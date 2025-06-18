Điện tử tiêu dùng
E-Fashion

Kính thông minh - sản phẩm công nghệ đột phá tiếp theo

18:20 | 18/06/2025
Nhiều hãng lớn như Google, Meta, Snap, Amazon tin rằng kính thông minh là sản phẩm đột phá tiếp theo của ngành công nghệ. - VnExpress
Cách đây hơn một thập kỷ, Google gây xôn xao khi giới thiệu kính thông minh Google Glass, nhưng thiết bị sớm bị khai tử. Khi đó, giới chuyên gia cho rằng hãng thất bại vì tung ra sản phẩm "đi trước thời đại", khiến vấp phải nhiều rào cản về công nghệ.

Giờ đây, Thung lũng Silicon dự đoán kính thông minh sẽ trở thành thiết bị mang tính cách mạng tiếp theo dành cho người dùng phổ thông. Mới nhất, Snap tuần trước cho biết đang chế tạo kính mắt AI, dự kiến có mặt trên thị trường năm 2026.

Kính thông minh - sản phẩm công nghệ đột phá tiếp theo
Oppo Air Glass mẫu kính thông minh từng xuất hiện tại Tech Awards 2022. Ảnh: Huy Đức

Có hai yếu tố thúc đẩy xu hướng này. Thứ nhất, sự phát triển bùng nổ của AI tạo sinh đem đến nhiều tính năng hữu ích cho kính như xử lý hình ảnh, video, giọng nói đồng thời và phản hồi theo thời gian thực bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thứ hai, smartphone đang trở nên bão hòa, không còn đủ hấp dẫn để người dùng lên đời máy thường xuyên và họ cũng mong muốn một thiết bị mới mẻ hơn.

Jitesh Ubrani, Giám đốc phụ trách mảng thiết bị đeo của công ty nghiên cứu thị trường IDC, cho biết: "AI đang giúp kính thông minh dễ sử dụng hơn nhiều và cũng mang đến cách tương tác mới cho người dùng".

Thế hệ kính thông minh mới

Google, Snap, Meta và Amazon đều từng bán ra thị trường các loại kính tích hợp camera, loa và trợ lý giọng nói. Google Glass không phổ biến vì màn hình nhỏ, thời lượng pin ngắn, ít tính năng và giá đắt. Các mẫu kính hiện đại hơn như Echo Frames của Amazon, Ray-Ban Stories của Meta hay Spectacles của Snap giúp chụp ảnh, bật nhạc... bằng giọng nói. Dù vậy, chúng hoạt động giống một món đồ chơi công nghệ hơn là thiết bị để sử dụng hàng ngày như smartphone.

Tuy nhiên, một số mẫu kính thông minh mới ra mắt đang cho thấy tiềm năng thay thế smartphone tương lai. Ví dụ, khi đeo kính Ray-Ban Meta AI, người sử dụng có thể thực hiện các tác vụ như hỏi xem hạt tiêu họ thấy trong cửa hàng tạp hóa có cay không, hoặc dịch cuộc trò chuyện giữa các ngôn ngữ theo thời gian thực.

Apple cũng được cho là đang phát triển kính để cạnh tranh trực tiếp với Meta. Trong khi đó, Panos Panay, Giám đốc thiết bị và dịch vụ của Amazon, không loại trừ khả năng kính Alexa sẽ được trang bị camera tương tự sản phẩm của Mark Zuckerberg.

Snap chưa tiết lộ chi tiết về dòng kính Specs sắp ra mắt nhưng khẳng định chúng có khả năng "hiểu thế giới xung quanh". Công ty nói thêm: "Chiếc smartphone nhỏ bé đã hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta, buộc ta nhìn xuống màn hình, thay vì nhìn lên thế giới".

Theo hãng nghiên cứu ABI Research, doanh số kính thông minh dự kiến tăng từ 3,3 triệu chiếc năm 2024 lên gần 13 triệu chiếc năm 2026. Andrew Zignani, chuyên gia của ABI Research, cho biết: "Đã có nhiều năm thử nghiệm thất bại, nhưng cuối cùng cũng có một số sản phẩm thú vị và đang cho thấy hiệu quả".

Kính thông minh - sản phẩm công nghệ đột phá tiếp theo
Kính thông minh của Xiaomi được trình diễn trong sự kiện của hãng tại Việt Nam trong tháng 5. Ảnh: Huy Đức

Tuy nhiên, để thành công, các công ty cần giải quyết mối lo ngại về quyền riêng tư - yếu tố dẫn đến sự thất bại của Google Glass. Việc quay video, chụp ảnh bằng kính tích hợp camera khó nhận biết hơn so với sử dụng điện thoại, dù cả Meta và Google đều trang bị đèn báo hiệu khi kính ghi hình.

Bên cạnh đó, một vấn đề khác là thuyết phục người tiêu dùng rằng họ sẽ muốn sở hữu một thiết bị công nghệ khác, không phải smartphone, trong cuộc sống. Dù khó khăn, các hãng công nghệ đang đặt cược vào tiềm năng của kính và không muốn bỏ lỡ cơ hội về một sản phẩm lớn tiếp theo của ngành công nghệ.

vnexpress.net
kính thông minh Oppo Air Glass kính thông minh kính thông minh Google Glass AI tạo sinh Google

