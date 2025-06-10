CarPlay iOS 26 ra mắt: Giao diện mới, widget thông minh và trải nghiệm lái xe an toàn hơn

Ảnh minh họa: gsmarena

Apple vừa công bố phiên bản CarPlay mới trong sự kiện WWDC với loạt tính năng nâng cao trải nghiệm lái xe. Con số 600 triệu lần sử dụng CarPlay mỗi ngày cho thấy mức độ phổ biến của công nghệ này trong cộng đồng tài xế toàn cầu.

iOS 26 mang thiết kế Liquid Glass đến CarPlay, tạo ra giao diện nhất quán giữa điện thoại và màn hình xe. Các biểu tượng mới hiển thị sắc nét ở cả chế độ sáng và tối, giúp tài xế dễ dàng thao tác trong mọi điều kiện ánh sáng.

Điểm đặc biệt của bản cập nhật này là widget và live activities từ iPhone sẽ tự động hiển thị trên CarPlay mà nhà phát triển ứng dụng khỏi cần lập trình thêm. Tính năng này giúp người dùng theo dõi thông tin quan trọng ngay trên màn hình xe, từ thời tiết đến tình trạng giao thông.

CarPlay mới cho phép phản hồi tin nhắn bằng emoji chỉ với một cú chạm qua tính năng tapback. Khi có cuộc gọi đến, thông báo hiện gọn gàng hơn, vẫn cho phép nhìn thấy bản đồ điều hướng. Các cuộc trò chuyện được ghim trong Messages giúp truy cập nhanh những liên lạc quan trọng.

Phiên bản CarPlay Ultra đã ra mắt cùng Aston Martin cho phép điều khiển một số chức năng xe hơi trực tiếp từ giao diện CarPlay. Apple xác nhận nhiều hãng xe trên thế giới đang phát triển tích hợp này, hứa hẹn tương lai CarPlay sẽ trở thành trung tâm điều khiển toàn diện của ô tô thông minh.

Những cập nhật này thể hiện chiến lược của Apple trong việc tạo ra hệ sinh thái liền mạch từ túi đến xe, giúp cuộc sống số hóa trở nên tự nhiên và an toàn hơn.