Tesla sắp thử nghiệm robotaxi đầu tiên tại Austin từ 22/6

Ảnh: foxnews

Tỷ Phú Elon Musk - CEO Tesla vừa thông báo kế hoạch ra mắt dịch vụ robotaxi tại Austin, Texas (Mỹ) vào ngày 22/6 tới. Thông báo này xuất hiện sau nhiều tháng đầu tư và chuyên gia phân tích ngành chờ đợi Tesla thực hiện bước đi nghiêm túc vào thị trường xe tự lái.

Theo bài đăng trên mạng xã hội X, Musk cho biết Tesla đang "cực kỳ thận trọng về an toàn" và ngày ra mắt có thể thay đổi tuỳ thuộc kiểm tra cuối cùng. Đây là lần đầu tiên hãng xe điện này triển khai thương mại công nghệ xe tự lái sau nhiều năm hứa hẹn.

Musk tiết lộ Tesla dự định bắt đầu với khoảng 10-20 robotaxi, chủ yếu là các xe SUV Model Y được cải tiến. Những chiếc xe này ban đầu sẽ hoạt động trong khu vực hạn chế tại Austin và được giám sát từ xa bởi con người để đảm bảo vận hành an toàn.

Các phương tiện thử nghiệm sẽ được "giới hạn địa lý" trong những khu vực cụ thể tại Austin được coi là an toàn nhất. Hệ thống giám sát từ xa sẽ can thiệp xử lý mọi sự kiện bất ngờ trong giai đoạn đầu triển khai dịch vụ.

Tesla đã thử nghiệm hệ thống trên đường phố Austin trong thời gian qua. Công ty đã sẵn sàng cho bước tiến quan trọng từ thử nghiệm sang vận hành thương mại.

Ảnh chụp màn hình

Công nghệ FSD vận hành robotaxi

Dịch vụ robotaxi của Tesla dựa trên phần mềm Tự lái Hoàn toàn (FSD) phiên bản mới nhất. Musk chia sẻ video một chiếc Model Y di chuyển qua giao lộ Austin hoàn toàn tự động, xe được đánh dấu chữ "Robotaxi" rõ ràng. Đáng chú ý, có một chiếc Tesla khác đi theo, có thể cũng thuộc chương trình thí điểm này.

Theo Musk, những chiếc xe này đã sử dụng phiên bản FSD mới. Công ty đã thử nghiệm hệ thống trên đường phố Austin trong thời gian qua. Thực tế, ông còn cho biết từ ngày 28/6, xe Tesla sẽ có thể tự lái từ cuối dây chuyền sản xuất thẳng đến nhà người mua.

Nếu thử nghiệm tại Austin thành công, Tesla hướng tới mở rộng robotaxi sang Los Angeles, San Antonio và San Francisco vào cuối năm 2025. Kế hoạch này thể hiện tham vọng lớn của Musk trong lĩnh vực giao thông tự động.

Musk chia sẻ chi tiết kế hoạch trong cuộc phỏng vấn với CNBC tháng trước, khẳng định Tesla đã sẵn sàng cho bước chuyển mình lớn này.

Việc ra mắt robotaxi đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược quan trọng của Tesla. Thay vì tiếp tục phát triển nền tảng xe điện giá rẻ, Musk đã chuyển hướng trọng tâm và tương lai của công ty sang phương tiện tự lái hoàn toàn.

Nếu thành công, đây có thể là bước ngoặt định nghĩa lại mô hình kinh doanh của Tesla. Song cược đặt ra rất cao và rào cản thì nhiều, từ thử thách kỹ thuật, quy định cho đến lòng tin của công chúng.

Dịch vụ robotaxi xuất hiện khi Tesla đối mặt nhiều khó khăn. Doanh số xe điện chậm lại do cạnh tranh gia tăng và nhu cầu chung giảm nhiệt. Model Y, mẫu xe bán chạy nhất của Tesla, cũng đang trải qua đợt đại tu lớn, góp phần tạo thêm bất định.

Hoạt động chính trị gây tranh cãi của Musk cũng ảnh hưởng danh tiếng Tesla. Việc CEO này nghiêng về quan điểm cực hữu và tham gia chính quyền Donald Trump trước khi công khai bất đồng đã gây phản ứng tiêu cực.

Ngành công nghiệp vẫn hoài nghi về khả năng thực hiện cam kết của Musk. Ông đã hứa hẹn xe hoàn toàn tự lái "năm tới" trong hơn một thập kỷ qua mà chưa thành hiện thực.

Song khác với những lời hứa trước, lần này Tesla đã vượt qua lời nói. Xe đã được chế tạo. Phần mềm đang chạy. Và ngày ra mắt, ít nhất là dự kiến đã được ấn định cụ thể.

Nhiều câu hỏi chưa có lời giải

Tesla chưa công bố chi tiết quan trọng về dịch vụ robotaxi. Cách thức người dùng tiếp cận dịch vụ, cơ cấu giá cước, phương thức thanh toán vẫn là ẩn số. Chính xác giám sát từ xa hoạt động thế nào trong thời gian thực cũng chưa rõ ràng.

Các vấn đề pháp lý như quy định giao thông, bảo hiểm, kế hoạch ứng phó khẩn cấp cần được làm rõ trước khi robotaxi chính thức vận hành thương mại.

Thành công của robotaxi tại Austin sẽ quyết định tương lai ngành giao thông tự động toàn cầu và vị thế của Tesla trong cuộc đua công nghệ này.