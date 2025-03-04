Daikin Vietnam ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới với khả năng kiểm soát độ ẩm độc đáo

Đáng chú ý nhất của dòng điều hòa Daikin 2025 là tính năng Humi Comfort được trang bị hầu hết cho dòng sản phẩm mới 2025, đi cùng thiết kế tinh tế, ứng dụng thông minh D-Mobile và khả năng vận hành êm… hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu cho mọi gia đình Việt.

Daikin Vietnam ra mắt dòng sản phẩm điều hòa mới dành riêng cho người dùng Việt

“Điều làm Daikin trở nên khác biệt chính là sự tận tâm đối với mỗi thị trường nơi chúng tôi hoạt động. Trong khi các hãng điều hòa khác phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ASHRAE* với độ ẩm khoảng 30-60%, Daikin Vietnam đã tiên phong phát triển sản phẩm theo nhu cầu riêng của người Việt. Tính năng Humi Comfort được tinh chỉnh để kiểm soát độ ẩm ở mức 65%, phù hợp với mức độ ẩm lý tưởng 60-70% theo khảo sát và Tiêu chuẩn Quốc gia về Thông gió và điều hòa không khí TCVN 5687:2024. Bên cạnh đó, những cải tiến lớn về tính năng như tiết kiệm điện vượt trội, vận hành êm ái, điều khiển từ xa linh hoạt, hoặc thiết kế độc đáo với đường cong tinh tế... đều giúp mang lại một trải nghiệm và giải pháp không khí toàn diện cho người dùng. Đây cũng là minh chứng cho việc Daikin luôn là chuyên gia hàng đầu trong việc mang lại không khí lý tưởng cho các gia đình Việt trong suốt 30 năm qua cũng như trên toàn cầu hơn 100 năm nay." Ông Ryosuke Yoshida, Trưởng khối Truyền thông Tiếp thị Daikin Vietnam chia sẻ.

Humi Comfort - Tính năng đột phá trong dòng sản phẩm mới của Daikin Vietnam

Tiếp tục theo đuổi triết lý “không khí lý tưởng”, Daikin Vietnam hiểu rằng độ ẩm đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dùng, đặc biệt là tại các quốc gia thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam.

Theo chuẩn TCVN 5687:2024, Daikin Vietnam đã nghiên cứu thông số về độ ẩm lý tưởng với cảm nhận của người tiêu dùng Việt để từ đó cho ra mắt tính năng Humi Comfort trong dòng sản phẩm mới của năm 2025. Đây là tính năng cho phép người dùng kiểm soát độ ẩm trong không khí ở mức mục tiêu 65% vẫn duy trì được nhiệt độ cài đặt, mức độ ẩm mà người dùng Việt cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất theo thể trạng, thói quen và điều kiện khí hậu. Với cơ chế kiểm soát độ ẩm thông minh, tính năng Humi Comfort sẽ mang đến không gian sống lý tưởng, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Ngoài ra, dòng sản phẩm mới của Daikin còn được nâng cấp toàn diện với nhiều cải tiến đáng chú ý như:

Tiết kiệm điện đạt chuẩn 5 sao: theo đó tất cả các dòng sản phẩm mới đều sở hữu chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF thuộc top hàng đầu thị trường và đạt 5 sao theo chuẩn TCVN 7830:2021 mới nhất của Bộ Công thương. Đặc biệt, thực nghiệm của Quatest 3 cũng ghi nhận hai sản phẩm điều hòa không khí FTKF25ZVMV/ ATKF25ZVMV và FTKB25ZVMV/ ATKF25ZVMV có khả năng tiêu thụ điện năng chỉ từ 0.82kWh khi sử dụng liên tục trong vòng 8 giờ. Những nỗ lực này của Daikin Vietnam đã được Bộ Công Thương ghi nhận và trao giải thưởng "Thương Hiệu Điều Hòa Hiệu Suất Năng Lượng Cao Nhất" trong 5 năm liên tiếp.

Điều khiển linh hoạt qua ứng dụng D-mobile

Daikin còn chú trọng nâng cao sự tiện lợi và linh hoạt cho người dùng. Thông qua tính năng Wi-Fi được tích hợp sẵn trên các dòng sản phẩm Inverter một chiều Cao cấp FTKY-ZVMV và Inverter Tiêu chuẩn với Streamer FTKF-ZVMV, việc điều khiển điều từ xa qua ứng dụng thông minh D-Mobile trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết.

Khả năng vận hành êm ái, với độ ồn chỉ từ 19 dBA - tương đương với âm thanh lá rơi - luôn được Daikin giữ vững. Điều này giúp người dùng có giấc ngủ sâu và êm, đồng thời duy trì tinh thần thư giãn và tập trung khi làm việc mà không lo bị ảnh hưởng bởi âm thanh xung quanh.

Thiết kế đường cong hoàn toàn mới của Daikin Vietnam, phù hợp với đa dạng phong cách nội thất

Thiết kế tinh tế hoàn toàn mới của dòng sản phẩm Daikin 2025 được tạo nên từ những đường cong tinh tế, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Hình dáng bo tròn mềm mại không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn tạo sự hài hòa trong không gian sống. Đặc biệt, những đường cong có thể làm dịu đi sự căng thẳng và thúc đẩy thư giãn, mang đến cảm giác thoải mái và nguồn cảm hứng sáng tạo cho gia chủ.

Ở dòng Inverter Tiêu chuẩn với Streamer – FTKF-ZVMV, nổi bật với thiết kế hai mặt bên màu xám, tạo điểm nhấn thanh lịch cho phần giữa màu trắng. Trong khi đó, dòng Inverter Tiêu chuẩn – FTKB-ZVMV lại gây ấn tượng bởi màu trắng phủ đều trên bề mặt phẳng, mang đến vẻ đẹp trang nhã và thanh thoát. Điểm nhấn độc đáo trong thiết kế của hai dòng sản phẩm là đường viền miệng gió, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt.

Tối ưu cho nhu cầu của người dùng Việt Nam cùng khả năng tiết kiệm điện và vận hành êm ái

Với hơn 100 năm kinh nghiệm chuyên môn trên toàn cầu và 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Daikin luôn không ngừng cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, đồng thời thể hiện cam kết vững mạnh tại thị trường Việt Nam. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ mới, cùng thiết kế thanh nhã là những nỗ lực cải tiến đặc biệt dành riêng cho người dùng Việt của Daikin.