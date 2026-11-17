Thị trường đồ gia dụng, dụng cụ nhà bếp và quà tặng tại Việt Nam đang có thêm cơ hội phát triển nhờ quy mô tiêu dùng và hệ thống bán lẻ ngày càng mở rộng. Trong bối cảnh đó, nhu cầu kết nối nhà sản xuất với nhà nhập khẩu, phân phối và các kênh thương mại điện tử ngày càng được chú trọng.

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng tại TP.HCM 2026 (IGHE 2026) sẽ diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Sự kiện do CHAOYU EXPO, CHWANG và Công ty VINEXAD tổ chức, phối hợp với CHAOYU EXPO Việt Nam, hướng đến xây dựng nền tảng giao thương B2B cho ngành hàng gia dụng trong nước và khu vực.

IGHE 2026 dự kiến có 350 gian hàng, quy tụ hơn 200 doanh nghiệp

Theo ban tổ chức, kỳ triển lãm năm 2025 thu hút doanh nghiệp và khách mua hàng đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 22.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Sự kiện có hơn 200 doanh nghiệp, trên 300 gian hàng, giới thiệu hơn 10.000 mẫu sản phẩm thuộc lĩnh vực gia dụng và quà tặng.

Tiếp nối kết quả này, IGHE 2026 dự kiến tổ chức trong 4 ngày trên diện tích 10.000 m², với quy mô 350 gian hàng và hơn 200 doanh nghiệp tham gia. Các đơn vị trưng bày sẽ giới thiệu nhiều dòng sản phẩm thuộc các phân khúc gia dụng và quà tặng.

IGHE 2026 thúc đẩy kết nối nhà cung cấp quốc tế với thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, triển lãm tập trung kết nối các nhà sản xuất đến từ những trung tâm công nghiệp gia dụng lớn của Trung Quốc như Quảng Đông, Chiết Giang và một số khu vực sản xuất trọng điểm khác. Các nhóm doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực dụng cụ đồ uống, nhựa gia dụng, gốm sứ, đồ dùng nhà bếp và sản phẩm kim loại.

Một số doanh nghiệp dự kiến góp mặt gồm X&W CREATIVE BRAND LTD, GUANGZHOU XURUI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD, WUYI TAIBAO CUP INDUSTRY AND TRADE CO., LTD, TIANHUIHUI (GUANGZHOU) HOME FURNISHING CO., LTD, CHAOZHOU MINGCHEN CERAMICS CO., LTD và JIEYANG JIEDONG DISTRICT DAHONG PLASTIC CO., LTD.

Trong đó, X&W CREATIVE BRAND LTD dự kiến giới thiệu các mẫu bình giữ nhiệt mang bản quyền Disney và Chiikawa. CHAOZHOU MINGCHEN CERAMICS CO., LTD mang đến các sản phẩm đồ dùng bàn ăn với hình ảnh Hello Kitty và Crayon Shin-chan. Một số doanh nghiệp khác tập trung vào dụng cụ nhà bếp bằng thép không gỉ, hộp đựng thực phẩm và hộp cơm phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Đa dạng ngành hàng, hướng đến nhiều kênh phân phối

IGHE 2026 tập trung vào 5 nhóm ngành hàng chính: đồ dùng nhà bếp, bàn ăn và đồ uống; đồ gia dụng và trang trí nhà cửa; sản phẩm làm sạch và lưu trữ; phụ kiện du lịch và đồ dùng dã ngoại; quà tặng và vật phẩm quảng cáo.

Danh mục trưng bày bao gồm dụng cụ nấu ăn, bình giữ nhiệt, ly cốc, đồ gốm sứ, sản phẩm trang trí, hàng dệt gia dụng, dụng cụ vệ sinh, giải pháp lưu trữ, vali, phụ kiện du lịch và các dòng quà tặng doanh nghiệp.

Với danh mục sản phẩm đa dạng, triển lãm hướng đến các nhóm khách mua hàng như hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, cửa hàng chuyên doanh, nhà phân phối, nhà bán buôn và doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Đây là dịp để các đơn vị tìm kiếm nhà cung cấp, cập nhật mẫu mã, so sánh sản phẩm và đánh giá nguồn hàng phù hợp với nhu cầu thị trường.

Tăng cường kết nối B2B và thương mại điện tử

Ban tổ chức dự kiến IGHE 2026 đón hơn 15.000 lượt khách tham quan chuyên ngành đến từ Việt Nam và các thị trường quốc tế. Nhóm khách mục tiêu gồm đại diện chuỗi bán lẻ, hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, nhà nhập khẩu, nhà bán buôn và nhà phân phối khu vực.

Triển lãm dự kiến đón 15.000 khách mua hàng ngành gia dụng.

Trong khuôn khổ triển lãm, chương trình B2B Matching sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các nhà mua hàng có nhu cầu phù hợp về ngành hàng và danh mục sản phẩm. Chương trình VIP Buyer cũng được triển khai nhằm đón tiếp và hỗ trợ nhóm khách mua hàng trọng điểm.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Shopee và TikTok Shop Vietnam được kỳ vọng tạo thêm cơ hội trao đổi về xu hướng bán lẻ trực tuyến, phương thức phân phối và tiếp cận người tiêu dùng.

Thông qua hoạt động trưng bày và kết nối trực tiếp, IGHE 2026 hướng đến tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu năng lực cung ứng, tìm kiếm đối tác phân phối, trao đổi nhu cầu đặt hàng và mở rộng quan hệ hợp tác.

Với sự tham gia của các nhà sản xuất quốc tế cùng mạng lưới khách mua hàng trong nước và khu vực, triển lãm kỳ vọng trở thành điểm kết nối giao thương của ngành hàng gia dụng tại Việt Nam trong tháng 12/2026.