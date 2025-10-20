Kinh tế số
Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam

12:00 | 20/10/2025
Mới đây, tại TP. HCM, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu định hướng chính sách và phát triển ngành quỹ theo hướng đổi mới và hội nhập, thực hiện tốt vai trò kết nối nguồn vốn, thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thưởng trực UBND TP Đà Nẵng; Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương và đại diện lãnh đạo từ Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Chính sách chiến lược Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; UBND TP. HCM; Ngân hàng Nhà nước; UBND TP. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo các đơn thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Cùng dự Hội nghị còn có đại diện của Ngân hàng Thế giới, Tổ chức tài chính quốc tế, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản, Đại sứ quán Úc, Cơ quan thương mại và đầu tư Chính phủ Úc tại Việt Nam, các công ty quản lý quỹ, văn phòng đại diện các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài tại Việt Nam và cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán. Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.

Bộ trưởng chia sẻ thêm ngày 08/10, tổ chức xếp hạng FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng này đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới, khẳng định con đường phát triển đúng đắn, năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế.

Thị trường được nâng hạng sẽ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế. Đây cũng là cơ hội để thay đổi về chất cho thị trường chứng khoán, trong đó có sự thay đổi về cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, thúc đẩy sự phát triển ngành quỹ đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, tăng trưởng và bền vững.

“Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi, kinh tế trong nước ổn định, tăng trưởng, ngành quỹ đầu tư đang đứng trước nhiều cơ hội để phát triển, đổi mới và hội nhập. Việc thúc đẩy tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động đầu tư không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố then chốt để ngành quỹ ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc kết nối nguồn vốn và phát triển thị trường chứng khoán bền vững, thu hút hơn nữa dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, phục vụ phát triển kinh tế đất nước trong Kỷ nguyên mới.” Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải giới thiệu một số nội dung chính về Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán (Đề án); định hướng chính sách trong thời gian tới. Bộ Tài chính đã ban hành Đề án nhằm triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về phát triển thị trường chứng khoán và Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ công ty QLQ VinaCapital, Công ty QLQ Kim Việt Nam, CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng, Công ty QLQ Eastspring, Ngân hàng HSBC, Công ty TNHH QLQ SSI đã có nhiều bài tham luận về cơ hội và những thách thức của ngành Quỹ tại Việt Nam trong giai đoạn sau khi thị trường được nâng hạng, các đề xuất giải pháp phát triển bền vững ngành Quỹ, chia sẻ về thị trường ETF Hàn Quốc và đề xuất cho thị trường Việt Nam.

Phiên thảo luận dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải với sự tham dự của các đại biểu đến từ các công ty quản lý quỹ, ngân hàng HSBC đã trao đổi, thảo luận sâu hơn về phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, chính sách thuế đối với hoạt động của Quỹ…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá những ý kiến của các diễn giả và các đại biểu đã khẳng định sự cần thiết phải phát triển ngành quỹ đầu tư đầu tư chứng khoán, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán thông qua các loại hình quỹ để thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước bên cạnh việc thu hút vốn đầu tư gián tiếp đang phát huy hiệu quả thời gian qua.

Phiên thảo luận dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải.

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị UBCKNN tập trung thực hiện các nhóm giải pháp sau:

Một là, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường vốn cả về chiều rộng và chiều sâu; quyết liệt triển khai nội dung Công điện số 192/CĐ-TTg ngày 8/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về công tác nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý hướng dẫn hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện, tạo điều kiện tối đa trong quá trình hoạt động nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, thúc đẩy vai trò của đầu tư tư nhân.

Ba là, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai đa dạng hóa các sản phẩm phòng ngừa rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bốn là, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chứng khoán và thị trường chứng khoán; siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường chứng khoán phát triển minh bạch và bền vững.

Năm là, tiếp tục đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các nhà đầu tư cá nhân không chuyên nghiệp về quỹ đầu tư chứng khoán.

Phiên thảo luận hội nghị Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam ngày 17/10.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh sự phát triển của ngành quỹ nói riêng, thị trường chứng khoán nói chung cần có sự đồng hành tham gia của các công ty quản lý quỹ, các thành viên thị trường. Vì vậy, Bộ trưởng nghị các công ty quản lý quỹ, các thành viên thị trường tham gia chủ động, tích cực vào việc xây dựng các chính sách, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật để phát triển ngành quỹ và thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; Tiếp tục nâng cao năng lực của mình phát huy vai trò là các nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành quỹ; xây dựng và phát triển chuẩn mực chung đạo đức nghề nghiệp của ngành, tạo dựng niềm tin của nhà đầu tư khi đầu tư thông qua quỹ.

“Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của tất cả các bên, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay và giai đoạn tới; thị trường vốn Việt Nam, hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả; dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trưởng.” Bộ trưởng khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị 17/10.

Hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam” đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm của cơ quan quản lý cũng như các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư và thành viên thị trường phát triển ngành quỹ, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn mới.

