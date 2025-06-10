Apple trình làng watchOS 26 tại WWDC 2025: Trợ lý Workout Buddy thay đổi cách tập luyện

Ảnh minh họa: gsmarena

Tại sự kiện WWDC 2025, Apple chính thức giới thiệu watchOS 26, phiên bản hệ điều hành đồng hồ thông minh mang đến những thay đổi lớn nhất từ trước đến nay. Điểm nhấn của bản cập nhật này chính là Workout Buddy tích hợp AI, một trợ lý tập luyện thông minh biết cách phân tích thói quen vận động và đưa ra lời khuyên cá nhân hóa.

Workout Buddy từ dữ liệu thành động lực

Thay vì chỉ đơn thuần ghi nhận số liệu, Workout Buddy trong watchOS 26 chuyển đổi toàn bộ lịch sử tập luyện thành những lời động viên thiết thực. Hệ thống phân tích mọi buổi tập từ cường độ, thời gian đến loại hình vận động để tạo ra những gợi ý phù hợp với từng cá nhân.

Điều thú vị là trợ lý này sử dụng giọng nói như huấn luyện viên thật, khuyến khích người dùng vượt qua giới hạn mà vẫn đảm bảo an toàn. Apple cho biết Workout Buddy học hỏi từ hành vi của người dùng, từ đó đưa ra lời khuyên ngày càng chính xác theo thời gian.

Thiết kế Liquid Glass mang tính thẩm mỹ mới

WatchOS 26 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass, tạo hiệu ứng phản chiếu và khúc xạ nội dung thông qua kỹ thuật render thời gian thực. Thay đổi này ảnh hưởng toàn diện từ widget Smart Stack, thông báo, Control Center đến điều hướng ứng dụng.

Mặt đồng hồ Photos được nâng cấp với số đếm được tạo từ chất liệu Liquid Glass, giúp hiển thị hình ảnh rõ nét và sống động hơn. Người dùng có thể tùy chỉnh hình nền từ iPhone chạy iOS 26 và đồng bộ lên Apple Watch một cách mượt mà.

Smart Stack thông minh hơn với dự đoán chính xác

Thuật toán dự đoán của Smart Stack được cải tiến đáng chú ý trong watchOS 26. Hệ thống kết hợp dữ liệu ngữ cảnh, thông tin từ cảm biến và thói quen sử dụng để đưa ra gợi ý Smart Stack chủ động. Những gợi ý này xuất hiện dưới dạng nhắc nhở trực quan, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin cần thiết.

Tích hợp âm nhạc và giải trí trong tập luyện

Ứng dụng Workout bổ sung bốn nút điều khiển ở các góc, cho phép truy cập nhanh các tính năng yêu thích. Người dùng thiết lập nhạc và podcast trực tiếp trong ứng dụng để tự động phát khi bắt đầu buổi tập.

Apple Music tự động chọn danh sách phát phù hợp dựa trên loại bài tập và sở thích cá nhân. Hệ thống cũng gợi ý playlist và podcast dựa trên nội dung đã nghe trong các buổi tập trước đó, tạo trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Tính năng giao tiếp và hỗ trợ mới

Live Translation trong Messages hoạt động trên Apple Watch Series 9, Series 10 và Apple Watch Ultra 2 khi ghép nối với iPhone hỗ trợ Apple Intelligence. Đối với người dùng tiếng Anh, đồng hồ gợi ý các hành động liên quan dựa trên ngữ cảnh cuộc trò chuyện.

Ứng dụng Notes xuất hiện lần đầu trên watchOS, cho phép ghim ghi chú, hoàn thành danh sách kiểm tra và tạo ghi chú mới bằng Siri, chính tả hoặc bàn phím. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho những người cần ghi nhớ thông tin nhanh chóng trong quá trình di chuyển.

Cải tiến trải nghiệm người dùng

WatchOS 26 giới thiệu cách tắt thông báo bằng động tác lật cổ tay nhanh sau khi nâng lên kiểm tra. Thao tác này cũng áp dụng cho cuộc gọi đến và tắt timer, báo thức, giúp tương tác trở nên tự nhiên hơn.

Apple Watch tự động điều chỉnh âm lượng loa dựa trên mức độ ồn xung quanh, áp dụng cho thông báo, timer, báo thức, cuộc gọi và Siri. Tính năng này đảm bảo người dùng luôn nghe rõ thông tin quan trọng trong mọi môi trường.

Tất cả tính năng mới của watchOS 26 sẽ có mặt trong chương trình thử nghiệm của Apple vào tháng tới. Phiên bản chính thức dự kiến phát hành vào mùa thu 2025, đồng thời với các hệ điều hành khác của Apple.

WatchOS 26 khẳng định vị thế dẫn đầu của Apple trong lĩnh vực đồng hồ thông minh, đặc biệt ở mảng sức khỏe và thể dục. Workout Buddy hứa hẹn thay đổi cách người dùng tiếp cận việc tập luyện, biến Apple Watch thành người bạn đồng hành thực sự trong hành trình chăm sóc sức khỏe.