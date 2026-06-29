Trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của cả hai đội tại FIFA World Cup 2026 diễn ra ngày 29/6, Canada vượt qua Nam Phi với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công ở những phút bù giờ của Stephen Eustáquio. Chiến thắng này giúp đội đồng chủ nhà lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 1/8 của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nam Phi nhập cuộc chủ động và tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên với cú sút xa của Teboho Mokoena. Tuy nhiên, thủ môn Maxime Crépeau đã phản xạ chính xác để giữ sạch mành lưới. Ở phía đối diện, Jonathan David cũng có cơ hội mở tỷ số nhưng dứt điểm thiếu chính xác khi đối mặt khung thành.

Sau khoảng thời gian đầu cân bằng, Canada dần kiểm soát thế trận và liên tiếp gây sức ép. Tanitoluwa Oluwaseyi cùng Derek Cornelius đều có những pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại thủ môn Ronwen Williams. Hàng phòng ngự Nam Phi cũng thi đấu chắc chắn khi Aubrey Modiba kịp thời phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Moïse Bombito, giúp đội bóng châu Phi bảo toàn tỷ số 0-0 sau hiệp một.

World Cup 2026: Trận đấu giữa Nam Phi và Canada diễn ra kịch tính

Bước sang hiệp hai, Canada tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Ronwen Williams thêm nhiều lần cứu thua trước các pha dứt điểm của Oluwaseyi và Jonathan David. HLV Jesse Marsch sau đó đưa Alphonso Davies vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Sự xuất hiện của ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich giúp Canada tạo thêm nhiều cơ hội.

Khi trận đấu tưởng như sẽ phải bước vào hiệp phụ, bước ngoặt xuất hiện ở phút bù giờ đầu tiên. Từ pha bóng bật ra trước vòng cấm, Stephen Eustáquio tung cú sút căng vào góc thấp, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Canada trong một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup.

World Cup 2026: Chiến thắng này giúp Canada lần đầu bước vào vòng 1/8

Chiến thắng 1-0 đưa Canada lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 1/8 FIFA World Cup. Tại vòng đấu tiếp theo, đội đồng chủ nhà sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Hà Lan và Ma Rốc.

Về phía Nam Phi, đội bóng châu Phi khép lại hành trình tại World Cup 2026 sau màn trình diễn đầy nỗ lực. Dù không thể tạo nên bất ngờ, việc góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp vẫn được xem là dấu mốc đáng nhớ đối với đại diện này.