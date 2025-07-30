Waymo sẽ đưa Robotaxi tới Dallas vào năm 2026

Waymo của Alphabet đang có kế hoạch mở rộng dịch vụ robotaxi đến Dallas vào năm tới. Ảnh: Reuters.

Theo đó, Waymo sẽ hợp tác với tập đoàn cho thuê xe Avis Budget Group để quản lý đội xe tại Dallas. CEO Avis, ông Brian Choi, gọi đây là một "cột mốc" quan trọng trong quá trình chuyển mình của tập đoàn, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng đầu về quản lý đội xe và hạ tầng cho hệ sinh thái di động tương lai.

Waymo đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ robotaxi tại trung tâm Dallas, sử dụng xe điện Jaguar I-PACE được tích hợp hệ thống tự lái cấp độ 4 - Waymo Driver. Hành khách có thể gọi xe thông qua ứng dụng Waymo, thay vì nền tảng Uber như ở một số khu vực khác.

Trong bối cảnh nhiều đối thủ như Tesla, Zoox (thuộc Amazon), Nuro hay May Mobility vẫn đang nỗ lực thương mại hóa xe tự hành, Waymo nổi bật với hơn 250.000 chuyến đi trả phí mỗi tuần tại các thị trường hiện hữu như Atlanta, Austin, Los Angeles, Phoenix và San Francisco.

Không chỉ dẫn đầu ở Mỹ, Waymo còn đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Trung Quốc, đặc biệt là Baidu với dịch vụ Apollo Go hiện đặt mục tiêu mở rộng sang châu Âu.

Tính đến nay, Waymo Driver đã hoàn tất hơn 100 triệu dặm lái xe tự động trên đường công cộng, đồng thời thử nghiệm tại hơn 10 thành phố khác trong năm 2025, bao gồm cả New York và Philadelphia.

Alphabet cũng bắt đầu ghi nhận đóng góp doanh thu từ Waymo trong danh mục "Các khoản cược khác", vốn bao gồm dịch vụ xe tự hành, chăm sóc sức khỏe và internet. Trong quý II/2025, danh mục này mang về 373 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn lỗ 1,25 tỷ USD.