“Cơn lốc cam” trở lại với chiến thắng tưng bừng trước Thụy Điển

Sau trận hòa trước Nhật Bản ở ngày ra quân World Cup 2026, Hà Lan có màn trình diễn ấn tượng tại bảng F khi đánh bại Thụy Điển với tỷ số 5-1. đội bóng của HLV Ronald Koeman sử dụng lối chơi hiệu quả cùng khả năng tận dụng cơ hội tốt.

HLV Koeman gây bất ngờ khi đưa Brian Brobbey đá chính trên hàng công. Tiền đạo 24 tuổi lập tức đáp lại niềm tin khi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 5. Từ đường chuyền của Cody Gakpo bên cánh trái, Brobbey di chuyển hợp lý và dứt điểm cận thành.

World Cup 2026: Tiền đạo trẻ người Hà Lan Brobbey tỏa sáng

Chỉ 12 phút sau, Brobbey tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng thứ hai. Hai pha lập công liên tiếp khiến Thụy Điển gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức thế trận.

Bước sang hiệp hai, Hà Lan tiếp tục duy trì sức ép. Gakpo lần lượt ghi bàn ở phút 47 và 54, giúp đội bóng áo cam tạo khoảng cách lớn. Thụy Điển chỉ có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công Elanga ở phút 59. Phút 89, Summerville ghi bàn thắng quyết định cho Hà Lan, ấn định tỉ số 5 - 1. Chiến thắng này giúp Hà Lan vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm.

Đức ngược dòng kịch tính, chính thức vào vòng knock-out

Tại bảng E, đội tuyển Đức tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Julian Nagelsmann giành vé vào vòng 1/16 World Cup 2026 trước lượt trận cuối.

Đức nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi liên tục gây sức ép bằng những pha phản công tốc độ. Đại diện châu Phi tạo bất ngờ ở phút 30 khi Kessie ghi bàn mở tỷ số. Bị dẫn trước, Đức đẩy cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

World Cup 2026: Đức giành thắng lợi trước Curacao

Bước ngoặt trận đấu đến từ những thay đổi nhân sự trong hiệp hai, khi các cầu thủ vào sân giúp Đức tăng cường khả năng tấn công. Phút 68, Undav ghi bàn gỡ hòa sau đường kiến tạo của Amiri.

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút bù giờ 90+4, Undav tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai, hoàn tất màn lội ngược dòng cho Đức. Với 6 điểm sau hai trận, đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới đã chắc chắn có mặt ở vòng tiếp theo.

Curacao tạo bất ngờ, thủ môn lập kỷ lục trước Ecuador

Ở bảng E, Curacao gây chú ý khi cầm hòa Ecuador 0-0 trong trận đấu mà thủ môn Eloy Room trở thành nhân vật nổi bật.

Ecuador kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đội bóng Nam Mỹ tung ra 27 cú dứt điểm, trong đó có 15 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu, nhưng không thể ghi bàn.

World Cup 2026: Eloy Room xuất sắc với 16 pha cứu thua

Những phút cuối, Ecuador liên tục dồn ép khi tăng cường hàng công. Tuy nhiên, hàng thủ Curacao cùng phong độ xuất sắc của Eloy Room đã ngăn chặn mọi nỗ lực. Thủ môn Curacao thực hiện 16 pha cứu thua, góp công lớn giúp đội nhà giữ sạch lưới và tạo nên dấu mốc đáng nhớ tại World Cup.

Nhật Bản thắng đậm Tunisia trong trận đấu thứ 1000 lịch sử World Cup

Nhật Bản tạo dấu ấn tại bảng F khi đánh bại Tunisia 4-0 trong trận đấu thứ 1000 của lịch sử các kỳ World Cup. Chiến thắng giúp đại diện châu Á mở rộng cơ hội giành vé vào vòng 1/16.

Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu nhập cuộc chủ động và chỉ mất 4 phút để ghi bàn. Từ pha phối hợp tấn công bên cánh, Kamada tận dụng cơ hội để đưa Nhật Bản vượt lên.

World Cup 2026: Nhật Bản thắng đậm Tunisia

Sau bàn mở tỷ số, Nhật Bản tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 31, Ueda nhân đôi cách biệt bằng cú sút chéo góc sau đường chuyền của đồng đội. Sang hiệp hai, Nhật Bản không giảm nhịp độ. Ito ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 69 trước khi Ueda ghi bàn ấn định tỉ số ở phút 83. Chiến thắng 4-0 giúp Nhật Bản có 4 điểm và duy trì lợi thế trong cuộc đua giành suất đi tiếp tại bảng F.