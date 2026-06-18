Bồ Đào Nha bị Congo cầm hòa, Ronaldo mờ nhạt ở cột mốc lịch sử

Bước vào World Cup 2026 với kỳ vọng lớn, tuyển Bồ Đào Nha lại không thể giành chiến thắng trong trận mở màn bảng K khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1.

Bồ Đào Nha khởi đầu thuận lợi khi Joao Neves mở tỷ số ngay phút thứ 6. Từ quả tạt bên cánh, tiền vệ này chọn vị trí chính xác và đánh đầu hiểm hóc, giúp đại diện châu Âu vượt lên.

Sau bàn thua, Congo không lùi sâu hoàn toàn mà tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ cơ hội phản công. Những nỗ lực của đội bóng châu Phi được đền đáp ngay trước khi hiệp một khép lại. Phút bù giờ thứ 5, Yoane Wissa đánh đầu ghi bàn, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

World Cup 2026: Trận đấu đáng thất vọng của Ronaldo và các đồng đội

Sang hiệp hai, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trên hàng công như Ronaldo, Bruno Fernandes và Francisco Conceicao. Tuy nhiên, các phương án tấn công của đội bóng áo bã trầu không tạo ra hiệu quả rõ rệt.

Ronaldo trải qua trận đấu đáng quên khi có 3 lần dứt điểm nhưng không đưa bóng đi trúng khung thành. Joao Cancelo từng đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Ở chiều ngược lại, Congo cũng có cơ hội giành chiến thắng khi Bakambu đưa bóng trúng cột dọc. Kết quả hòa giúp Congo tạo dấu ấn trong lần xuất hiện tại World Cup, còn Bồ Đào Nha phải đối mặt với nhiều vấn đề trong khâu tấn công.

Harry Kane lập cú đúp, tuyển Anh vượt qua Croatia trong trận cầu 6 bàn thắng

Tại bảng L, tuyển Anh có màn ra quân ấn tượng khi đánh bại Croatia 4-2 trong trận đấu giàu kịch tính. Harry Kane trở thành nhân vật trung tâm với cú đúp, góp phần giúp “Tam sư” giành trọn 3 điểm.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế. Phút 12, Anh được hưởng phạt đền và Kane không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Tuy nhiên, Croatia nhanh chóng cho thấy khả năng phản ứng của một đội bóng giàu kinh nghiệm.

World Cup 2026: Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp

Phút 36, Baturina tung cú sút kỹ thuật từ tuyến hai, đánh bại thủ thành tuyển Anh để gỡ hòa 1-1. Dù vậy, Kane tiếp tục tỏa sáng trước giờ nghỉ. Phút 42, tiền đạo này đánh đầu chính xác sau tình huống đá phạt góc, giúp Anh bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.

Kịch bản hấp dẫn tiếp tục diễn ra khi Croatia gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ hiệp một. Musa tận dụng pha phối hợp với Perisic để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Ngay đầu hiệp hai, Jude Bellingham giúp Anh tái lập lợi thế bằng pha bứt tốc và dứt điểm chéo góc. Đến phút 85, Rashford hoàn tất chiến thắng cho đội bóng áo trắng sau đường chuyền thuận lợi của Saka.

Chiến thắng trước Croatia giúp Anh khởi đầu thuận lợi tại bảng L, đồng thời cho thấy sức mạnh của hàng công khi nhiều cầu thủ cùng để lại dấu ấn.

Ghana thắng nghẹt thở Panama nhờ bàn thắng phút 95

Cũng tại bảng L, Ghana giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama nhờ pha lập công ở phút 95. Ba điểm có được giúp đội bóng châu Phi san bằng điểm số với tuyển Anh sau lượt trận đầu tiên.

Trong hiệp một, Ghana gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Panama. Đội bóng Trung Mỹ tổ chức phòng ngự chắc chắn, khiến các đợt tấn công của Ghana thiếu sự đột biến. Thậm chí, Panama còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm và khiến đối thủ phải thi đấu thận trọng.

World Cup 2026: Ghana giành thắng lợi tối thiểu trước Panama

Sau giờ nghỉ, Ghana cải thiện khả năng triển khai bóng và tăng tốc ở hai biên. Sự xuất hiện của Fatawu và Asante giúp đội bóng châu Phi tạo ra nhiều phương án tấn công hơn.

Nỗ lực của Ghana được cụ thể hóa ở phút bù giờ cuối trận. Từ pha phối hợp bên cánh, Asante thực hiện đường chuyền thuận lợi để Yirenkyi dứt điểm vào khung thành rộng mở, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng muộn giúp Ghana có màn khởi đầu thuận lợi, trong khi Panama phải tiếc nuối sau 90 phút phòng ngự kiên cường.

Luis Diaz tỏa sáng, Colombia đánh bại Uzbekistan 3-1

Tại bảng K, Colombia giành chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan trong ngày Luis Diaz ghi dấu ấn với một bàn thắng và một kiến tạo. Đại diện Nam Mỹ kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu và thể hiện sự vượt trội về kinh nghiệm.

Colombia chủ động kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng của HLV Fabio Cannavaro gặp khó khăn trong việc thoát pressing và thường xuyên phải lùi sâu phòng ngự.

Sau khoảng thời gian thăm dò, Colombia tăng tốc và tạo ra nhiều cơ hội. Luis Diaz trở thành điểm sáng khi liên tục gây áp lực bên hành lang trái. Phút 41, anh kiến tạo để Munoz ghi bàn mở tỷ số.

World Cup 2026: Trận đấu xuất sắc của Luis Diaz

Sang hiệp hai, Uzbekistan thay đổi cách chơi, chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực này giúp họ có bàn thắng ở phút 60 nhờ công Fayzullaev.

Tuy nhiên, Colombia nhanh chóng lấy lại thế trận. Sau pha đoạt bóng ngay trên phần sân đối thủ, Gustavo Puerta chuyền ngang để Luis Diaz dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Ở những phút cuối, Colombia chủ động kiểm soát thế trận và chờ cơ hội phản công. Phút 90+9, Jaminton Campaz đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 3-1.

Sau lượt trận đầu tiên, Colombia tạm dẫn đầu bảng K với 3 điểm, trong khi Uzbekistan đứng cuối bảng.