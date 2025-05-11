AQUA ra mắt dòng điều hoà tích hợp AI VOICE bằng tiếng Việt

Đây là dòng điều hoà đầu tiên trên thị trường cho phép người dùng điều khiển bằng giọng nói trực tiếp bằng tiếng Việt, giao tiếp với thiết bị một cách tự nhiên mà không cần thông qua ứng dụng trung gian.

Đáng chú ý, không chỉ dễ dàng điều khiển thông qua câu lệnh bằng tiếng Việt, dòng điều hoà thế hệ mới AQUA UV VOICE còn thiết lập một chuẩn mực mới trong dịch vụ hậu mãi với chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 730 ngày, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Để có thể "mạnh tay" trong việc mang đến một chính sách bảo hành có 1-0-2 cho người tiêu dùng, AQUA đã cho thấy cam kết của hãng trong đổi mới công nghệ, mang đến trải nghiệm sống thông minh và tiện nghi cho người tiêu dùng Việt.

Theo AQUA để có thể điều khiển bằng tiếng Việt một cách trực quan và thân thiện như vậy, AQUA đã đi sâu vào công nghệ điều khiển với sự hỗ trợ của mô-đun giọng nói thông minh tích hợp bên trong và bên ngoài thiết bị, kết hợp hệ thống micro đa hướng cho khả năng thu nhận giọng nói rõ ràng trong bán kính 5m.

Với các câu lệnh quen thuộc người dùng có thể dễ dàng tăng giảm nhiệt độ, điều khiển luồng gió về phía mình hoặc nhanh chóng giảm nhiệt độ cho phù hợp với nhiệt độ môi trường theo thời gian thực thì AQUA UV VOICE cũng linh hoạt hỗ trợ các tùy chọn điều khiển khác như ra lệnh thông qua remote, ứng dụng tích hợp trong các thiết bị thông minh quen thuộc như điện thoại, loa thông minh hay màn hình điều khiển...

Nhờ khả năng nhiều lựa chọn điều khiển khác nhau, AQUA UV VOICE không đơn thuần là một thiết bị làm mát mà còn là trợ lý điều hòa thông minh, luôn sẵn sàng phản hồi chính xác và thân thiện với mọi thành viên trong gia đình.

Chưa dừng lại ở đó, AQUA UV VOICE còn được trang bị công nghệ AI ECO, giúp thiết bị tự động điều chỉnh công suất dựa trên thói quen sử dụng và điều kiện môi trường, đảm bảo khả năng làm mát hiệu quả mà vẫn tiết kiệm điện năng tối đa.

Người dùng có thể dễ dàng theo dõi, thiết lập giới hạn và kiểm soát mức tiêu thụ điện thông qua ứng dụng Haismart – chủ động quản lý chi phí mà không cần thao tác phức tạp.

Công nghệ UVC Pro giúp làm sạch không khí bằng tia cực tím bước sóng ngắn, loại bỏ hơn 99% vi khuẩn và vi rút

Song song với đó, công nghệ UVC Pro giúp làm sạch không khí bằng tia cực tím bước sóng ngắn, loại bỏ hơn 99% vi khuẩn và vi rút. Đây là kết quả đã được nhận được chứng nhận thử nghiệm từ SGS. Và khi kết hợp cùng ion âm và cơ chế khóa an toàn tự động, AQUA UV VOICE không chỉ mang lại sự mát mẻ dễ chịu mà còn là giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.

AQUA Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện mang tê “Mùa Hè Báo, Tour AQUA Chill Bao”

Đáng chú ý, AQUA Việt Nam còn tổ chức chuỗi sự kiện trải nghiệm mang tên “Mùa Hè Báo, Tour AQUA Chill Bao” kết hợp tour xe buýt 2 tầng hiện đại và buổi giao lưu trực tiếp cùng đại sứ thương hiệu Ninh Dương Lan Ngọc, mang đến một hành trình sống động, kết nối công nghệ và cảm xúc.

Tour du lịch tham quan thành phố HCM bằng xe buýt 2 tầng, được thiết kế đặc biệt để có cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm điều hòa AQUA UV VOICE

Theo đó, người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm tour du lịch tham quan thành phố HCM bằng xe buýt 2 tầng, được thiết kế đặc biệt để vừa có thể tham quan thành phố vừa có cơ hội trải nghiệm trực tiếp sản phẩm điều hòa AQUA UV VOICE, tham gia các hoạt động minigame, tương tác mang đậm khoảnh khắc về công nghệ, và giải trí.

Tại Bưu điện Thành phố, chương trình "Mùa Hè Báo, Tour AQUA Chill Bao” còn có sự tham gia của hai khách mời đặc biệt là Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch

Là một phần trong hoạt động trải nghiệm của chiến dịch lần này, tại Bưu điện Thành phố, chương trình Mùa Hè Báo, Tour AQUA Chill Bao” còn mang đến không giao giao lưu cực kỳ vui nhộn và thú vị với hai khách mời đặc biệt là Ninh Dương Lan Ngọc (Đại sứ ngàng hàng điều hoà của AQUA) cùng S.T Sơn Thạch. Tại không gian giao lưu này đã có màn giao lưu duyên dáng, chia sẻ cảm nhận thực tế về sản phẩm cũng như giới thiệu những tính năng nổi bật như: AI Voice – công nghệ điều khiển giọng nói trực tiếp với sản phẩm không cần remote hay ứng dụng, AI ECO tiết kiệm điện thông minh và UVC Pro làm sạch không khí, loại bỏ vi khuẩn, vi rút đến hơn 99%.

Khán giả tham gia chương trình còn được tham gia loạt minigame hấp dẫn

Khán giả còn được tham gia loạt minigame hấp dẫn, từ giải đố nhanh về sản phẩm cho đến những thử thách tạo dáng cùng nghệ sĩ, biến không khí buổi chiều hè trở nên sôi nổi, vui nhộn và tràn ngập tiếng cười.

Sự kiện khép lại mang đến cho khách tham tham dự những trải nghiệm mới mẻ cùng AQUA UV VOICE, những bức ảnh kỷ niệm cùng nghệ sĩ, những phần quà thú vị và lời cảm ơn từ đại diện AQUA Việt Nam. Ghi dấu một mùa hè tràn đầy cảm hứng, nơi công nghệ kết nối con người bằng những trải nghiệm thực sự đáng nhớ và thông minh.