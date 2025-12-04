Công nghệ số
Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard

Hồng Nhung

Hồng Nhung

14:53 | 04/12/2025
Khái niệm Apex Guard mới đánh dấu bước tiến tiếp theo của OPPO trong việc tái định nghĩa kỳ vọng của người dùng đối với smartphone, không chỉ trong quá trình sử dụng hằng ngày mà còn để mở rộng vòng đời sản phẩm và thiết lập những chuẩn mực mới cho ngành.
Khái niệm Apex Guard ra đời tại một sự kiện độc quyền vừa được tổ chức tại trụ sở toàn cầu và trung tâm R&D của OPPO ở khu Binhai Bay Campus. Tại đây, OPPO đã chia sẻ tầm nhìn về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới: Cam kết chất lượng ở mỗi bước trong quy trình phát triển sản phẩm, từ nghiên cứu giai đoạn đầu cho đến kiểm định hoàn thiện thiết bị.

Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard
Sự kiện độc quyền vừa được tổ chức tại trụ sở toàn cầu và trung tâm R&D của OPPO ở khu Binhai Bay Campus.

Phát biểu tại sự kiện, ông Grus Shan, Giám đốc Bộ phận Sản xuất của OPPO, khẳng định: "Chất lượng là nền tảng của mọi thứ. Thông qua những cải tiến không ngừng về chất lượng, OPPO cam kết trao cho người dùng sự tự do trọn vẹn trên hành trình trải nghiệm. Với chúng tôi, chất lượng không chỉ là một tính năng — mà là sự tự do để bạn tạo nên khoảnh khắc của riêng mình.”

Apex Guard sẽ nâng tầm chất lượng smartphone lên một đẳng cấp mới. Cụ thể, Apex Guard là bộ công nghệ được ứng dụng xuyên suốt các dòng sản phẩm OPPO, được thiết kế để nâng tầm chất lượng dựa trên 3 phương diện cốt lõi:

Chuẩn mực chất lượng thế hệ mới vượt khỏi nhu cầu sử dụng hằng ngày: theo đó, những đột phá cốt lõi trong thiết kế, Apex Guard không chỉ bảo vệ thiết bị trước các tình huống bất ngờ như rơi vào nước hay va đập, mà còn đảm bảo trải nghiệm mượt mà và liền mạch vượt xa mức sử dụng cơ bản. bBằng việc tiên phong nghiên cứu về vật liệu và thiết kế sản phẩm, OPPO đã phát triển các vật liệu tiên tiến như Ultra-High-Strength Steel (tạm dịch “Thép siêu cường”), hợp kim nhôm hàng không AM04, và Armour Shield (tạm dịch “Cấu trúc bảo vệ”), giúp thiết bị chịu đựng tốt hơn mài mòn hằng ngày lẫn các tác động mạnh vốn vượt ngoài tiêu chuẩn thông thường.

Chuẩn mực chất lượng thế hệ mới vượt khỏi giới hạn vòng đời sản phẩm: Apex Guard mang đến sự yên tâm tối đa với độ bền vượt trội theo thời gian. Đó là công nghệ Pin Silicon-Carbon thế hệ mới sử dụng vật liệu silicon-carbon hình cầu tùy chỉnh giúp tăng cường độ an toàn, đồng thời kéo dài tuổi thọ pin thêm 400 chu kỳ so với công nghệ truyền thống. Nhờ đó, các thiết bị OPPO duy trì hiệu năng cao và bền bỉ lâu dài hơn.

Chuẩn mực chất lượng thế hệ mới vượt khỏi chuẩn chung của ngành: OPPO hợp tác với các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín như TÜV Rheinland, TÜV SÜD và SGS, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe hơn nhiều so với mặt bằng chung của ngành. Các thiết bị OPPO được sản xuất theo quy trình chính xác cao đến từng chi tiết và trải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt nhất, bao gồm nhiều vòng đánh giá chất lượng vật liệu mới cùng hơn 180 bài kiểm thử từ giai đoạn tiền R&D đến cuối vòng đời sản phẩm. Bên cạnh sản phẩm, dịch vụ hậu mãi của OPPO cũng vượt trên tiêu chuẩn ngành, mang lại sự bảo đảm chất lượng toàn diện hơn cho người dùng.

Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard
Khái niệm Apex Guard sẽ mang đến những chuẩn mực mới, vượt qua cả sự mong đợi của người dùng

Để tái định nghĩa chuẩn mực chất lượng mới, mang đến trải nghiệm mượt mà là một trong những yếu tố trực tiếp nhất giúp người dùng cảm nhận được chất lượng smartphone, OPPO đã tích hợp các đổi mới phần mềm trở thành một phần quan trọng của hệ thống Apex Guard nhằm nâng cao và kéo dài trải nghiệm mượt mà theo thời gian.

Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard
ColorOS 16 mới sẽ mang đến Unified Animation Architecture

Cụ thể, Luminous Rendering Engine (tạm dịch “Động cơ kết xuất ánh sáng”) mới trên ColorOS 16 sẽ mang đến Unified Animation Architecture (tạm dịch “kiến trúc hoạt ảnh thống nhất”) đầu tiên trên nền tảng Android bảo đảm quá trình khởi chạy ứng dụng và chuyển đổi giao diện đều liền mạch tự nhiên. Đối với các tác vụ nặng hơn, Công nghệ Đồng bộ khung hình động ở cấp độ chip của Trinity Engine mới giúp hệ thống phản hồi theo thời gian thực đối với việc render khung hình khi đa nhiệm. Trong khi đó, Sensor-Offload (tạm dịch “Tách tải cho cảm biến”) tận dụng sức mạnh của SoC để xử lý các tác vụ cảm biến quan trọng, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng tổng khi quay video 4K 60fps.

Để giữ sự mượt mà theo thời gian, OPPO đã giới thiệu tính năng Instant Refresh (tạm dịch: ‘Làm mới tức thời’) trên ColorOS 16 dành cho các thiết bị phổ thông, cho phép người dùng giảm phân mảnh dữ liệu và tối ưu quyền ứng dụng chỉ với một chạm. OPPO cũng tiến hành các bài kiểm tra lão hóa nghiêm ngặt bằng cách mô phỏng quá trình sử dụng điện thoại dài hạn trong 48, 60 hoặc 72 tháng, nhằm đảm bảo thiết bị vẫn mượt mà và phản hồi tốt sau nhiều năm sử dụng.

Hướng đến trải nghiệm mượt mà toàn diện, OPPO còn xây dựng các hệ thống đánh giá định lượng dựa trên dữ liệu đo lường. Dự trên các bài kiểm tra OPPO Smoothness Baseline (tạm dịch “Bài kiểm tra độ mượt chuẩn của OPPO”) từ kiểm tra phần mềm trong hàng trăm kịch bản thực tế, cho đến kiểm tra các tiêu chuẩn Parallel Animation Standard 6 Zero (tạm dịch ‘tiêu chuẩn hoạt ảnh song song 6 không) lần đầu tiên trong ngành (0 trễ, 0 độ trễ, 0 nháy hình, 0 treo máy, 0 mở nhầm, 0 đứng hình) để đánh giá khả năng khởi chạy ứng dụng và chuyển động hoạt ảnh trên màn hình chính. Đây là tiêu chuẩn mới cho chất lượng phần mềm trên toàn bộ dải sản phẩm, từ A Series phổ thông đến Find Series cao cấp.

Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard
Binhai Bay Campus, nơi chuẩn mực chất lượng của OPPO được tạo nên

Và cuối cùng chính là Binhai Bay Campus, nơi mà chuẩn mực chất lượng của OPPO được tạo nên. OPPO kỳ vọng trung tâm nghiên cứu & phát triển này sẽ đạt được lợi thế về quy mô và sự đồng bộ, đồng thời tận dụng thiết bị hiện đại cùng nguồn lực tập trung để tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn chất lượng. Tại đây, OPPO trang bị nhiều phòng thí nghiệm tiên tiến như phòng thí nghiệm Vật liệu, phòng thí nghiệm Kiểm thử Thiết bị Thông minh, phòng thí nghiệm Năng lượng tiêu thụ và phòng thí nghiệm Truyền thông. Mỗi đơn vị thực hiện các đánh giá chất lượng chuyên sâu nhằm đảm bảo độ tin cậy của phần cứng và trải nghiệm phần mềm mượt mà cho người dùng.

OPPO chuẩn mực chất lượng mới ColorOS 16 hệ thống Apex Guard khái niệm mới Apex Guard

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

