Ronaldo ghi cú đúp, Bồ Đào Nha thắng đậm Uzbekistan

Sau trận hòa đáng tiếc trước CHDC Congo ở lượt mở màn World Cup 2026, Bồ Đào Nha nhanh chóng trở lại cuộc đua bằng chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Uzbekistan tại bảng K.

Cristiano Ronaldo là nhân vật nổi bật nhất khi ghi hai bàn thắng ở các phút 6 và 39. Với cú đúp này, tiền đạo 41 tuổi tiếp tục thiết lập cột mốc mới trong lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ giải đấu khác nhau, từ năm 2006 đến 2026.

World Cup 2026: Ronaldo tỏa sáng với cú đúp lịch sử

Ngoài hai pha lập công của Ronaldo, Bồ Đào Nha còn có thêm các bàn thắng của Nuno Mendes, Rafael Leao cùng một tình huống phản lưới của hậu vệ Khusanov bên phía Uzbekistan.

Chiến thắng đậm giúp đại diện châu Âu có được 4 điểm sau hai lượt trận và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 32 đội. Trong khi đó, Uzbekistan đối mặt nguy cơ bị loại khi toàn thua sau hai trận đầu tiên.

Tuyển Anh bất lực trước hàng thủ Ghana

Ở bảng L, tuyển Anh không thể nối dài mạch chiến thắng khi bị Ghana cầm hòa 0-0. Sau màn khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel được đánh giá cao hơn đối thủ. Tuy nhiên, Ghana đã xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ và duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.

Tuyển Anh kiểm soát thế trận và tạo sức ép liên tục. Jude Bellingham tiếp tục đóng vai trò trung tâm ở khu vực giữa sân, trong khi Noni Madueke thường xuyên tạo đột biến bên hành lang phải. Dù vậy, các cơ hội được tạo ra không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

World Cup 2026: Tuyển Anh hòa thất vọng trước Ghana

Trong hiệp hai, HLV Tuchel lần lượt tung Bukayo Saka, Marcus Rashford, Eberechi Eze và Morgan Rogers vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của "Tam sư" đều không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Ghana.

Với kết quả này, tuyển Anh vẫn dẫn đầu bảng L nhưng cuộc đua giành vé đi tiếp vẫn chưa ngã ngũ trước lượt trận cuối.

Croatia giành 3 điểm quý giá trước Panama

Cũng tại bảng L, Croatia vượt qua Panama với tỷ số tối thiểu 1-0 để nuôi hy vọng giành quyền vào vòng knock-out. Sau thất bại trước tuyển Anh ở trận ra quân, đội bóng áo ca-rô chịu áp lực lớn phải giành chiến thắng. Croatia kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu thể lực của đại diện khu vực CONCACAF.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 54 khi Josip Stanisic thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ante Budimir băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

World Cup 2026: Croatia vượt qua Panama với tỷ số tối thiểu

Khoảng thời gian còn lại, Croatia chủ động giảm nhịp độ và bảo toàn lợi thế. Panama nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra khác biệt.

Chiến thắng giúp Croatia có 3 điểm đầu tiên tại giải và tiếp tục cạnh tranh suất đi tiếp với Ghana ở lượt trận cuối.

Colombia trở thành đội tiếp theo góp mặt ở vòng knock-out

Colombia là một trong những đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội sau khi đánh bại CHDC Congo 1-0.

Đại diện Nam Mỹ kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, phải đến phút 76 họ mới phá vỡ thế cân bằng.

World Cup 2026: Colombia đặt chân vào vòng knock-out

Từ một tình huống phối hợp trung lộ, hậu vệ Daniel Muñoz tham gia tấn công và tung cú dứt điểm khiến bóng đổi hướng trước khi đi vào lưới, mang về bàn thắng quyết định cho Colombia.

Thắng lợi thứ hai liên tiếp giúp Colombia đạt 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, chính thức giành quyền vào vòng knock-out sớm một vòng đấu. Ngược lại, CHDC Congo sẽ phải chờ kết quả ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.