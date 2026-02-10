Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn trải nghiệm Hội chợ Mùa Xuân 2026

Qua ghi nhận thực tế, Phó Thủ tướng đánh giá cao quy mô, chất lượng tổ chức, hiệu quả xúc tiến thương mại và giá trị văn hóa của Hội chợ, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục chuẩn bị kỹ cho những ngày cao điểm cuối tuần.

Báo cáo nhanh với Phó Thủ tướng, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 cho biết, tính đến hết ngày 5/2/2026, Hội chợ đã thu hút trên 100.000 lượt khách tham quan, giao dịch chỉ trong 4 ngày đầu diễn ra.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tham gian hàng của Công ty cổ phần Ô tô, xe máy điện Victoria tại hội chợ.

Lượng khách đến Hội chợ ngày một gia tăng, tập trung đông vào các khung giờ sau 10h sáng và sau 19h. Để đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân vào buổi tối, Ban Tổ chức đã quyết định kéo dài thời gian mở cửa Hội chợ đến 22h trong các ngày cuối tuần từ 6–8/2/2026.

Theo Ban Tổ chức, doanh thu trung bình của các khu gian hàng địa phương dao động từ 50–500 triệu đồng/gian. Trong đó, Sơn La và Lào Cai là hai địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu, nhiều gian hàng đạt doanh thu hàng tỷ đồng.

Tính đến ngày 5/2, 75% gian hàng ghi nhận doanh thu tăng so với 3 ngày đầu Hội chợ. Nhiều doanh nghiệp tại các phân khu do Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý đã chủ động triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu, đưa thêm nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã đẹp, đa dạng phục vụ người tiêu dùng dịp cận Tết.

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, với hơn 200 tin, bài trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, nhiều KOLs, KOCs đã tham gia trải nghiệm, quảng bá sản phẩm, không gian văn hóa - lễ hội của Hội chợ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Thông tin về Hội chợ được truyền thông rộng rãi trên TikTok, Facebook, Zalo với hàng trăm lượt đăng tải; riêng fanpage chính thức của Hội chợ đạt trên 400.000 lượt xem. Bộ Công Thương cũng phối hợp hướng dẫn các chủ gian hàng livestream bán hàng, đồng thời kết nối các dịch vụ thanh toán, vận chuyển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trực tiếp tham quan, trải nghiệm các gian hàng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân đã tạo dựng được một không gian văn hóa thực sự, nơi người dân không chỉ mua sắm mà còn được tham quan, trải nghiệm và hưởng thụ không khí mùa xuân.

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác trang trí, thiết kế không gian Hội chợ, từ yếu tố thẩm mỹ, mỹ thuật đến giá trị văn hóa. Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không gian rộng rãi, bố trí khoa học, tạo cảm giác thoải mái cho người dân khi tham quan, mua sắm.

Đặc biệt, chất lượng hàng hóa được bảo đảm, trong đó hàng Việt Nam chiếm trên 90%, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, có mẫu mã, bao bì ngày càng được cải thiện. Các gian hàng của địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa mang đến nhiều đặc sản đặc trưng, góp phần giúp người dân Thủ đô tiếp cận sản phẩm của các vùng miền trong dịp Tết.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách dự kiến tăng mạnh vào dịp cuối tuần.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, tránh tình trạng chỉ trưng bày mà không có sẵn sản phẩm phục vụ người dân mua sắm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, mở rộng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vùng miền, qua đó nâng cao trải nghiệm cho người dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn là không gian văn hóa cộng đồng, góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống và nâng cao vị thế hàng Việt Nam trên thị trường.