Pháp toàn thắng, Mbappe và Dembele bùng nổ trước Na Uy

Đội tuyển Pháp khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Na Uy để giữ vững ngôi đầu bảng I với thành tích toàn thắng. Trong ngày hàng công thi đấu hiệu quả, bộ đôi Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trở thành tâm điểm với màn phối hợp ăn ý.

Ngay phút thứ 7, Mbappe mở đầu màn trình diễn bằng đường kiến tạo để Dembele dứt điểm chính xác, đưa Pháp vượt lên. Chỉ 13 phút sau, tiền đạo của PSG tiếp tục tận dụng đường chuyền của đội trưởng tuyển Pháp để nhân đôi cách biệt.

World Cup 2026: Mbappe và Dembele thi đấu bùng nổ

Na Uy chỉ kịp nhen nhóm hy vọng khi Thelo Aasgaard rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 21. Tuy nhiên, Dembele nhanh chóng hoàn tất cú hat-trick trong hiệp một, giúp Les Bleus tái lập khoảng cách hai bàn.

Sang hiệp hai, Na Uy bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khi Jørgen Strand Larsen không thể đánh bại Mike Maignan. Đến phút bù giờ cuối cùng, Désiré Doué đánh đầu ấn định chiến thắng 4-1, qua đó giúp Pháp tiến vào vòng 1/16 với phong độ cực kỳ thuyết phục.

Senegal thắng đậm Iraq, nuôi hy vọng đi tiếp

Senegal khép lại vòng bảng bằng màn hủy diệt Iraq với tỷ số 5-0, đồng thời duy trì cơ hội góp mặt ở vòng knock-out với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội bóng châu Phi sớm tạo lợi thế khi Diarra mở tỷ số ngay phút thứ 4. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn với Iraq sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Sulaka ở phút 13 vì phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

World Cup 2026: Senegal thắng đậm Iraq

Chơi hơn người trong phần lớn thời gian, Senegal hoàn toàn kiểm soát thế trận. Sau giờ nghỉ, Ismaïla Sarr nâng tỷ số lên 2-0 trước khi Pape Gueye lập cú đúp chỉ trong hơn 10 phút. Đến phút 82, Iliman Ndiaye khép lại chiến thắng bằng cú sút xa đẹp mắt.

Trong khi Senegal chờ kết quả các bảng đấu khác để xác định số phận, Iraq chính thức dừng bước sau ba trận đấu đáng thất vọng.

Cape Verde lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup

Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ lớn nhất bảng H khi cầm hòa Saudi Arabia 0-0, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng knock-out ngay trong lần đầu tiên dự World Cup.

Hai đội nhập cuộc thận trọng bởi kết quả trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp. Cape Verde chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đại diện châu Á.

World Cup 2026: Cape Verde làm nên lịch sử

Sau giờ nghỉ, đội bóng châu Phi gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội, song thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm quyết định. Phía Saudi Arabia chỉ thực sự tăng tốc trong những phút cuối nhưng không thể đánh bại thủ môn kỳ cựu Vozinha.

Trận hòa không bàn thắng đủ để Cape Verde khép lại vòng bảng với ba trận bất bại, sau khi lần lượt cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia. Phần thưởng dành cho họ là cuộc chạm trán Argentina ở vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Saudi Arabia chính thức nói lời chia tay giải đấu.

Tây Ban Nha đánh bại Uruguay, giành ngôi đầu bảng H

Tây Ban Nha vượt qua Uruguay với tỷ số tối thiểu 1-0 để khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu bảng H và giành vé vào vòng knock-out

Uruguay nhập cuộc đầy quyết tâm, gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha bằng những pha phản công tốc độ. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở phút 42 khi Alex Baena tận dụng sai lầm của thủ môn Fernando Muslera để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

World Cup 2026: Tây Ban Nha thắng tối thiểu Uruguay

Trong hiệp hai, HLV Marcelo Bielsa liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng hàng công Uruguay, đặc biệt là Darwin Nunez, không thể tạo khác biệt.

Ngược lại, Tây Ban Nha kiểm soát tốt khu trung tuyến và suýt nhân đôi cách biệt nếu cú dứt điểm của Ferran Torres không tìm đến xà ngang. Uruguay còn kết thúc trận đấu với 10 người sau thẻ đỏ của Canobbio ở những phút bù giờ.

Chiến thắng giúp Tây Ban Nha giữ ngôi nhất bảng, còn Uruguay ngậm ngùi rời World Cup chỉ với hai điểm sau ba lượt trận.

Bỉ thắng lớn New Zealand, đoạt vé với ngôi đầu

Bỉ khẳng định vị thế ứng viên khi đánh bại New Zealand 5-1 để giành ngôi đầu bảng G và tiến vào vòng knock-out.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Leandro Trossard mở tỷ số ở phút 28 từ tình huống đá phạt góc của Kevin De Bruyne. Đầu hiệp hai, tiền vệ đang khoác áo Arsenal tiếp tục lập công, giúp Bỉ tạo khoảng cách an toàn. Đến phút 67, De Bruyne tự ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú sút xa chính xác. Dù New Zealand có bàn danh dự nhờ Just ở phút 84, Bỉ vẫn duy trì sức ép.

World Cup 2026: Bỉ thắng đậm trước New Zealand

Romelu Lukaku chỉ mất ít giây sau khi vào sân để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 trước khi Alexis Saelemaekers khép lại chiến thắng 5-1 ở phút bù giờ.

Với kết quả này, Bỉ kết thúc vòng bảng bằng ngôi đầu nhờ hiệu số vượt trội, trong khi New Zealand không thể tạo nên bất ngờ.

Ai Cập giữ vé đi tiếp, Iran chờ cơ hội ở nhóm đội hạng ba

Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu quyết định tại bảng G để giành quyền vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng. Đại diện Bắc Phi khởi đầu thuận lợi khi Saber mở tỷ số ngay phút thứ 5. Tuy nhiên, Iran nhanh chóng đáp trả bằng pha lập công của Ramin Rezaeian chỉ chín phút sau, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

World Cup 2026: Ai Cập giành quyền vào vòng knock-out

Khoảng thời gian còn lại diễn ra giằng co với nhiều pha tranh chấp quyết liệt. Sang hiệp hai, Iran đẩy cao đội hình nhằm tìm chiến thắng nhưng lần lượt bỏ lỡ những cơ hội quan trọng. Phút 89, bóng tìm đến xà ngang khung thành Ai Cập trước khi bàn thắng ở phút 90+3 của Iran không được công nhận do lỗi việt vị sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Tiếng còi mãn cuộc xác nhận kết quả hòa 1-1. Ai Cập giành 5 điểm, xếp nhì bảng G và sẽ gặp Australia ở vòng 1/16. Trong khi đó, Iran khép lại vòng bảng với ba trận hòa liên tiếp và phải chờ kết quả các bảng còn lại để biết có thể góp mặt ở vòng knock-out với tư cách đội xếp thứ ba hay không.