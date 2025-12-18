Công nghệ số
TVS ra mắt eWealth - nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt

Hương Sơn

Hương Sơn

13:58 | 18/12/2025
Ngày 17/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) và Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) chính thức ra mắt eWealth – nền tảng tư vấn đầu tư và quản lý tài sản ứng dụng công nghệ số, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Sự ra mắt của eWealth thể hiện mong muốn của TVS và TVAM đóng góp vào quá trình hiện đại hóa dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản tại Việt Nam, phù hợp với xu hướng Hybrid Wealth Management đang phát triển tại nhiều thị trường châu Á.

Vượt lên khái niệm của một nền tảng tài chính thông thường, eWealth được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm đơn giản, hiệu quả và an tâm cho khách hàng trong mọi hành trình quản lý tài sản.

TVS ra mắt eWealth – nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt
eWealth mang đến giải pháp cho nhiều phân khúc nhà đầu tư, những đối tượng còn thiếu các dịch vụ quản lý tài sản chuyên nghiệp trên thị trường.

Với định hướng xây dựng hệ thống đơn giản, hiệu quả và minh bạch, eWealth được phát triển như một nền tảng quản lý tài sản chuyên biệt, tập trung vào các chức năng cốt lõi có giá trị thiết thực đối với nhà đầu tư. Nền tảng được thiết kế theo mô hình “all-in-one”, cho phép khách hàng tiếp cận trọn vẹn các hoạt động đầu tư trong một hệ thống thống nhất. Từ theo dõi và báo cáo tài sản, phân tích thị trường và doanh nghiệp, đến nhận tư vấn đầu tư, khách hàng có thể đăng ký các giải pháp ủy thác phù hợp với khẩu vị rủi ro và mục tiêu cá nhân.

Dựa trên kiến trúc công nghệ linh hoạt cùng hệ thống dữ liệu và năng lực phân tích chuyên sâu, eWealth có khả năng cập nhật và mở rộng tính năng liên tục, đảm bảo vận hành ổn định, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của từng nhóm khách hàng.

Nền tảng eWealth mang đến các giải pháp cho các phân khúc khách hàng khác nhau, vốn còn thiếu lựa chọn chuyên nghiệp trên thị trường. Nền tảng kết hợp công nghệ phân tích dữ liệu với năng lực tư vấn đầu tư của đội ngũ chuyên gia TVS và quản lý tài sản của TVAM, giúp nhà đầu tư tiếp cận trải nghiệm quản lý tài sản hiệu quả và phù hợp hơn. Mô hình này còn được gọi là Hybrid Wealth Management, hiện đang được áp dụng thành công ở nhiều nước phát triển.

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng Giám đốc TVS, chia sẻ: “Một trong những định hướng dài hạn của TVS là hiện đại hóa hệ sinh thái dịch vụ tài chính, kết hợp năng lực nghiên cứu – đầu tư với các công nghệ mới để nâng chuẩn trải nghiệm cho nhà đầu tư. Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng về tài sản tương tự các thị trường châu Á như Trung Quốc, nơi Hybrid Wealth Management trở thành một xu hướng thiết yếu trong quản lý tài sản.

TVS ra mắt eWealth – nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt

Điều này mở ra nhu cầu về những nền tảng vừa minh bạch, dễ tiếp cận, vừa đảm bảo chiều sâu chuyên môn. Chúng tôi định vị eWealth như bước tiến chiến lược trong hành trình đó và kỳ vọng nền tảng sẽ góp phần định hình chuẩn mực mới cho quản lý tài sản tại Việt Nam, hỗ trợ nhà đầu tư tích lũy và phát triển tài sản bền vững trong dài hạn.”

Khi truy cập eWealth, nhà đầu tư sẽ được tiếp cận với ba tầng giải pháp xuyên suốt hành trình đầu tư: Hỗ trợ giao dịch, Tư vấn đầu tư và Ủy thác quản lý tài sản. Nhà đầu tư có thể bắt đầu từ việc theo dõi thị trường và thực hiện giao dịch; tiếp tục nâng cấp trải nghiệm thông qua tư vấn đầu tư từ hệ thống công cụ tự động và đội ngũ chuyên gia tư vấn của TVS. Khi thấy phù hợp, nhà đầu tư có thể lựa chọn các dịch vụ Ủy thác quản lý tài sản. Đây là hình thức nhà đầu tư (bên ủy thác) giao vốn cho tổ chức hoặc chuyên gia (bên nhận ủy thác), để thay mặt nhà đầu tư quản lý danh mục và thực hiện các quyết định đầu tư nhằm hướng tới mục tiêu sinh lời.

Hiện tại, eWealth cung cấp hai lựa chọn ủy thác đầu tư: Ủy thác cho các chuyên gia quản lý danh mục (Portfolio Managers) và Ủy thác theo các chiến thuật định lượng (Quantitative Algorithms).

Với hình thức ủy thác cho các chuyên gia quản lý danh mục, tài sản được phân bổ linh hoạt theo xu hướng tiền tệ, bối cảnh vĩ mô và chu kỳ kinh tế. Danh mục đầu tư được xây dựng trên rổ cổ phiếu chọn lọc bởi đội ngũ chuyên gia TVS và TVAM, tập trung vào doanh nghiệp đầu ngành, có tiềm năng tăng trưởng cao và định giá hợp lý. Trong khi đó, hình thức ủy thác theo các chiến thuật định lượng nhấn mạnh tính tự động hóa và kỷ luật đầu tư. Các quyết định mua, bán và quản trị vị thế được vận hành theo các mô hình định lượng do TVS phát triển, dựa trên chỉ số cơ bản và chỉ báo kỹ thuật của từng cổ phiếu.

TVS ra mắt eWealth – nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt
eWealth được phát triển theo định hướng đơn giản, hiệu quả và minh bạch.

Trưởng dự án phát triển eWealth, đồng thời là Phó Tổng Giám đốc TVS, ông Ngô Nhật Minh nhận định: “eWealth không đơn thuần là một sản phẩm công nghệ, mà là kết quả của quá trình chuyển đổi số toàn diện mà TVS đã tích cực triển khai trong gần ba năm qua. Sức mạnh cốt lõi của eWealth nằm ở sự đồng bộ hóa xuyên suốt với nền tảng công nghệ mới, Viện dữ liệu tập trung (Data Warehouse) và hệ thống quản lý nội bộ đã được tự động hóa. Hệ thống được vận hành dựa trên các công cụ phân tích khoa học dữ liệu (data science), các thuật toán định lượng (quantitative algorithms) và trí tuệ nhân tạo chuyên biệt (specific AI) được TVS đào tạo riêng cho thị trường tài chính Việt Nam, dựa trên sự am hiểu sâu sắc về tư vấn và quản lý đầu tư mà đội ngũ chúng tôi đã tích lũy suốt gần 20 năm qua.

Lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi tập trung xây dựng các dịch vụ và nền tảng theo hướng đơn giản, hiệu quả và minh bạch. Thấu hiểu rằng mỗi hành trình đầu tư tài chính đều có những mong muốn và mục tiêu riêng, eWealth sẽ liên tục được cải tiến về công nghệ và các giải pháp tài chính chuyên biệt, đồng hành cùng nhà đầu tư để xây dựng tương lai tài chính an nhiên và bền vững.”

Tháng 7/2025 vừa qua, TVAM đã công bố Kết quả khảo sát 2025 “Thực trạng và Nhu cầu của người Việt về Quản lý tài sản Cá nhân” với nhận định phần lớn nhà đầu tư vẫn đang “tự lo” cho hành trình tài chính của mình mà thiếu sự hỗ trợ chuyên sâu. Có đến 77% nhà đầu tư gặp khó khăn khi tự quản lý tài sản. Trong đó, 51% bị cảm xúc chi phối khi ra quyết định và 48% thiếu kiến thức chuyên môn, khiến họ dễ bị cuốn theo xu hướng ngắn hạn hoặc đầu tư không hiệu quả.

TVS ra mắt eWealth – nền tảng quản lý tài sản tích hợp AI cho nhà đầu tư Việt
Toàn cảnh sự kiện.

Trước đó, báo cáo PwC “Hybrid Wealth Management: Blending Digital and In-person” (2023), cho thấy 70% nhà đầu tư toàn cầu muốn dịch vụ kết hợp giữa nền tảng số và chuyên gia tư vấn. Họ mong muốn tự chủ trong quyết định nhưng vẫn cần chuyên môn của tổ chức khi các giao dịch trở nên phức tạp. Với nhóm HENRYs (Thu nhập cao nhưng chưa giàu - High Earners, Not Rich Yet) – tương đồng với khái niệm nhà đầu tư khá giả (affluent) tại Việt Nam – 80% ưu tiên các nền tảng có phân tích dữ liệu và AI hỗ trợ ra quyết định.

Ông Trần Vinh Quang, Tổng Giám đốc TVAM, cho biết: “Tại TVAM, chúng tôi duy trì triết lý đầu tư kỷ luật dựa trên nghiên cứu chuyên sâu và sự đồng hành chặt chẽ với khách hàng. Con người – với kinh nghiệm, năng lực phân tích và trách nhiệm nghề nghiệp – luôn là nền tảng của mọi quyết định đầu tư. Những năm gần đây, thị trường tài chính có những biến động không ngừng, đòi hỏi nhà đầu tư phải được hỗ trợ bởi thông tin kịp thời, dữ liệu minh bạch và phân tích có chiều sâu. Trong bối cảnh đó, mô hình kết hợp giữa nền tảng số và tư vấn – quản lý đầu tư của đội ngũ chuyên gia được xem là hướng đi phù hợp nhất để nâng cao trải nghiệm và củng cố sự an tâm cho nhà đầu tư. eWealth hiện thực hóa mô hình này thông qua sự giao thoa đột phá giữa công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia dày dạn, góp phần thiết lập một chuẩn mực mới giúp nhà đầu tư chủ động và tự tin hơn trong hành trình gây dựng gia sản.”

Bằng việc hợp nhất dữ liệu, công nghệ và năng lực đầu tư trong một nền tảng duy nhất, eWealth đang góp phần nâng chuẩn dịch vụ quản lý tài sản chuyên biệt tại Việt Nam. Nền tảng được kỳ vọng trở thành đối tác tin cậy của nhà đầu tư trong hành trình xây dựng gia sản bền vững, đồng thời thúc đẩy thị trường tiến gần hơn tới các chuẩn mực quản lý tài sản hiện đại của khu vực.

Thiên Việt Securities (TVS) là ngân hàng đầu tư chuyên biệt tiên phong tại Việt Nam từ năm 2006, hoạt động chính trong các lĩnh vực Quản lý tài sản, Tư vấn M&A, Phát hành riêng lẻ và IPO. TVS nổi bật trong cả tư vấn các thương vụ lớn và hoạt động đầu tư tư nhân, với các thương vụ tiêu biểu như Diana – Unicharm, CII – Metro Pacific, Nam Long – Goldman Sachs/IFC và gần đây là Qualcomm – VinAI.

Công ty cũng đầu tư vào nhiều doanh nghiệp công nghệ triển vọng như MoMo, Finhay, NamiTech, Citics và Nhi Đồng 315, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. eWealth là nền tảng công nghệ do đội ngũ nhân sự của TVS Group phát triển, trong đó có đội ngũ quản lý tài sản đến từ TVAM.

AI eWealth Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS)

