Đức 7-1 Curacao: Cỗ xe tăng gửi lời cảnh báo

Đội tuyển Đức mở màn World Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 7-1 trước Curacao. Dù gặp thời điểm khó khăn khi bị đối thủ gỡ hòa trong hiệp một, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann vẫn nhanh chóng lấy lại thế trận và khẳng định sức mạnh vượt trội.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức chủ động kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Curacao. Phút thứ 6, Lukas Nmecha mở tỷ số bằng cú dứt điểm kỹ thuật, giúp đội bóng châu Âu tạo lợi thế sớm. Curacao bất ngờ đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút 21. Livano Comenencia tung cú sút khiến bóng đổi hướng sau khi chạm chân Joshua Kimmich, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử đội tuyển này tại World Cup.

World Cup 2026: Đức giành thắng lợi cách biệt trước Curacao

Tuy nhiên, Đức không mất nhiều thời gian để tái lập ưu thế. Nico Schlotterbeck nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha đánh đầu, trước khi Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp một.

Sang hiệp hai, sự chênh lệch về đẳng cấp ngày càng rõ rệt. Jamal Musiala ghi bàn thứ tư ngay đầu hiệp, mở ra thế trận một chiều. Nathaniel Brown và Deniz Undav lần lượt lập công, giúp Đức gia tăng khoảng cách. Phút 88, Havertz hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 7-1. Màn trình diễn này giúp Đức có khởi đầu thuận lợi trong hành trình tìm lại vị thế tại World Cup sau hai kỳ giải liên tiếp gây thất vọng.

Hà Lan 2-2 Nhật Bản: Samurai xanh kiên cường giành điểm

Nhật Bản tiếp tục tạo dấu ấn cho bóng đá châu Á khi cầm hòa Hà Lan 2-2 trong trận ra quân bảng F. Đội bóng xứ mặt trời mọc hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn duy trì tinh thần chiến đấu để giành lại một điểm.

Hai đội nhập cuộc thận trọng trong hiệp một. Hà Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm, trong khi Nhật Bản chờ đợi cơ hội từ những pha phản công.

World Cup 2026: Nhật xuất sắc cầm hòa Hà Lan

Sau giờ nghỉ, Hà Lan vượt lên dẫn trước ở phút 51 khi đội trưởng Virgil van Dijk đánh đầu chính xác từ tình huống đá phạt. Nhật Bản nhanh chóng đáp trả chỉ sau sáu phút với bàn thắng của Keito Nakamura.

Đội bóng áo cam tiếp tục gây sức ép và tái lập lợi thế ở phút 64 nhờ pha xử lý cá nhân của Crysencio Summerville. Dù bị dẫn bàn, Nhật Bản không buông xuôi và liên tục đẩy cao đội hình trong những phút cuối.

Nỗ lực của thầy trò HLV Hajime Moriyasu được đền đáp ở phút 88. Daichi Kamada tận dụng tình huống phối hợp từ quả phạt góc để ghi bàn gỡ hòa 2-2, mang về điểm số quan trọng trước đối thủ mạnh.

Ecuador 0-1 Bờ Biển Ngà: Amad Diallo tạo khác biệt phút cuối

Bờ Biển Ngà có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Ecuador 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Amad Diallo.

Ecuador nhập cuộc chủ động hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khoảng thời gian giữa hiệp một, đại diện Nam Mỹ hai lần đưa bóng trúng xà ngang, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

World Cup 2026: Ngôi sao Manchester United giúp Bờ Biển Ngà giành thắng lợi trước Ecuador

Bờ Biển Ngà cũng cho thấy sự nguy hiểm trong những pha tấn công biên, đặc biệt với khả năng tạo đột biến của Yan Diomande. Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục chơi giằng co và lần lượt tạo ra các cơ hội.

Bước ngoặt xuất hiện khi Amad Diallo được tung vào sân. Phút 90, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United nhận đường chuyền từ cánh phải và dứt điểm một chạm, mang về chiến thắng 1-0 cho Bờ Biển Ngà.

Thụy Điển 5-1 Tunisia: Màn trình diễn áp đảo của đại diện Bắc Âu

Thụy Điển tạo ra chiến thắng đậm 5-1 trước Tunisia trong trận đấu bảng F, qua đó gửi lời khẳng định về tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026.

Thụy Điển sớm tạo lợi thế khi Ayari mở tỷ số ở phút thứ 7 sau tình huống bóng bật ra. Đội bóng Bắc Âu tiếp tục duy trì sức ép và nhân đôi cách biệt ở phút 30 nhờ pha lập công của Alexander Isak.

World Cup 2026: Thụy Điển thắng lớn trước Tunisia

Tunisia nhen nhóm hy vọng khi Omar Rekik đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước giờ nghỉ. Tuy nhiên, Thụy Điển nhanh chóng kiểm soát lại trận đấu trong hiệp hai.

Phút 59, Viktor Gyokeres tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Sau đó, Svanberg và Ayari tiếp tục lập công, giúp Thụy Điển hoàn tất chiến thắng 5-1.

Kết quả này giúp Thụy Điển có lợi thế lớn tại bảng F, trong khi Tunisia đứng trước nhiệm vụ cải thiện phong độ nếu muốn cạnh tranh tấm vé đi tiếp.