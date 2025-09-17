Chuyển động số
watchOS 26: 26 tính năng mới đáng thử cho người dùng Apple Watch

Nguyên Anh

Nguyên Anh

16:33 | 17/09/2025
Apple vừa phát hành watchOS 26 vào ngày 15/9, mang đến 26 tính năng mới đáng thử cho người dùng Apple Watch. Điều bất ngờ là các tính năng như Sleep Score và thông báo tăng huyết áp không độc quyền cho các mẫu mới nhất.
Khác với chiến lược thường thấy của Apple, watchOS 26 này tập trung vào việc nâng cấp trải nghiệm cho cả các mẫu đồng hồ cũ. Hãng không giới hạn những cải tiến quan trọng chỉ dành riêng cho Apple Watch Series 11 hay Ultra 3 mới ra mắt.

Liquid Glass thay đổi diện mạo hoàn toàn

Tính năng nổi bật nhất của watchOS 26 là ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass. Giao diện mới mang đến cảm giác trong suốt như thủy tinh, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng động. Smart Stack, Control Center và các mặt đồng hồ đều được làm mới với phong cách này.

Control Center giờ đây cho phép tùy chỉnh hoàn toàn. Người dùng có thể sắp xếp lại vị trí các điều khiển và thêm các tính năng từ ứng dụng bên thứ ba. Nếu không hài lòng, họ dễ dàng khôi phục về thiết kế gốc.

Smart Stack được nâng cấp với thuật toán dự đoán mới. Hệ thống phân tích dữ liệu thiết bị và thói quen hàng ngày để đưa ra gợi ý hữu ích tại đúng thời điểm. Widget trong Smart Stack cũng hỗ trợ tùy chỉnh thứ tự hiển thị.

Cử chỉ búng cổ tay - đột phá trong điều khiển một tay

Một trong những cải tiến thực tế nhất là cử chỉ búng cổ tay. Người dùng chỉ cần xoay cổ tay ra xa để tắt tiếng cuộc gọi, loại bỏ thông báo hay tắt báo thức. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đang bận tay hoặc trong các tình huống không thuận tiện.

Tuy nhiên, cử chỉ búng cổ tay chỉ hoạt động trên Apple Watch Series 9 trở lên và Ultra 2 trở lên do yêu cầu phần cứng đặc biệt.

AI Workout Buddy - huấn luyện viên cá nhân trên cổ tay

Apple tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng tập luyện thông qua Workout Buddy. Tính năng này phân tích lịch sử thể dục của người dùng để đưa ra lời khuyên và động viên cá nhân hóa trong quá trình tập.

Ứng dụng Workout được thiết kế lại hoàn toàn với bố cục trực quan hơn. Các tùy chọn như tập luyện tùy chỉnh, Pacer và điều khiển phương tiện được sắp xếp dễ tiếp cận hơn.

Tính năng Autoplay Media tự động chọn nhạc phù hợp với từng loại hình tập luyện. Apple Music sẽ đề xuất playlist dựa trên sở thích cá nhân và loại bài tập đang thực hiện.

Theo dõi sức khỏe tiến bộ với Sleep Score

Sleep Score là tính năng mới đánh giá chất lượng giấc ngủ bằng thang điểm. Hệ thống tính toán dựa trên thời lượng ngủ, số lần thức giữa đêm và thời điểm đi ngủ để đưa ra điểm số tổng thể.

Thông báo tăng huyết áp được bổ sung, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về huyết áp theo thời gian. Tính năng này đã được FDA và các cơ quan y tế toàn cầu phê duyệt.

Messages và Phone nâng cao khả năng giao tiếp

Ứng dụng Messages giờ đây thông minh hơn với Smart Actions. Hệ thống tự động đề xuất các hành động phù hợp như chia sẻ vị trí hay cung cấp địa chỉ dựa trên nội dung tin nhắn.

Live Translation cho phép dịch tin nhắn sang ngôn ngữ khác ngay trên đồng hồ. Smart Replies cũng được cải thiện để đưa ra phản hồi chính xác hơn.

Call Screening yêu cầu người gọi cung cấp thông tin trước khi đổ chuông. Hold Assist giúp chờ đợi trên đường dây tự động, giải phóng thời gian cho người dùng.

Bộ sưu tập mặt đồng hồ mới

watchOS 26 bổ sung hai mặt đồng hồ mới: Flow với quả cầu màu sắc và Exactograph mô phỏng đồng hồ điều tốc truyền thống với ba mặt số riêng biệt cho giờ, phút, giây.

Mặt đồng hồ Photos được nâng cấp với Liquid Glass, tự động điều chỉnh vị trí và kích thước thời gian theo hình ảnh. Tính năng xáo trộn ưu tiên hiển thị những khoảnh khắc có ý nghĩa nhất.

Apple Watch Ultra có mặt đồng hồ Waypoint độc quyền, hiển thị các điểm quan tâm xung quanh vị trí hiện tại.

Ứng dụng Notes lần đầu có mặt trên Apple Watch

Lần đầu tiên, ứng dụng Notes xuất hiện trên Apple Watch. Người dùng có thể xem ghi chú hiện có, tạo ghi chú mới bằng Siri, chính tả giọng nói hay bàn phím nhỏ trên màn hình.

Âm lượng cuộc gọi và thông báo giờ đây tự động điều chỉnh theo môi trường xung quanh. Đồng hồ sẽ nhỏ tiếng hơn trong phòng họp hay thư viện, to hơn ở nơi ồn ào.

Live Listen hiển thị phiên bản văn bản của âm thanh đang nghe trên iPhone, hỗ trợ người khiếm thính hoặc trong môi trường ồn.

Tương thích rộng rãi, yêu cầu iOS 26

watchOS 26 tương thích với Apple Watch Series 6 trở lên, Apple Watch SE thế hệ thứ hai và tất cả mẫu Ultra. Điều kiện là phải có iPhone 11 trở lên chạy iOS 26.

Một số tính năng cao cấp như cử chỉ búng cổ tay, Live Translation và điều chỉnh âm lượng tự động chỉ hoạt động trên Series 9, Series 10, Series 11 và Ultra 2, Ultra 3 do yêu cầu chip xử lý mạnh hơn.

Apple đã chứng minh chiến lược mới: thay vì ép buộc nâng cấp phần cứng, hãng tập trung mang trải nghiệm tốt hơn đến thiết bị hiện có. watchOS 26 là bước tiến đáng kể trong việc tối ưu hóa hệ sinh thái Apple Watch.

