Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft đang chuẩn bị đưa dịch vụ taxi tự lái đến London thông qua các thỏa thuận hợp tác mới với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Baidu, trong bối cảnh Vương quốc Anh nổi lên như một trong những thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất về công nghệ xe tự hành.
Các thỏa thuận hợp tác được công bố sẽ đưa xe tự lái Apollo Go của Baidu đến London thông qua nền tảng của Uber và Lyft, các công ty cho biết trên các tài khoản mạng xã hội tương ứng của mình. Ảnh: Getty.

Theo các thông báo được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của các bên, những thỏa thuận này sẽ đưa dòng xe taxi tự lái Apollo Go của Baidu tham gia vận hành thử nghiệm tại thủ đô nước Anh, thông qua nền tảng gọi xe của Uber và Lyft.

Giám đốc điều hành Lyft, ông David Risher, cho biết việc thử nghiệm đội xe ban đầu gồm hàng chục chiếc taxi tự lái của Baidu dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2026, sau khi nhận được sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý. “Chúng tôi có kế hoạch mở rộng đội xe lên hàng trăm chiếc trong giai đoạn tiếp theo”, ông Risher nhấn mạnh trong bài đăng trên nền tảng X hôm thứ Hai 22/12.

Trong khi đó, Uber cho biết chương trình thí điểm đầu tiên tại London nhiều khả năng sẽ được triển khai trong nửa đầu năm 2026. “Chúng tôi rất hào hứng khi góp phần đẩy nhanh vị thế dẫn đầu của Vương quốc Anh trong tương lai giao thông, mang đến cho người dân London thêm một lựa chọn di chuyển an toàn và đáng tin cậy”, đại diện Uber cho biết.

Các động thái mới này đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong chiến lược toàn cầu của Baidu. Hiện mạng lưới Apollo Go của tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã có mặt tại 22 thành phố, thực hiện hơn 250.000 chuyến đi mỗi tuần. Baidu đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ nội địa như WeRide, đồng thời so kè với những “ông lớn” phương Tây, đặc biệt là Waymo - công ty xe tự hành thuộc Alphabet.

Vương quốc Anh thời gian gần đây chứng kiến làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ các công ty taxi không người lái, sau khi chính phủ nước này tuyên bố hồi tháng 6 sẽ đẩy nhanh lộ trình cho phép xe tự hành hoạt động trên đường công cộng. Theo kế hoạch, các thử nghiệm quy mô nhỏ đối với taxi tự lái có thể được cấp phép từ mùa xuân năm 2026, và Baidu được đánh giá là một trong những ứng viên tiên phong.

London cũng đang theo đuổi mục tiêu loại bỏ hoàn toàn các ca tử vong và thương tích nghiêm trọng trong giao thông vào năm 2041. Trong chiến lược này, công nghệ lái xe tự động được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao an toàn đường bộ.

Đáng chú ý, thông tin về các dự án thí điểm của Baidu xuất hiện cùng thời điểm Waymo cũng đang xúc tiến kế hoạch thử nghiệm tại London, với tham vọng ra mắt dịch vụ thương mại đầy đủ vào năm 2026. Hiện Waymo đã vận hành, thử nghiệm hoặc công bố kế hoạch mở rộng tại ít nhất 26 thị trường trên toàn cầu, bao gồm các đô thị lớn như Tokyo và New York.

Về phía Baidu, tập đoàn này đang đẩy mạnh hiện diện quốc tế, với các chương trình thử nghiệm taxi tự lái đã và đang được triển khai tại nhiều thị trường như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Thụy Sĩ, cho thấy tham vọng cạnh tranh trực diện trên sân chơi toàn cầu của ngành giao thông thông minh.

