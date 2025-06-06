Tesla mất 152 tỷ USD vốn hóa sau cuộc khẩu chiến giữa Musk và Trump.

Chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Donald Trump công khai đả kích Elon Musk trên mạng xã hội Truth Social, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến một cú rơi lịch sử: cổ phiếu Tesla giảm tới 14%, tương đương 152 tỷ USD vốn hóa thị trường bị "thổi bay" chỉ trong một phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Cú lao dốc này khiến Tesla rơi khỏi mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD điều từng được xem là biểu tượng cho tham vọng công nghệ của nước Mỹ và chốt phiên ở mức 916 tỷ USD, thấp nhất trong vòng nhiều tháng.

Trump nổi giận, Musk phản pháo

Ngòi nổ bắt đầu từ việc Tổng thống Trump bãi bỏ Lệnh về xe điện, vốn từng do chính Elon Musk thúc đẩy trong nhiệm kỳ đặc biệt tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). “Elon đã kiệt sức. Tôi đã yêu cầu ông ấy rời đi... Lệnh bắt buộc mọi người mua xe điện mà chẳng ai muốn, và ông ta biết rõ tôi sẽ làm vậy!” Trump viết trên Truth Social.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Trump còn tiết lộ Musk "rất buồn" khi chính quyền loại bỏ tín dụng thuế xe điện khỏi dự luật ngân sách mới. “Elon và tôi từng có mối quan hệ tốt. Giờ thì tôi không chắc nữa,” ông nói.

Không để yên, Elon Musk lập tức phản pháo trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter): “Nếu không có tôi, Trump đã thua bầu cử, Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ, Thượng viện là 51-49.”

“Cú tát” chính trị và hậu quả thị trường

Các nhà đầu tư nhanh chóng phản ứng tiêu cực. Tesla, vốn phụ thuộc vào các ưu đãi chính phủ, giờ đối mặt nguy cơ mất đi loạt hợp đồng và chính sách hỗ trợ. Không chỉ vậy, một khoản phí mới 250 USD/năm đối với người dùng xe điện trong dự luật mới cũng gây sức ép nặng nề lên hãng.

Trong tháng 5, cổ phiếu Tesla từng tăng 22% bất chấp doanh số ảm đạm, chủ yếu nhờ vào niềm tin vào quan hệ "đặc biệt" giữa Musk và chính quyền Trump. Tuy nhiên, sự sụp đổ của liên minh này đã làm tan biến hy vọng. Tính từ đầu tuần, cổ phiếu Tesla đã mất gần 18%, và giảm gần 30% kể từ đầu năm.

Theo Walter Isaacson, tác giả tiểu sử của Elon Musk, vị tỷ phú đang hành xử theo đúng bản chất của mình: “Khi Elon dốc toàn lực, anh ấy dốc toàn lực. Nhưng lần này, ông ấy đang chiến đấu với một người cũng cứng đầu không kém.”

Musk hiện cũng là CEO SpaceX và công ty xAI được cho là đã vận động hành lang để thay đổi nội dung dự luật, trong đó có các điều khoản cắt giảm tín dụng thuế cho xe điện và năng lượng mặt trời, những lĩnh vực sống còn của Tesla. Tuy nhiên, nỗ lực bất thành, và kết cục là một "cuộc chiến chính trị - kinh tế" chưa từng có giữa hai người từng là đồng minh.

Với mối quan hệ rạn nứt giữa hai nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ và Thung lũng Silicon, giới phân tích lo ngại Tesla sẽ phải đối mặt với thời kỳ bất ổn kéo dài. Không chỉ vì những rủi ro chính trị, mà còn bởi sự lệ thuộc sâu sắc vào các chính sách ưu đãi đang dần bị siết chặt.

Giới đầu tư giờ đây đang tự hỏi: Liệu cuộc khẩu chiến này chỉ là “màn kịch chính trị” hay là điểm khởi đầu cho một cuộc chia tay đầy tổn thương giữa công nghệ và quyền lực?