Ttrong chiến dịch “Siêu Sale 6.6”, AQUA tiếp tục được vinh danh là “Nhà bán hàng xuất sắc số 1” ngành hàng gia dụng.

Mới đây nhất, trong chiến dịch “Siêu Sale 6.6”, AQUA tiếp tục được vinh danh là “Nhà bán hàng xuất sắc số 1” ngành hàng gia dụng. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa thương hiệu và sàn trong các giải pháp tiếp thị số, livestream, cùng loạt chính sách bổ trợ như trả góp 0%, miễn phí vận chuyển và bảo hành điện tử chính hãng.

Thành tích ấn tượng này đến từ sự không ngừng đổi mới suốt nhiều năm qua, phấn đấu vươn lên trở thành thương hiệu gia dụng được hàng triệu gia đình tin tưởng, xuất sắc giữ vị trí số 1 về thị phần ở hai ngành hàng chủ lực là máy giặt và tủ lạnh (tính đến tháng 12/2025). Đó chính là thành quả của triết lý “Thấu hiểu địa phương” và “Công nghệ phục vụ con người”.

Ông Fan Guofeng - Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam

Để làm được điều đó, AQUA đã phối hợp giữa đội ngũ R&D quốc tế và chuyên gia bản địa tích hợp những tính năng “đo ni đóng giày” cho người Việt như: công nghệ kháng khuẩn ABT, ứng dụng AI và IoT... giúp tối ưu chu trình giặt giũ và kiểm soát điện năng. Bên cạnh đó, để xây dựng niềm tin bền vững, hãng mang đến chính sách hậu mãi vượt trội với việc bảo hành trọn đời động cơ máy giặt truyền động trực tiếp và 10 năm đối với máy nén tủ lạnh Inverter.

Hướng tới tương lai, AQUA Việt Nam cũng đã đẩy mạnh định vị chiến lược “AQUA Smart Home” để mang đến giải pháp sống thông minh, toàn diện cho người dùng. Đồng thời, AQUA cũng tái khẳng định cam kết đồng hành lâu dài tại thị trường Việt Nam bằng việc gia hạn hoạt động các nhà máy trong nước tới năm 2045 và nâng cao tổng công suất phục vụ tiêu dùng lẫn xuất khẩu.

Xác định TMĐT là một kênh bán hàng chủ lực, AQUA gia tăng danh mục sản phẩm bán trên Lazada

Chia sẻ về thành tích rất đáng tự hào này, ông Fan Guofeng - Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam cho biết: “30 năm qua, chúng tôi kiên định với ba giá trị: Lấy người dùng làm trung tâm - Không ngừng cải tiến - Duy trì chất lượng bền bỉ. Sự bền bỉ đó không chỉ nằm ở tuổi thọ sản phẩm, mà còn ở cam kết dịch vụ tận tâm, luôn có mặt khi khách hàng cần.”

Xác định TMĐT là một kênh bán hàng chủ lực, AQUA gia tăng danh mục sản phẩm bán trên Lazada, dự kiến triển khai dịch vụ giao lắp đồng thời cho đơn giao tại Hồ Chí Minh và Hà Nội nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng mua online, đầu tư mạnh hơn vào các chiến dịch ưu đãi bán hàng dành cho người tiêu dùng.

“Với phương châm trở thành hệ sinh thái đáng tin cậy cho các thương hiệu chính hãng, thành công của AQUA trên Lazada không chỉ khẳng định vai trò đồng hành của nền tảng với các thương hiệu Việt và quốc tế, mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao chất lượng sống cho người tiêu dùng. Lazada sẽ tiếp tục hỗ trợ các thương hiệu mở rộng kết nối với khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả trên TMĐT”. Đại diện Lazada cũng cho biết.