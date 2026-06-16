Tây Ban Nha bế tắc trước Cape Verde

Nhà đương kim vô địch EURO Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde – đội tuyển lần đầu góp mặt tại sân chơi lớn nhất thế giới.

Trên sân Atlanta, Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời gian thi đấu với 74% thời lượng cầm bóng, tung ra 27 pha dứt điểm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, hàng công của HLV Luis de la Fuente không thể xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

World Cup 2026: Cape Verde xuất sắc cầm hòa Tây Ban Nha

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, La Roja liên tục gây sức ép. Pedri, Ferran Torres, Oyarzabal và Laporte đều có cơ hội nhưng không thể vượt qua thủ môn Vozinha. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 40, khi Ferran Torres đưa bóng trúng xà ngang trước khi Oyarzabal đánh đầu bồi nhưng vẫn bị thủ thành 40 tuổi cản phá.

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tăng cường sức tấn công khi đưa Lamine Yamal và Mikel Merino vào sân. Dù vậy, Cape Verde vẫn duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế không gian chơi bóng và khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Trận hòa giúp Cape Verde có điểm số lịch sử trong lần đầu dự World Cup, còn Tây Ban Nha phải chấp nhận khởi đầu không như mong đợi.

Lukaku giúp Bỉ thoát thua trước Ai Cập

Bỉ trải qua trận đấu đầy thử thách trước Ai Cập và chỉ giành được kết quả hòa 1-1 nhờ dấu ấn của Romelu Lukaku.

Ai Cập nhập cuộc chủ động và gây sức ép ngay từ những phút đầu. Đội bóng châu Phi kiểm soát bóng tốt, tổ chức tấn công mạch lạc và khiến hàng phòng ngự Bỉ liên tục phải chống đỡ.

Phút 19, Mohamed Salah kiến tạo để Emam Ashour tung cú sút chính xác từ ngoài vòng cấm, đánh bại Thibaut Courtois, đưa Ai Cập vượt lên dẫn trước. Sau bàn thắng, đại diện châu Phi tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể tận dụng để gia tăng cách biệt.

World Cup 2026: Trận đấu giữ Bỉ và Ai Cập kết thúc với tỉ số hòa

Bỉ cải thiện thế trận trong hiệp hai. Kevin De Bruyne từng đưa bóng chạm cột dọc từ quả đá phạt, nhưng hàng công đội bóng châu Âu vẫn thiếu sự sắc bén.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 66 khi Romelu Lukaku được tung vào sân. Chỉ ít giây sau khi xuất hiện, tiền đạo này gây áp lực khiến hậu vệ Hany phá bóng phản lưới nhà, giúp Bỉ san bằng tỷ số.

Trong thời gian còn lại, Lukaku tiếp tục tạo ra nhiều nguy hiểm trước khung thành Ai Cập. Dù không thể ghi thêm bàn, Bỉ vẫn giữ lại một điểm quý giá trong trận ra quân.

Uruguay chia điểm tiếc nuối với Saudi Arabia

Uruguay được đánh giá cao hơn nhưng chỉ có thể giành trận hòa 1-1 trước Saudi Arabia sau màn trình diễn đầy nỗ lực của đại diện châu Á.

Saudi Arabia lựa chọn lối chơi phòng ngự chủ động, bố trí đội hình thấp để hạn chế khả năng triển khai bóng của Uruguay. Trong hiệp một, đội bóng Nam Mỹ gặp nhiều khó khăn khi các tuyến thi đấu thiếu sự liên kết.

Sau khoảng thời gian chịu sức ép, Saudi Arabia bất ngờ tăng tốc ở cuối hiệp một. Phút 41, từ tình huống cố định, Alamri tận dụng bóng bật ra sau pha cản phá của Muslera để ghi bàn mở tỷ số.

World Cup 2026: Saudi Arabia gây bất ngờ trước Uruguay

Sang hiệp hai, Uruguay đẩy cao đội hình. Các cầu thủ Nam Mỹ liên tục tạo sức ép nhưng gặp khó trước sự xuất sắc của thủ môn Alowais.

Phải đến phút 80, Uruguay mới tìm được bàn gỡ. Sau pha đánh đầu của Vinas bị cản phá, Araujo xuất hiện đúng lúc để đá bồi, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Những phút cuối chứng kiến Uruguay tiếp tục tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn. Saudi Arabia bảo toàn tỷ số 1-1 và giành một điểm đầy ý nghĩa.

Iran ngược dòng cảm xúc trước New Zealand

Iran và New Zealand tạo nên trận đấu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kết thúc bằng kết quả hòa 2-2.

New Zealand sớm tạo lợi thế khi Elijah Just mở tỷ số ngay phút thứ 7 sau pha phối hợp với Chris Wood. Sang hiệp hai, Just tiếp tục ghi bàn, giúp đội bóng châu Đại Dương dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Iran không bỏ cuộc. Đội bóng châu Á nhanh chóng phản ứng bằng bàn gỡ của Ramin Rezaeian ở phút 34 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm.

World Cup 2026: Iran và New Zealand hòa kịch tính

Đến phút 64, Iran tiếp tục san bằng cách biệt. Từ quả tạt của Rezaeian, Mohammad Mohebbi bật cao đánh đầu chính xác, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Dù tạo ra nhiều cơ hội trong phần còn lại, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả hòa giúp Iran duy trì hy vọng tại bảng G, trong khi New Zealand có lý do hài lòng sau trận đấu bị đánh giá thấp hơn.

Loạt trận đầu tiên World Cup 2026 cho thấy khoảng cách giữa các đội tuyển đang dần thu hẹp. Những màn trình diễn của Cape Verde, Saudi Arabia hay Iran tiếp tục tạo nên dấu ấn bất ngờ tại giải đấu năm nay.