 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng 40 phần quà gồm cặp sách, sách vở và đồ dùng học tập, góp phần tiếp sức cho các em trong quá trình học tập và rèn luyện.

Song song đó, chương trình cũng triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho 13 cụ già neo đơn trong cộng đồng, thông qua việc trao tặng các phần quà Tết thiết thực và hỗ trợ trang trí nhà cửa nhân dịp năm mới cho 05 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp bà con đón Tết trong không gian ấm cúng hơn.

Bà Nguyễn Thị Phượng-Giám đốc truyền thông J&T Express Việt Nam và đại diện chính quyền xã đang trao quà cho các em học sinh có nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đánh giá về chương trình, ông Đoàn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Tâm, cho biết:“Chương trình Xuân yêu thương đã mang lại những hỗ trợ thiết thực cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà trường và chính quyền địa phương góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm trong cộng đồng.”

Việc J&T Express đồng hành cùng Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ trong quá trình triển khai chương trình cũng tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động xã hội, qua đó nâng cao nhận thức, lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần trách nhiệm công dân.

J&T Express đã phối hợp cùng Trường Đại học FPT và các tổ chức địa phương triển khai chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi neo đơn trên địa bàn.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Truyền thông Tiếp thị J&T Express Việt Nam, cho biết “Xuân yêu thương được triển khai với mong muốn lan tỏa những giá trị sẻ chia trong cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm Tết đến xuân về. Sự chung tay của chính quyền địa phương, nhà trường và hơn 50 tình nguyện viên đã góp phần mang đến những giá trị tích cực và bền vững cho xã hội.”

Được biết, trong những năm qua, J&T Express thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức, địa phương triển khai các hoạt động an sinh xã hội, tài trợ giáo dục, trồng cây xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong khuôn khổ sáng kiến “Kiến tạo tương lai xanh”, góp phần lan tỏa thông điệp phát triển bền vững.

“Xuân yêu thương” khép lại bằng những phần quà được trao đi, những ngôi nhà được trang hoàng để rộn ràng đón năm mới mở ra những ước vọng năm mới với giá trị nhân văn về sự sẻ chia và đồng hành trong cộng đồng. Khi doanh nghiệp, nhà trường và địa phương cùng chung tay, những hỗ trợ dù giản dị cũng có thể mang lại ý nghĩa lớn lao, góp phần vun đắp niềm tin và hy vọng cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong xã hội.